Hírek
Vélemények
Hetilap
különbözet infláció árak nyugdíjas kormányrendelet

Itt vannak a részletek: kiderült, kiknek jár pontosan a novemberi nyugdíjkiegészítés

2025. október 02. 07:17

A kormány összesen 122 milliárd forintot fordít erre a célra.

2025. október 02. 07:17
null

A kormány novemberben kiegészítő nyugdíjemelést biztosít a nyugdíjasok számára, hogy megőrizze nyugdíjaik vásárlóértékét és garantálja a 13. havi juttatás kifizetését – derült ki a Magyar Közlönyben szerda este megjelent kormányrendeletből.

Az idei évközi nyugdíjkiegészítést a jogosultak novemberben megkapják a korábbi hónapok különbözeteivel együtt, visszamenőleg január 1-jétől.

A kormányrendelet szerint, ha az éves fogyasztói árak növekedése legalább 1 százalékponttal meghaladja a januári nyugdíjemelés mértékét, akkor kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Ez az idei évben 1,6 százalékos emelést jelent.

A novemberi kiegészítés nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem számos más ellátásban részesülőt is, mint például a rokkantakat, özvegyeket, árvaellátottakat, honvédelmi és rendvédelmi dolgozókat. A kifizetés magában foglalja az első tíz hónapra és a tizenharmadik havi nyugdíjra járó különbözetet is.

Orbán Viktor hangsúlyozva, hogy az infláció magasabb lett a vártnál, ezért szükséges a nyugdíjak emelése. 

A kormány összesen 122 milliárd forintot fordít erre a célra, amelyet a költségvetés már korábban biztosított.

Az év eleji 3,2 százalékos nyugdíjemelés után ez a mostani kiegészítés korrigálja a magasabb inflációs adatokat.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

