Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, sőt, Frei Tamásnak sem maradt adós egy válasszal

Odapirított Orbán Viktor Brüsszelnek: elszabadult a pokol, Von der Leyenék pedig mindeközben meglapultak
Senki sem reagál a politikai hajtóvadászatra.
Medvegyev szavaitól eközben megfagyott a levegő Belgiumban, a német kancellár pedig tiszta vizet öntött a pohárba. Hont András pedig ismét beszólt Magyar Péternek.
Egy fontos találkozóról számolt be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Csütörtökön Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a miniszterelnök.
Igazságot Lengyelországnak!
A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – tette hozzá Orbán Viktor.
Frei Tamás író, üzletember a Mandiner után alig pár héttel interjút adott a 24.hu-nak is. Az egykori televíziós a beszélgetés során azt a kérdést tette fel többek között, hogy „mit fog mondani Orbán, amikor Trump és a kínai elnök is telefonál, hogy ugye velem vagy, Viktor?”
A portál Facebook-oldalán a cikk ajánlója alatt pedig megjelent a miniszterelnök, aki megválaszolta az író kérdését. Orbán Viktor azt írta:
A címben feltett kérdésre nem olyan nehéz a válasz. Én a magyarokkal vagyok!”
„Én a magyarokkal vagyok!” – szögezte le a kormányfő egy Facebook-kommentben.
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke sokakat meghökkentve reagált egy X-kommentre.
Medvegyev bejegyzésében gratulált mindenkinek, aki részt vett a Poszeidon sikeres tesztjén.
Ezen felül az alelnök
igazi „ítéletnap fegyvernek” nevezte az oroszok nukleáris vízalatti drónját.
A bejegyzés alatt egy felhasználó kommentjében azt írta: „Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként”.
Kemény szavakkal reagált Medvegyev a belga védelmi miniszter szerdai kijelentésére.
Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit Friedrich Merz német kancellár csütörtökön Ankarában tett látogatása során, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét.
Az EU-csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy
Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük”.
Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak. „Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba” – fogalmazott a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Friedrich Merznek nem tetszett a jogállamiság helyzete.
Mint arról beszámoltunk, komoly hullámokat vetett Karácsony Gergely szerdai bejelentése, miszerint jövőre nem rendezik meg a Sziget fesztivált. A Fővárosi Közgyűlésen részt vevő pártok képviselői sajátos szemüvegen át tálalták a történteket, a „legrosszabbul” talán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely járt, akinek még kommentben is válaszolt a begőzölt Magyar Péter.
A történteket Hont András sem hagyta szó nélkül. A publicista zagyvaságnak nevezte Magyar legfrissebb, vádaskodásba átcsapó posztját, és értékes nyereményeket ajánlott fel azok között, akik bármiféle logikát fölfedeznek a liberális politikus bejegyzésében.
„Értékes jutalmakat (hőmérő, vécépapír, rendszerváltókártya) sorsolok ki azon kedves megfejtők között, akik az alábbi sorokban bármiféle logikát fölfedeznek”.
Most csak azért nem írom, hogyha odaszarna, azt is megzabálnák, mert az álteológus még találva érezné magát, és beperelne”
– fogalmazott Hont András.
A publicista kiakadt Magyar Péter legfrissebb posztjának zagyvaságán.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
A liberális politikus szokás szerint átment személyeskedésbe.