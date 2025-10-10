Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán: 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra

Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, Kijev legfőbb célja, hogy Magyarországot berántsa a háborúba.
A magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, az államhatár vagy a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze – mondta a kormányfő.
A Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) megalakulásának 35. évfordulójára rendezett ünnepi kongresszuson tartott beszédet pénteken Orbán Viktor a Kolozs megyei Zsukiménesben. A rendezvényen Ilie Bolojan román miniszterelnök is részt vett.
A kormányfő már korábban megérkezett Erdélybe, ahonnan a szokásos pénteki rádióinterjúját is adta. Ebben a magyar-román kapcsolatok bonyolultságáról is beszélt, de mint mondta, meg kell ragadni a lehetőséget, hogy javítsunk az együttműködésen. Szerinte Ilie Bolojan román kormányfő is hasonlóan gondolkodik, aki egyébként helyre tudja billenteni Románia gazdaság, pénzügyi egyensúlyát.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök közölte, Kijev legfőbb célja, hogy Magyarországot berántsa a háborúba.
Beszédében a miniszterelnök először is Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját méltatta. Ennek jelentősége szerinte azért fontos, mert segít megérteni, miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, miért ennyire patrióták a magyarok, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában vagy éppen Szlovákiában, Szerbiában.
Ahogy a kormányfő rámutatott: a magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, az államhatár vagy a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze.
Irodalom nélkül nincs magyar nemzet
– szögezte le.
Ezt is ajánljuk a témában
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
De a Nobel-díj még ezen túl is fontos nekünk. Mint mondta, nekünk magyaroknak van egy rémálmunk, mégpedig az, hogy a Jóisten megkérdezi tőlünk, hogy kik vagyunk és miért? Ha erre a kérdésre nem tudunk megfelelni, vagy a válaszunk nem elég jó, akkor kihúz minket a nemzetek könyvéből és végünk van.
Mi szorult helyzetben vagyunk, mert sem a nagyságunkkal, sem a gazdagságunkkal nem érvelhetünk, ezért nehéz jó választ adnunk.
A mi válaszunk csak a teljesítményünk, csak az érdemeink lehetnek.
Azt kell bizonyítanunk, hogy többet adtunk az emberiségnek, mint amennyit kaptunk tőle. Ezért a Nobel-díj jogcím a magyaroknak a létezésre.
Orbán Viktor elmondta: 2010-ben újraegyesítettük a magyar nemzetet és visszaadtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy otthon legyen a hazában. De amit elértünk, az nem marad meg magától. A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem akik cselekednek, a tetteikkel és a munkájukkal beszélnek.
A kormányfő leszögezte: jövőre nem csak a következő magyar kormányról, hanem a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk.
2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.
Az RMDSZ-ről elmondta: a szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. „Nem az a kérdés, hogy mekkora a kutya, hanem hogy mekkora a harc a kutyában”. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten pedig a megbízható partner, Brüsszelben pedig a magyar érdekek képviselője. Nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező.
Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne
– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el.
A kongresszuson felszólalt Kovács István unitárius püspök, aki kijelentette: „Mellettünk van Magyarország kormánya… a Nehéz ínséges idők ellenére itt vannak édes anyaországként, templomaink, intézményeink fenntartásában. Bölcsődéink, gyermekeink jövőjéért.”