Erdély kongresszus Orbán Viktor RMDSZ

Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán: 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra

2025. október 10. 11:37

A magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, az államhatár vagy a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze – mondta a kormányfő.

2025. október 10. 11:37
A Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) megalakulásának 35. évfordulójára rendezett ünnepi kongresszuson tartott beszédet pénteken Orbán Viktor a Kolozs megyei Zsukiménesben. A rendezvényen Ilie Bolojan román miniszterelnök is részt vett.

A kormányfő már korábban megérkezett Erdélybe, ahonnan a szokásos pénteki rádióinterjúját is adta. Ebben a magyar-román kapcsolatok bonyolultságáról is beszélt, de mint mondta, meg kell ragadni a lehetőséget, hogy javítsunk az együttműködésen. Szerinte Ilie Bolojan román kormányfő is hasonlóan gondolkodik, aki egyébként helyre tudja billenteni Románia gazdaság, pénzügyi egyensúlyát. 

Beszédében a miniszterelnök először is Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját méltatta. Ennek jelentősége szerinte azért fontos, mert segít megérteni, miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, miért ennyire patrióták a magyarok, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában vagy éppen Szlovákiában, Szerbiában.

Ahogy a kormányfő rámutatott: a magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, az államhatár vagy a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze. 

Irodalom nélkül nincs magyar nemzet

– szögezte le.

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

De a Nobel-díj még ezen túl is fontos nekünk. Mint mondta, nekünk magyaroknak van egy rémálmunk, mégpedig az, hogy a Jóisten megkérdezi tőlünk, hogy kik vagyunk és miért? Ha erre a kérdésre nem tudunk megfelelni, vagy a válaszunk nem elég jó, akkor kihúz minket a nemzetek könyvéből és végünk van.

Mi szorult helyzetben vagyunk, mert sem a nagyságunkkal, sem a gazdagságunkkal nem érvelhetünk, ezért nehéz jó választ adnunk. 

A mi válaszunk csak a teljesítményünk, csak az érdemeink lehetnek.

Azt kell bizonyítanunk, hogy többet adtunk az emberiségnek, mint amennyit kaptunk tőle. Ezért a Nobel-díj jogcím a magyaroknak a létezésre. 

Orbán Viktor elmondta: 2010-ben újraegyesítettük a magyar nemzetet és visszaadtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy otthon legyen a hazában. De amit elértünk, az nem marad meg magától. A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem akik cselekednek, a tetteikkel és a munkájukkal beszélnek.

A kormányfő leszögezte: jövőre nem csak a következő magyar kormányról, hanem a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. 

2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.

Az RMDSZ-ről elmondta: a szervezet bebizonyította, hogy nem a méret, hanem az elszántság adja a közösség súlyát. „Nem az a kérdés, hogy mekkora a kutya, hanem hogy mekkora a harc a kutyában”. Az RMDSZ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten pedig a megbízható partner, Brüsszelben pedig a magyar érdekek képviselője. Nem kisebbségi szervezet, hanem nemzetstratégiai tényező. 

Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el.

A kongresszuson felszólalt Kovács István unitárius püspök, aki kijelentette: „Mellettünk van Magyarország kormánya… a Nehéz ínséges idők ellenére itt vannak édes anyaországként, templomaink, intézményeink fenntartásában. Bölcsődéink, gyermekeink jövőjéért.”

 

reakcio1969
2025. október 10. 12:05 Szerkesztve
Látom OV kitette a Facebookjára, hogy "spontán" dalolászik cigányzenére a körülötte lévő sleppel Erdélyben, kezében egy pohár borral. Ez rendben is lenne, ha nem sütne a képről (érdemes nézni a körülött komoly arccal teljesítő emberek arcát - munka van, kampány van), hogy ez nem egy vigadalom, hanem egy kampányesemény: szükségből érzik jól magukat a többiek (és ő is). Gondolom a Rogán-művekben ezt találták ki, hogy a nép egyszerű gyermekét játsza, meg ez olyan "magyaros". Így azonban ez inkább kínos mint nem. Így szokta az ember napközben, gondol egyet és már borozik és dalolászik is. Tudom, a nyolc általánossal (meg azzal sem) rendelkezők megnyerése, megtartása a cél. De akkor is.... Itt mindenki le fog menni kutyába. Le fog hajolni az utolsó szavazatért is. Baj van a népszerűséggel. Ez ennek a szimbóluma: nagyon izzadságszagú.
chief Bromden
2025. október 10. 11:49
Az ausztriai magyarok kaptak állampolgárságot?
langyostiszasok
2025. október 10. 11:47 Szerkesztve
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
karcos-2
2025. október 10. 11:46
Multikulturális pezsgés Magyarországon Egy indiai férfi próbált magyar nőket megerőszakolni Budapesten Október 9-én, este 8 óra körül megtámadtak egy hazafelé tartó nőt a Hősök tere környékén A leírások alapján a támadó indiai vagy arab férfi lehetett. Mint kiderült, hátulról elkapta a nőt, befogta a száját, majd angolul azt kiabálta, hogy „kussolj”, „kussolj”, illetve azt ismételgette, hogy kés van nála. Az áldozat szerencséjére a támadás egy jól kivilágított utcán történt. Az ott lakók meglátták az ablakokból, ahogy a külföldi férfi földre viszi, és rátérdel a nőre, majd a lakásokból többen kirohantak, hogy segítsenek a nőnek.
