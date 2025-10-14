Orbán Balázs: Kritikus lesz a következő félév, egy rossz döntéssel óriási károkat okozhatunk 2025 és 2029 között (VIDEÓ)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt Németh Balázs vendége kedden a Harcosok Órájában. Kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt a Sharm el-Sejkben megrendezett egyiptomi békecsúcsra. Elmondta, hogy

ezzel a meghívással az Egyesült Államok elismerte Magyarország közel-keleti politikájának eredményeit.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a hétvége eseményei is bizonyították: az önálló, szuverén magyar külpolitika sikeres, hiába fogadja ezt hisztériával a baloldal. Kiemelte, hogy Magyarországnak minden nagyhatalommal jó kapcsolatot kell ápolnia, mert hosszú távon ez a stratégia működőképes, még ha nem is mindig könnyű végigvinni. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy Washington célja a konfliktus lezárása, és már nem stratégiai prioritás Ukrajna támogatása.

Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is szívesen ad el fegyvereket, függetlenül attól, ki a vásárló. Jelenleg sem az ukránok, sem az oroszok nem hajlandók befejezni a háborút különböző politikai okok miatt, ami rendkívül megnehezíti az Egyesült Államok helyzetét. Orbán Balázs szerint az Európai Unió sem érti a helyzet komolyságát, ezért a béketárgyalásoknál valószínűleg a nagy nyugat-európai államok sem kapnak majd jelentős szerepet a konfliktus rendezésében.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország senkire sem akar rákényszeríteni olyan döntéseket, amelyeket az adott ország nem támogat, de cserébe elvárja, hogy mások se tegyék ezt vele.