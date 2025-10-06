Rettegnek a románok: Ausztria módszerét vetette be Orbán Viktor

Orbán nyíltan kimondta ország-világ előtt: nem hagyja, hogy újra vesztes legyen Magyarország (VIDEÓ)
Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.
Megkongatta a vészharangot a román professzor.
Valentin Naumescu, a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök belpolitikai és választási okokból blokkolhatja Moldova EU-csatlakozását,
hasonlóan ahhoz, ahogy Ausztria akadályozta Románia schengeni csatlakozását
– írja az Adevărul.
Naumescu felveti: Moldovát „kollektív áldozatként” érheti hátrány az Ukrajnával közös tárgyalások miatt,
és kérdéses, hogy Magyarország milyen feltételek mellett engedné a bővítést. A cikk kiemeli az uniós döntések bizonytalanságait és azt is megjegyzi: Orbán Viktor ellenállása fontos kampánytéma lehet 2026 tavaszáig.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelműen fogalmazott a magyar miniszterelnök.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP