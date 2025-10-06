Raskó György megszorításokat sirat – ilyen gazdaságot akar a Tisza Párt Magyarországon?

Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza
Raskó György közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a párton belül tudják is mi az oka a stagnálásnak, de azt nem hozzák nyilvánosságra.
A Tisza Párt kedvenc szakértője, Raskó György a Facebookon siratta a megszorításokat bevezető Petr Fiala cseh kormányfőt – és közben elárulta, milyen gazdaságpolitikát látna szívesen Magyarországon.
A Tisza Párthoz közel álló agrárközgazdász, Raskó György most éppen Petr Fiala bukása miatt kesereg a közösségi médiában.
A cseh miniszterelnök veresége szerinte »rossz ómen« Magyar Péterék számára,
mert – mint írja – bár a Tisza Párt „jelentős fölénnyel vezet a Fidesz előtt”, az előny „még mindig nem elég a kétharmadhoz”.
Raskó attól tart, hogy „nem marad elég kraft Magyar Péterékben”, miközben a DK „teli tüdővel fújja a harci szelet”, veszélyeztetve a „nagy célt, Orbán rendszerének végérvényes megbuktatását”.
Raskó ugyanakkor nemcsak politikai, hanem gazdasági szívfájdalmat is érez:
bejegyzéseiben szinte siratja Fialát, aki szerinte „szigorú pénzügyi kontrollal egyensúlyba hozta az államháztartást”, „prudens, lelkiismeretes kormányzással stabilizálta a gazdaságot” és „tartós növekedési pályára állította” az országot.
Egy másik posztban még tovább megy: „takarékossági intézkedéseivel csökkentette az államadósságot, megfékezte az inflációt, és +3 százalékos növekedést produkál.”
Ezek a dicsérő szavak azonban feltűnően a megszorítások szótárából valók
– és felvetik a kérdést: Raskó vajon olyan „fegyelmezett”, vagyis megszorító politikát szeretne Magyarországon is, amilyet Fiala alkalmazott?
A cseh kormány az elmúlt években valóban kemény fiskális szigorítást hajtott végre:
vezetett be, hogy csökkentse a hiányt.
Ennek ára a lakossági elégedetlenség, a reáljövedelmek csökkenése és a Fiala-kabinet népszerűségének zuhanása lett – ez vezetett a mostani Babiš-győzelemhez.
Mégis, Raskó szerint a cseh választók „romba döntöttek mindent, amit Kelet-Közép-Európa elért az elmúlt 25 évben”, és most „Orbán és Fico” klubjába sodorják az országot.
A Tisza Párt embere így nemcsak a cseh választókat oktatta ki, de mintha az orbáni siker recept ellentétét kínálná alternatívaként: megszorításokat és elitpárti „prudens kormányzást”.
Ha ez a „Tisza-modell” példája, akkor a választók valóban elgondolkodhatnak:
Raskó György és a Tisza Párt gazdasági jövőképe nem éppen a stabilitás és növekedés ígéretével, hanem inkább a cseh típusú megszorítások kísértetével kecsegtet.
A kérdés az: ilyen Magyarországot akarnak-e Magyar Péter támogatói?
Nyitókép: Raskó Péter Facebookja