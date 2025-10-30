Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hont András Magyar Péter Sziget fesztivál

„Hogyha odaszarna, azt is megzabálnák” – Hont András értékes nyereményeket sorsol ki a helyes megfejtők között

2025. október 30. 10:41

A publicista kiakadt Magyar Péter legfrissebb posztjának zagyvaságán.

2025. október 30. 10:41
null

Mint arról beszámoltunk, komoly hullámokat vetett Karácsony Gergely szerdai bejelentése, miszerint jövőre nem rendezik meg a Sziget fesztivált. A Fővárosi Közgyűlésen részt vevő pártok képviselői sajátos szemüvegen át tálalták a történteket, a „legrosszabbul” talán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely járt, akinek még kommentben is válaszolt a begőzölt Magyar Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

A történteket Hont András sem hagyta szó nélkül. A publicista zagyvaságnak nevezte Magyar legfrissebb, vádaskodásba átcsapó posztját, és értékes nyereményeket ajánlott fel azok között, akik bármiféle logikát fölfedeznek a liberális politikus bejegyzésében.

„Értékes jutalmakat (hőmérő, vécépapír, rendszerváltókártya) sorsolok ki azon kedves megfejtők között, akik az alábbi sorokban bármiféle logikát fölfedeznek. Tönkretesszük a Szigetet, hogy ne kelljen fölújítani fürdőket, vagy mi?

De még ennél is jobbak a kommentdebilek, akik jönnek ez alá a zagyvaság alá, és odaírják, hogy köszönjük, Péter, hogy eligazítást adtál!

Most csak azért nem írom, hogyha odaszarna, azt is megzabálnák, mert az álteológus még találva érezné magát, és beperelne” – fogalmazott Hont.

Fotó: Facebook/Hont András

Palatin
2025. október 30. 12:51
Petikének kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra, mint haramia türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány. Ahogy feltünt elterjedt itt egy gyülölködö járvány. Ádáz hangon úgy rikácsol mint a gonosz sárkány, Hözöngése, önteltsége egy gusztustalan látvány, Minden szava bolondarany, talmi fiktív márvány. Bármit igér, mind csak kamu, tévút hamis vágány.
Palatin
2025. október 30. 12:50
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundorítóbb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
Palatin
2025. október 30. 12:49
Hogyha Magyar Péter odaszarna, hívei azt is megzabálnák. Igen erre már volt is példa. Poloska gyarló követöi így imádkoznak hozzá esténként lefekvés elött: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Palatin
2025. október 30. 12:47
Egy normális miniszterelnökre van szüksége Magyarországnak továbbra is! Igen, pontosan ezért kell támogatnunk a Fideszt. 2026-ban lerázzuk magunkról a poloskákat. Ha a szívós munkabírását tekintjük: ORBÁN 1 GIGÁSZ Ha a politikai kreativitását tekintjük: ORBÁN 1 GÉNIUSZ Ha mint nemzetösszetartót tekintjük: ORBÁN 1 GARIBALDI Ha karizmáját, látnoki képességét tekintjük: ORBÁN 1 GURU Ha a békéért való bölcs kiállását tekintjük: ORBÁN 1 GHANDI Bármilyen is az "Orbán-rendszer" annál minden reális alternativa csak rosszabb lehet. Ha Orbán megmenti az országot a migrációtól, mindent megbocsátunk neki, még azt is amit el se követett, csak ráfogták a magyarok acsargó belsö ellenségei.
