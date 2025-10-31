Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, sőt, Frei Tamásnak sem maradt adós egy válasszal

Egy fontos találkozóról számolt be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Csütörtökön Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a miniszterelnök.

Igazságot Lengyelországnak!

A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – tette hozzá Orbán Viktor.