Tisza Párt nyugdíj Orbán Viktor gazdaságpolitika

Orbán Viktor kulcskérdésben terítette a lapokat: „a ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől”

2025. október 31. 08:28

A miniszterelnök legújabb bejegyzésében kifejtette, hogy milyen a jó gazdaságpolitika.

null

A tiszás nyugdíjszakértő újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat – írja Orbán Viktor miniszterelnök, péntek reggel közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök kiemelte, hogy ez nem meglepő, „az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.”

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve.

– emelte ki Orbán Viktor, majd ezen a ponton megjegyezte: „ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.”

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát.

– sorolta a miniszterelnök, majd végül hangsúlyozta, hogy ezért adták vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarják bevezetni a 14. havi nyugdíjat is.

Mint ismert: a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Az is köztudott, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj.

Simonovits András közgazdász – aki bár tagadja, hogy Magyar Péterék nyugdíjszakértője lenne – pedig korábban több tévéműsorban is arról beszélt, hogy a nyugdíjrendszer most túl bőkezű az induló nyugdíjak tekintetében, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

