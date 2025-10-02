Ft
Juhász Péter Kacsoh Dániel vélemény

Sejtem a reakciót: ez diktatúra!

2025. október 02. 11:57

Bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány egyik főszereplőjénél, Juhász Péternél.

2025. október 02. 11:57
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Házkutatás: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány egyik főszereplőjénél, Juhász Péternél. Sejtem a reakciót: ez diktatúra!”

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

A drogos Juhász Péter mindig is előszeretettel terjesztett álhíreket és szívesen gyalázott bárkit bármivel, bizonyítékok nélkül

Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 6 komment

nempolitizalok-0
2025. október 02. 14:04
Csak a lényeg maradt le. Mihez bizonyítékokat?
1
0
fortissima
2025. október 02. 12:57
Jó, nem szép dolog amit iZé bácsi csinál cigány kisfiúkkal, de az is felháborító, hogy ha az ember bezárja, bedrogozza,megveri a csaját... Ez a véleményem.
1
2
FeketeFehér
2025. október 02. 12:43
Adathordozókat foglaltak le. Hogy aztán azokon van-é vagy nics bizonyíték bármire vagy semmire, az a jövő zenéje. :)))
2
0
Dixtroy
2025. október 02. 12:43
Már csak az a kérdés, hogy mit bizonyítanak?
0
0
