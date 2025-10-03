Orbán Viktor kivédhetetlen jobbost vitt be a Tisza Pártnak: ezt nem fogják tudni kimagyarázni

Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében keményen bírálta a Tisza Párt alelnökét Tarr Zoltánt és Magyar Pétert, amiért szerinte brüsszeli érdekeket szolgálnak. A miniszterelnök szerint, míg a kormány Koppenhágában a háborús nyomással szemben védte Magyarország érdekeit, addig „Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák »újragondolását« helyezi kilátásba.

Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában.

Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak” – írta miniszterelnök, hozzátéve, hogy a Tisza Párt Brüsszelnek, míg a kormány a magyar embereknek kíván megfelelni.

„Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!” – zárta bejegyezését a kormányfő.

Ahogy arról nemrég a Mandiner is beszámolt, egy február 1-jén, Sárospatakon készült felvétel került nyilvánosságra Tarr Zoltánról, amelyben a Tisza Párt politikusa kijelenti, hogy a párt hatalomra kerülésük esetén az oktatást és az egészségügyet is jelentősen leépítené. Tarr szerint nem mindenhol szükséges teljes általános iskola fenntartása, és az egészségügyben sem kell feltétlenül a korábbi ágyszámokat megtartani. Hangsúlyozta, hogy a rendszert „át kell alakítani”.