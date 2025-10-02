Országos jelentőségű óriásberuházás valósul meg Budapesten, de ez sem Karácsony Gergely érdeme

„Országos szintű jelentősége van az 51 új CAF-villamos beszerzésének, Budapest újabb közösségi közlekedési fejlesztése jelentős esemény az egész ország számára, sőt majdnem minden magyar állampolgár számára” – mondta csütörtökön Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter annak alkalmából, hogy a BKK és az Irányító Hatóság aláírta a villamosbeszerzés-projekt részleteit.

Az ingázási és a belső vándorlási adatok azt mutatják, hogy Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország folyamatos lüktetésben van. Nem nagyon lehet önmagában Budapestről mint szigetről beszélni, bármilyen jelentős fővárosi fejlesztésnek az egész országra kihatása van, sőt az egész ország egy jelentős fejlesztését is jelenti”

– fogalmazott a miniszter. Felidézte: az elmúlt bő húsz év sikertörténet a főváros számára az ország többi régiójával összevetve, hiszen Budapest már a 2004-es uniós csatlakozás idején az Európai Unió átlagánál fejlettebb volt mutatóit tekintve, és ez a szint 129 százalékról a legutóbbi adatok szerint 168-ra emelkedett. „Ebben talán szerepe volt annak a körülbelül 1000 milliárd forintnyi európai uniós forrásnak is, ami az elmúlt bő évtizedben Budapestre érkezett fejlesztésként” – fűzte hozzá az MTI közlése szerint Navracsics.

Reményét fejezte ki, hogy a villamosbeszerzési projekt mellett a szintén uniós forrásból finanszírozott,