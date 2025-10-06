Raskó György megszorításokat sirat – ilyen gazdaságot akar a Tisza Párt Magyarországon?

A Tisza Párthoz közel álló agrárközgazdász, Raskó György most éppen Petr Fiala bukása miatt kesereg a közösségi médiában.

A cseh miniszterelnök veresége szerinte »rossz ómen« Magyar Péterék számára,

mert – mint írja – bár a Tisza Párt „jelentős fölénnyel vezet a Fidesz előtt”, az előny „még mindig nem elég a kétharmadhoz”.

Raskó attól tart, hogy „nem marad elég kraft Magyar Péterékben”, miközben a DK „teli tüdővel fújja a harci szelet”, veszélyeztetve a „nagy célt, Orbán rendszerének végérvényes megbuktatását”.