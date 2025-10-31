Orbán Viktor kulcskérdésben terítette a lapokat: „a ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől”

– sorolta a miniszterelnök, majd végül hangsúlyozta, hogy ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.

Mint ismert: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Az is köztudott, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj.