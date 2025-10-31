Orbán Viktor kulcskérdésben terítette a lapokat: „a ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől”

Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj (VIDEÓ)
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
A miniszterelnök legújabb bejegyzésében kifejtette, hogy milyen a jó gazdaságpolitika.
A tiszás nyugdíjszakértő újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat – írja Orbán Viktor miniszterelnök, péntek reggel közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy ez nem meglepő, „az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.”
A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.
– emelte ki Orbán Viktor, majd ezen a ponton megjegyezte: „ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.”
Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát.
– sorolta a miniszterelnök, majd végül hangsúlyozta, hogy ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.
Mint ismert: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Az is köztudott, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj.
Szalai Piroska rámutatott, hogy a 14. havi nyugdíj már létezik Európa más országaiban is, és míg a Tisza Párt két havi nyugdíjat elvenne, addig a kormány azon gondolkozik, hogy plusz két havit adjon.
Simonovits András közgazdász – aki bár tagadja, hogy Magyar Péterék nyugdíjszakértője lenne – pedig korábban több tévéműsorban is arról beszélt, hogy a nyugdíjrendszer most túl bőkezű az induló nyugdíjak tekintetében, és ezt relatíve csökkenteni kéne.
Simonovits András szerint a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség.
