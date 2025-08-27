Ft
08. 27.
szerda
Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza

Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza

2025. augusztus 27. 12:37

Raskó György közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a párton belül tudják is mi az oka a stagnálásnak, de azt nem hozzák nyilvánosságra.

2025. augusztus 27. 12:37
null

Magyar Péter agrárszakértője, Raskó György Facebook-oldalán reagált a Nézőpont legfrissebb felmérésére, mely szerint a nyár nem tett jót a Tisza Pártnak: 

5-ről nyolc százalékpontra tudta velük szemben növelni az előnyét a Fidesz.

Mint fogalmazott, „az Orbán kormány hivatalos közvélemény-kutatója, a Nézőpont máris hatalmas fölényt lát a Fidesznél, amit a digitális harcolásnak tulajdonít”. 

A tiszás szakértő szerint azonban ez a kutatás „egyszerű kampányfogás, trükk, ami mögött csak a legelvakultabb fideszesek látnak valóságot”.

Raskó gondolatait azzal zárta, hogy „a győzelemről még ráérünk lemondani”. Majd hozzáfűzte, hogy azt ő is látja, hogy 

a Tisza megtorpant.

Mint kiderült, ennek tudják is az okát a pártban, de nem hozzá nyilvánosságra – írta sejtelmesen a szakértő.

A Momentum és Márki-Zay után Magyarnak tett hűségesküt Raskó

Raskó György neve nem ismeretlen a Mandiner olvasói előtt. Az agrárközgazdász már tavaly megjelent Magyar Péter tanácsadóinak sorában, és időről időre meghökkentő kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.

Nemrég az ATV műsorában arról beszélt, hogy 

szerinte igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás

De ez még koránt sem a lista vége. Raskó György az elmúlt lassan egy évben kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott: 

Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban”.

De az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel talán a legtöbben, amikor tavaly, egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.

Raskó azonban nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, pénzel is támogatja annak működését, melyet több alkalommal is beismert. Az agárszakértő egyébként azt követően kötött ki Magyarék mellet, miután rájött, hogy mind a Momentummal, mind Márki-Zay Péterrel „rossz lóra tett”.

Nyitókép: MTI/MTVA

