Orbán Viktor az RMDSZ kongresszusán: 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra

Beszédében a miniszterelnök először is Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját méltatta. Ennek jelentősége szerinte azért fontos, mert segít megérteni, miért olyan mély a magyar nemzet tagjainak összetartozása, miért ennyire patrióták a magyarok, függetlenül attól, hogy Magyarországon, Romániában vagy éppen Szlovákiában, Szerbiában.

Ahogy a kormányfő rámutatott: a magyar nemzetet elsősorban nem a földrajz, az államhatár vagy a vér, hanem a nyelv, a kultúra, a történelem és a közös lélek tartja össze.