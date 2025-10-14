Ft
10. 14.
kedd
Orbán Balázs Harcosok órája Magyarország kampány

Orbán Balázs: Kritikus lesz a következő félév, egy rossz döntéssel óriási károkat okozhatunk 2025 és 2029 között (VIDEÓ)

2025. október 14. 09:37

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint drámai a jelenlegi helyzet.

2025. október 14. 09:37
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt Németh Balázs vendége kedden a Harcosok Órájában. Kiemelkedő jelentőségűnek nevezte, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt a Sharm el-Sejkben megrendezett egyiptomi békecsúcsra. Elmondta, hogy

ezzel a meghívással az Egyesült Államok elismerte Magyarország közel-keleti politikájának eredményeit.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a hétvége eseményei is bizonyították: az önálló, szuverén magyar külpolitika sikeres, hiába fogadja ezt hisztériával a baloldal. Kiemelte, hogy Magyarországnak minden nagyhatalommal jó kapcsolatot kell ápolnia, mert hosszú távon ez a stratégia működőképes, még ha nem is mindig könnyű végigvinni. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy Washington célja a konfliktus lezárása, és már nem stratégiai prioritás Ukrajna támogatása.

Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is szívesen ad el fegyvereket, függetlenül attól, ki a vásárló. Jelenleg sem az ukránok, sem az oroszok nem hajlandók befejezni a háborút különböző politikai okok miatt, ami rendkívül megnehezíti az Egyesült Államok helyzetét. Orbán Balázs szerint az Európai Unió sem érti a helyzet komolyságát, ezért a béketárgyalásoknál valószínűleg a nagy nyugat-európai államok sem kapnak majd jelentős szerepet a konfliktus rendezésében. 

Hangsúlyozta, hogy Magyarország senkire sem akar rákényszeríteni olyan döntéseket, amelyeket az adott ország nem támogat, de cserébe elvárja, hogy mások se tegyék ezt vele.

Az orosz kőolajjal kapcsolatos kérdésekben jelenleg nem az Egyesült Államokkal, hanem a Brüsszel-Kijev tengellyel van probléma.

Orbán Balázs aggasztónak nevezte, hogy az EU háborús készülődésbe kezdett, és jelenlegi stratégiája arra irányul, hogy legyőzze Oroszországot. „Ez elképesztően veszélyes és aggasztó” – fogalmazott.

Németh Balázs hozzátette, hogy a magyarok tisztában vannak a veszélyekkel, és megfontoltan gondolkodnak, ugyanakkor óriási nyomás nehezedik rájuk Brüsszel részéről. Orbán Balázs szerint a következő hónapok sorsdöntőek lesznek, mivel Brüsszel minden tagállamban olyan kormányokat szeretne látni, amelyek végrehajtják az uniós stratégiát. Példaként említette Csehországot, ahol egy ilyen kormány került hatalomra, de Andrej Babišnak egy teljes választási ciklus után sikerült legyőznie azt.

Hangsúlyozta, hogy a 2025–2029 közötti időszak kritikus, mert jelentős károkat lehet okozni, ezért nem szabad rossz döntéseket hozni.

Kiemelte, hogy érdemes kitartani, mert az emberek érzik, mi jelent veszélyt számukra, ahogy azt 2015-ben is bizonyították. Hozzátette, hogy sem a mostani, sem a 2015-ös kampány nem a gyűlöletről szól, hanem a haza szeretetéről és védelméről. „Magyarországon nincs szükség sem ukránpárti, sem oroszpárti megszólalásokra, csak magyarpárti hozzáállásra” – mondta. Orbán Balázs szerint drámai a jelenlegi helyzet, ezért nyugalomra és megfontoltságra van szükség. Úgy véli, a Brüsszel-Kijev tengely mindent megtesz, hogy változásokat érjen el a tavaszi választásokon. A Fidesz-KDNP-nek ezért reagálnia kell, meg kell védenie a magyar álláspontot, és világosan be kell mutatnia a választóknak a helyzetet.

Kiemelte, hogy a magyar ellenzék eddig nyíltan a brüsszeli érdekek mellett állt ki, ezért nem tudott választást nyerni.

Most azonban taktikát váltottak, és már nem merik nyíltan felvállalni álláspontjukat – jelenlegi stratégiájuk a megtévesztésre épül.

Hozzátette: a magyar embereket nem lehet átverni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ellenzék olyan társadalom- és gazdaságpolitikát képvisel, amely nem szolgálja az emberek érdekeit. Kiemelte, hogy véget ért az a konjunkturális időszak, amely a koronavírus-járvány előtt jellemezte a gazdaságot. Ebben a jelenlegi, dekonjunkturális időszakban különösen fontos, hogy ki milyen társadalompolitikát képvisel.

Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter globalista multinacionális cégek képviselőivel mutatkozik együtt. Orbán Balázs szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt programját is globalista nézőpontból írják. Orbán Balázs elmondta, azt várta, hogy az ellenzék részéről jelenleg tapasztalható gyűlöletkampány várhatóan csak a választások előtti néhány hétben fog felerősödni, nem pedig félévvel korábban. Véleménye szerint ennek oka, hogy az ellenzék érvei elfogytak. Németh Balázs megjegyezte, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatók igyekeznek feltüzelve tartani a Tisza Párt szavazóit. Orbán Balázs szerint ugyanezt a stratégiát alkalmazták 2022-ben is, ami akkor hatalmas kudarchoz vezetett. Hangsúlyozta, hogy a közvélemény-kutatásokkal ellentétben a valóságban más hangulat uralkodik az országban, mint amit az ellenzék megpróbál bemutatni.

Puzsér Róbert azon kijelentésére, miszerint a „demográfia” legkésőbb 2030-ra leváltja a jelenlegi vezetést, Orbán Balázs úgy reagált, hogy Puzsér nyugdíjas korosztályról tett megjegyzései minősíthetetlenek. Hozzátette, hogy Puzsér érvelésének cinikus felvetése sem helytálló, mivel a néppártok – például a német CSU, amely évtizedek óta hatalmon van – választói bázisa jellemzően idősebb korosztályokból áll. Kiemelte továbbá, hogy nem igaz az az állítás sem, miszerint a fiatalok elvándorolnának Magyarországról. Orbán Balázs arról is beszélt, hogy az ország megítélése egyre kedvezőbb mind a külföldiek, mind a Magyarországon élők körében.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

