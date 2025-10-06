Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság példája Magyar Péterék Petr Fiala Raskó György

Raskó György megszorításokat sirat – ilyen gazdaságot akar a Tisza Párt Magyarországon?

2025. október 06. 13:33

A Tisza Párt kedvenc szakértője, Raskó György a Facebookon siratta a megszorításokat bevezető Petr Fiala cseh kormányfőt – és közben elárulta, milyen gazdaságpolitikát látna szívesen Magyarországon.

2025. október 06. 13:33
null

A Tisza Párthoz közel álló agrárközgazdász, Raskó György most éppen Petr Fiala bukása miatt kesereg a közösségi médiában. 

A cseh miniszterelnök veresége szerinte »rossz ómen« Magyar Péterék számára, 

mert – mint írja – bár a Tisza Párt „jelentős fölénnyel vezet a Fidesz előtt”, az előny „még mindig nem elég a kétharmadhoz”. 

Raskó attól tart, hogy „nem marad elég kraft Magyar Péterékben”, miközben a DK „teli tüdővel fújja a harci szelet”, veszélyeztetve a „nagy célt, Orbán rendszerének végérvényes megbuktatását”.

Raskó ugyanakkor nemcsak politikai, hanem gazdasági szívfájdalmat is érez: 

bejegyzéseiben szinte siratja Fialát, aki szerinte „szigorú pénzügyi kontrollal egyensúlyba hozta az államháztartást”, „prudens, lelkiismeretes kormányzással stabilizálta a gazdaságot” és „tartós növekedési pályára állította” az országot. 

 

Egy másik posztban még tovább megy: „takarékossági intézkedéseivel csökkentette az államadósságot, megfékezte az inflációt, és +3 százalékos növekedést produkál.” 

Ezek a dicsérő szavak azonban feltűnően a megszorítások szótárából valók 

– és felvetik a kérdést: Raskó vajon olyan „fegyelmezett”, vagyis megszorító politikát szeretne Magyarországon is, amilyet Fiala alkalmazott?

 

A cseh kormány az elmúlt években valóban kemény fiskális szigorítást hajtott végre: 

  • adóemeléseket, 
  • kiadáscsökkentéseket és 
  • közszolgáltatási leépítéseket 

vezetett be, hogy csökkentse a hiányt. 

Ennek ára a lakossági elégedetlenség, a reáljövedelmek csökkenése és a Fiala-kabinet népszerűségének zuhanása lett – ez vezetett a mostani Babiš-győzelemhez. 

Mégis, Raskó szerint a cseh választók „romba döntöttek mindent, amit Kelet-Közép-Európa elért az elmúlt 25 évben”, és most „Orbán és Fico” klubjába sodorják az országot. 

A Tisza Párt embere így nemcsak a cseh választókat oktatta ki, de mintha az orbáni siker recept ellentétét kínálná alternatívaként: megszorításokat és elitpárti „prudens kormányzást”.

Ha ez a „Tisza-modell” példája, akkor a választók valóban elgondolkodhatnak: 

Raskó György és a Tisza Párt gazdasági jövőképe nem éppen a stabilitás és növekedés ígéretével, hanem inkább a cseh típusú megszorítások kísértetével kecsegtet. 

A kérdés az: ilyen Magyarországot akarnak-e Magyar Péter támogatói?

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Raskó Péter Facebookja

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. október 06. 14:45
Az "MDF" hősei: Raskó, Pusztai. Bod,....
Válasz erre
0
0
lemez
2025. október 06. 14:42
Megszúntetni a családokat eltartó kisgazdaságokat.Olyanok maradhatnak mint ö,aki az ország legnagyobb földterúletèt birtokolja privatizációkór ellopta.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. október 06. 14:41
Kriptokomcsi MDF-es vakond.
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. október 06. 14:28
Szóljon már valaki ezeknek az idiótáknak, hogy Orbán Viktort és a Fideszt csak a magyar választók válthatják le, más nem. Sem a hálózatos pénzmaffia, sem az általuk fizetett jutalékos léhűtők, sem az egykori bolsi, sem a mai neomarxista, heretörő kőliberók. Ebben az országban már láttunk mindent is. Ebből következik, hogy nem vagyunk hülyék. Az Orbán vezette Fidesz marad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!