Politikai elemző: Magyar Péter óriási stratégiai hibát vétett, amikor szembefordult a nyugdíjasokkal

„Most Magyar Péter kéri ki magának hangosan, hogy nem lesz nyugdíjadó. Én viszont szólnék előre, hogy akinek a szakértői ebben gondolkodnak, a kiszivárgó programjai erről szólnak, akinek jó sok pénzt össze kell gyűjteni valahonnan, hogy a multik adóját csökkentse és Ukrajna támogatásához hozzájáruljon, annak nem véletlenül jutnak ilyen tervek az eszébe” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

Hozzátette, Magyar Péternek végre nemcsak az ez idáig láthatatlan jelöltjeivel, de a nyugdíjügyekkel kapcsolatban is végre tiszta vizet kellene kellene öntenie a pohárba, vagyis világosan elmondani, mit tervez a Tisza a nyugdíjakkal. Nem úgy, mint annak idején szintén Gyurcsány Ferenc tette, amikor Orbán Viktor szembesítette a vizitdíjjal kapcsolatos terveivel, amelyeket Gyurcsány „lárifárinak” nevezett, majd bevezette

– akik hazudnak, azok viselkednek úgy, hogy rögtön nagy hanggal és vehemensen cáfolnak.

Mráz Ágoston Sámuel szerint mindez egyébként nagy politikai hiba Magyar Pétertől, aki így egy nagyon fontos választói réteg kezét látszik elengedni.

„A nyugdíjasok nem hülyék, nem fogják az adózási lehetőséget meg a nyugdíjcsökkentést választani. Arról nem is beszélve, hogy a hatvanon felüli választópolgárok kétszer annyian vannak, mint a harminc alattiak, majd két és fél millió fő, és ez a korosztály hagyományosan politikailag is aktívabb.