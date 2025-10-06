Ft
10. 06.
hétfő
Ukrajna Magyarország Moldova Ausztria Orbán Viktor Románia

Rettegnek a románok: Ausztria módszerét vetette be Orbán Viktor

2025. október 06. 14:25

Megkongatta a vészharangot a román professzor.

2025. október 06. 14:25
null

Valentin Naumescu, a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök belpolitikai és választási okokból blokkolhatja Moldova EU-csatlakozását, 

hasonlóan ahhoz, ahogy Ausztria akadályozta Románia schengeni csatlakozását

– írja az Adevărul.

Naumescu felveti: Moldovát „kollektív áldozatként” érheti hátrány az Ukrajnával közös tárgyalások miatt,

és kérdéses, hogy Magyarország milyen feltételek mellett engedné a bővítést. A cikk kiemeli az uniós döntések bizonytalanságait és azt is megjegyzi: Orbán Viktor ellenállása fontos kampánytéma lehet 2026 tavaszáig.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Vasalo
2025. október 06. 14:36
Hát a románoknak megvan minden okuk az aggodallmra, hiszen a moldávok az ö taktikájukat követték, amiikor 2 nappal a választások elött kizárták az ellenzéket a választásokbol. Márpedig ugye ez nem demokratikus sem Bukarsetben sem Kisinyovban.
hegyaljai-2
2025. október 06. 14:36
Spekuláció a románok részéről a magyar álláspontról. Kétségtelen, hogy Moldova EU tagságával Románia járna jól, Magyarország számára inkább semleges. Az oroszok álláspontja Transzisztria miatt fenyegető lehetne, de ők megkaphatják azt amit a törökök elértek Ciprus esetében.
