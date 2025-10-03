Rejtélyes okokból leállt az M3-as metró

Leállt az M3-as metró pénteken hajnalban, tudatta közleményében a BKK. A szerelvények hatósági zárás miatt a teljes vonalon közlekedtek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Mint ahogyan azt írták a közlekedés azóta helyreállt, tehát újra a teljes útvonalon.

A közleményből az is kiderült, hogy a zárás hajnali 3:52 és 5:01 között volt érvényben.

A leállás okáról egyenlőre további okokat nem közöltek.