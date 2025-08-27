Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza

Magyar Péter agrárszakértője, Raskó György Facebook-oldalán reagált a Nézőpont legfrissebb felmérésére, mely szerint a nyár nem tett jót a Tisza Pártnak:

5-ről nyolc százalékpontra tudta velük szemben növelni az előnyét a Fidesz.

Mint fogalmazott, „az Orbán kormány hivatalos közvélemény-kutatója, a Nézőpont máris hatalmas fölényt lát a Fidesznél, amit a digitális harcolásnak tulajdonít”.

A tiszás szakértő szerint azonban ez a kutatás „egyszerű kampányfogás, trükk, ami mögött csak a legelvakultabb fideszesek látnak valóságot”.

Raskó gondolatait azzal zárta, hogy „a győzelemről még ráérünk lemondani”. Majd hozzáfűzte, hogy azt ő is látja, hogy

a Tisza megtorpant.

Mint kiderült, ennek tudják is az okát a pártban, de nem hozzá nyilvánosságra – írta sejtelmesen a szakértő.