Lecsapott az ügyészség: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány főszereplőjénél, Juhász Péternél
Juhász Péter YouTube-műsorából indult az egész Szőlő utcai álhírbotrány.
Bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány egyik főszereplőjénél, Juhász Péternél.
„Házkutatás: bizonyítékokat foglaltak le az álhírbotrány egyik főszereplőjénél, Juhász Péternél. Sejtem a reakciót: ez diktatúra!”
Kapcsolódó vélemény
Az Szőlő utcai álhírbotrány forog tovább!
Ezt is ajánljuk a témában
Juhász Péter YouTube-műsorából indult az egész Szőlő utcai álhírbotrány.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd