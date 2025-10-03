Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
metró útvonal közlemény BKK

Rejtélyes okokból leállt az M3-as metró

2025. október 03. 08:58

A leállás okáról a BKK egyelőre további információkat nem tett közzé.

2025. október 03. 08:58
null

Leállt az M3-as metró pénteken hajnalban, tudatta közleményében a BKK. A szerelvények hatósági zárás miatt a teljes vonalon közlekedtek. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a kimaradt szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. Mint ahogyan azt írták a közlekedés azóta helyreállt, tehát újra a teljes útvonalon. 

A közleményből az is kiderült, hogy a zárás hajnali 3:52 és 5:01 között volt érvényben.

A leállás okáról egyenlőre további okokat nem közöltek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. október 03. 11:10
Orosz Metro - drónok voltak.
Válasz erre
0
0
nnjohn
2025. október 03. 10:18
Állitólag 3 részeg fiatal bement az alagútba, és sokáig nem találták őket..
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. október 03. 10:13
Áhh a fidesszeseknek nincs ilyen problémájuk, csenyétén nincs metró és ott sosem áll le a lovaskocsi.😂😂🤣👍 Csak mikor felzabálják a lovat😂😂✌
Válasz erre
0
3
Ernest01
2025. október 03. 10:11
Figyelmeztető részleges sztrájk!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!