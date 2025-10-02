Országos jelentőségű óriásberuházás valósul meg Budapesten, de ez sem Karácsony Gergely érdeme

Karácsony Gergely számára mindig más a hibás – Szentkirályi Alexandra a Mandiner Klubesten (VIDEÓ!)
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke volt a legutóbbi, teltházas Mandiner Klubesten Kacsoh Dániel vendége.
A legforgalmasabb villamosvonalakon hamarosan kizárólag korszerű, alacsonypadlós járműveken utazhatnak a közlekedők. Az 51 darab új CAF villamos beszerzése állami beruházás, amely uniós pénzből valósul meg, vagyis ezúttal sem Karácsony Gergely főpolgármesternek köszönhető a fejlesztés.
„Országos szintű jelentősége van az 51 új CAF-villamos beszerzésének, Budapest újabb közösségi közlekedési fejlesztése jelentős esemény az egész ország számára, sőt majdnem minden magyar állampolgár számára” – mondta csütörtökön Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter annak alkalmából, hogy a BKK és az Irányító Hatóság aláírta a villamosbeszerzés-projekt részleteit.
Az ingázási és a belső vándorlási adatok azt mutatják, hogy Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország folyamatos lüktetésben van. Nem nagyon lehet önmagában Budapestről mint szigetről beszélni, bármilyen jelentős fővárosi fejlesztésnek az egész országra kihatása van, sőt az egész ország egy jelentős fejlesztését is jelenti”
– fogalmazott a miniszter. Felidézte: az elmúlt bő húsz év sikertörténet a főváros számára az ország többi régiójával összevetve, hiszen Budapest már a 2004-es uniós csatlakozás idején az Európai Unió átlagánál fejlettebb volt mutatóit tekintve, és ez a szint 129 százalékról a legutóbbi adatok szerint 168-ra emelkedett. „Ebben talán szerepe volt annak a körülbelül 1000 milliárd forintnyi európai uniós forrásnak is, ami az elmúlt bő évtizedben Budapestre érkezett fejlesztésként” – fűzte hozzá az MTI közlése szerint Navracsics.
Reményét fejezte ki, hogy a villamosbeszerzési projekt mellett a szintén uniós forrásból finanszírozott,
25 milliárd forintos keretösszegű Egészséges utcák program hozzájárul ahhoz, hogy Budapest ne csak gazdasági teljesítményét tekintve állja meg a helyét az európai városok versenyében, hanem élhetőbb is legyen.
Noha a villamosbeszerzés kormányzati fejlesztés, az eseményen részt vett Karácsony Gergely főpolgármester is, aki kiemelte: „az új villamosok beszerzése Budapest legszebb hagyományait viszi át a 21. századba és felkészíti a fővárost, hogy helytállhasson a klímaváltozás okozta környezeti helyzetben.”
A villamosbeszerzés szerves része annak a stratégiának, amely Budapest közösségi közlekedésének fejlesztéséről szól. A főváros kiemelt célja elérni, hogy a városon belüli közlekedés 80 százalékát fenntartható módon lehessen megtenni. – mutatott rá Karácsony Gergely.
Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta: az új villamosok beszerzésével 2026 végére elérik majd, hogy a villamosközlekedés több mint kétharmadát alacsonypadlós, klimatizált járművel szolgálják ki.
Az 51 új villamos közül már 20 megérkezett, és 2026-ig ezt követi majd még 31.
Az új CAF-villamosok a legmodernebb technológiát képviselik. Ezek a járművek képesek az energia visszatáplálására is, a beruházással lehetőség nyílik a régi villamosok egy részének selejtezésére is.
A BKK és az Irányító Hatóság által aláírt támogatási szerződés garantálja a projekt teljes körű finanszírozását. A jelenlegi projekt szerződését 2014-ben írták alá a BKK-val, és ennek keretében összesen 124 villamost szállítanak le 2026-ig
A BKK által az MTI-hez eljuttatott közleményben emlékeztettek,
a járműbeszerzési projekt az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 54,15 milliárd forint.
A társaság 2022 novemberében, majd 2023 márciusában 51 darab villamost (46 rövidet, valamint 5 hosszút) rendelt meg a CAF-tól a 2014-ben kötött és 2021-ben meghosszabbított szerződés utolsó opciós tételének lehívásával. Az 51 darabos flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át a BKK-nak, az újonnan forgalomba állt járművek száma már 20-ra emelkedett, és hamarosan további egyet is birtokukba vehetnek a Budapesten közlekedők.
A megújuló járműállomány lehetővé teszi, hogy a jelenleginél több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is folyamatosan bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.
Az 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően – a szükséges beavatkozások (áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése) elvégzése után – a tervek szerint
Nyitókép: BKK/Facebook
