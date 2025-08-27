Magyar Péter agrárszakértője is elszólta magát – szerinte is bajban van a Tisza

Ha Magyar Péter meglátja ezt a felmérést, akkor tutira nagyon ideges lesz!
A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát.
Raskó György közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a párton belül tudják is mi az oka a stagnálásnak, de azt nem hozzák nyilvánosságra.
Magyar Péter agrárszakértője, Raskó György Facebook-oldalán reagált a Nézőpont legfrissebb felmérésére, mely szerint a nyár nem tett jót a Tisza Pártnak:
5-ről nyolc százalékpontra tudta velük szemben növelni az előnyét a Fidesz.
Mint fogalmazott, „az Orbán kormány hivatalos közvélemény-kutatója, a Nézőpont máris hatalmas fölényt lát a Fidesznél, amit a digitális harcolásnak tulajdonít”.
A tiszás szakértő szerint azonban ez a kutatás „egyszerű kampányfogás, trükk, ami mögött csak a legelvakultabb fideszesek látnak valóságot”.
Raskó gondolatait azzal zárta, hogy „a győzelemről még ráérünk lemondani”. Majd hozzáfűzte, hogy azt ő is látja, hogy
a Tisza megtorpant.
Mint kiderült, ennek tudják is az okát a pártban, de nem hozzá nyilvánosságra – írta sejtelmesen a szakértő.
Raskó György neve nem ismeretlen a Mandiner olvasói előtt. Az agrárközgazdász már tavaly megjelent Magyar Péter tanácsadóinak sorában, és időről időre meghökkentő kijelentéseivel hívja fel magára a figyelmet.
Nemrég az ATV műsorában arról beszélt, hogy
szerinte igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás
De ez még koránt sem a lista vége. Raskó György az elmúlt lassan egy évben kritizálta a gazdáknak járó földalapú agrártámogatásokat, dicsérte a más országokban üzemelő kanabiszboltokat, de tett háborúpárti kijelentéseket is, amikor úgy fogalmazott:
Ukrajna népe Európához akar tartozni, hősi küzdelme a Gonosz ellen imponáló. Remélem Trump nem gondolja meg magát és ezentúl egyértelműen az ukrán nép mellé áll azzal, hogy segíti őket honvédő háborújukban”.
De az agrárvállalkozóra akkor figyeltek fel talán a legtöbben, amikor tavaly, egy azóta eltűnt posztban a Fidesz szavazóinak kihalását vetítette előre.
Raskó azonban nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, pénzel is támogatja annak működését, melyet több alkalommal is beismert. Az agárszakértő egyébként azt követően kötött ki Magyarék mellet, miután rájött, hogy mind a Momentummal, mind Márki-Zay Péterrel „rossz lóra tett”.
Korábban a Momentumot és Márki-zay Pétert is támogatta, de Medgyessy Péter körül is feltűnt annak idején.
Raskó György rendszeresen botrányos megszólalásaival hívja fel magára a figyelmet.