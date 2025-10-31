Ft
10. 31.
péntek
Tisza Párt nyugdíjadó csökkentés Magyar Péter nyugdíj

Politikai elemző: Magyar Péter óriási stratégiai hibát vétett, amikor szembefordult a nyugdíjasokkal

2025. október 31. 21:05

Mráz Ágoston Sámuel szerint Magyar Péter úgy hárít, és hazudik mint annak idején Gyurcsány Ferenc a vizitdíj kapcsán, miközben teljesen világos, mire készül: csökkentené a nyugdíjakat és elvenné a 13. havi juttatást.

2025. október 31. 21:05
null

A Mandiner legújabb, péntekenként jelentkező politikai elemző műsorában Kereki Gergő főszerkesztő, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója közösen elemezték a hét legfontosabb történéseit. A Mestertervben ezúttal szóba került a Békemenet versus Tisza-menet körüli számháború, a baloldali média ezzel és a jövő évi választásokkal kapcsolatos vágyvezérelt megállapításai, a közvélemény-kutatások álobjektivitása és az elmúlt napok legvitatottabb ügye, a Tisza Párt szakértői kirobbantotta nyugdíjbotrány is. 

Mint ahogyan azt a Mandineren korábban mi is megírtuk, a Tisza Párt különböző Tisza-rendezvényeken fellépő szakértői – akikkel Magyar Péter szerint ugyan semmi közük nincs egymáshoz – 

egyöntetűen a jelenlegi nyugdíjrendszer radikális átalakítását vetítik elő választási győzelmük esetén. 

 

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr Zoltán Tisza-alelnök egyértelműen kijelentette, hogy előbb választást kell nyerni, aztán „mindent lehet”, és hogy ez eddigi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad betartani”. A Tisza programját jegyző Petschnig Zita Mária több tiszás rendezvényen is felszólalt többe között a 13. havi nyugdíj ellen, amit Simonovits András szintén Tisza-közeli nyugdíjszakértő szintén eltörölne amellett, hogy ő a „túlságosan bőkezű rendszer” miatt a nyugdíjak csökkentését és a Nők 40 program megszüntetését is támogatná.

Ezt is ajánljuk a témában

Mráz Ágoston Sámuel szerint Magyar Péter ugyan legszívesebben Orbán Viktor lenne, mégis Gyurcsány Ferencként születik újjá, és a nyugdíjjal kapcsolatos terveinek a mintázata sem sokban különbözik attól, 

mint amikor Gyurcsány Ferenc húsz éve azt mondogatta, hogy nem lesz vizitdíj.

Most Magyar Péter kéri ki magának hangosan, hogy nem lesz nyugdíjadó. Én viszont szólnék előre, hogy akinek a szakértői ebben gondolkodnak, a kiszivárgó programjai erről szólnak, akinek jó sok pénzt össze kell gyűjteni valahonnan, hogy a multik adóját csökkentse és Ukrajna támogatásához hozzájáruljon, annak nem véletlenül jutnak ilyen tervek az eszébe” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője. 

Hozzátette, Magyar Péternek végre nemcsak az ez idáig láthatatlan jelöltjeivel, de a nyugdíjügyekkel kapcsolatban is végre tiszta vizet kellene kellene öntenie a pohárba, vagyis világosan elmondani, mit tervez a Tisza a nyugdíjakkal. Nem úgy, mint annak idején szintén Gyurcsány Ferenc tette, amikor Orbán Viktor szembesítette a vizitdíjjal kapcsolatos terveivel, amelyeket Gyurcsány „lárifárinak” nevezett, majd bevezette 

– akik hazudnak, azok viselkednek úgy, hogy rögtön nagy hanggal és vehemensen cáfolnak. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint mindez egyébként nagy politikai hiba Magyar Pétertől, aki így egy nagyon fontos választói réteg kezét látszik elengedni.

A nyugdíjasok nem hülyék, nem fogják az adózási lehetőséget meg a nyugdíjcsökkentést választani. Arról nem is beszélve, hogy a hatvanon felüli választópolgárok kétszer annyian vannak, mint a harminc alattiak, majd két és fél millió fő, és ez a korosztály hagyományosan politikailag is aktívabb. 

Vagyis aki a nyugdíjasok bizalmát elnyeri, az jó eséllyel indul a választásokon. Ezért is volt óriási stratégia hiba a Tiszától a nyugdíjasokról lemondani” 

– summázta az elemző.

 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
 

