Rejtélyes okokból leállt az M3-as metró

A legforgalmasabb villamosvonalakon hamarosan kizárólag korszerű, alacsonypadlós járműveken utazhatnak a budapestiek.
A leállás okáról a BKK egyelőre további információkat nem tett közzé.
Leállt az M3-as metró pénteken hajnalban, tudatta közleményében a BKK. A szerelvények hatósági zárás miatt a teljes vonalon közlekedtek.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Mint ahogyan azt írták a közlekedés azóta helyreállt, tehát újra a teljes útvonalon.
A közleményből az is kiderült, hogy a zárás hajnali 3:52 és 5:01 között volt érvényben.
A leállás okáról egyenlőre további okokat nem közöltek.
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán