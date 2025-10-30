„Hogyha odaszarna, azt is megzabálnák” – Hont András értékes nyereményeket sorsol ki a helyes megfejtők között

A történteket Hont András sem hagyta szó nélkül. A publicista zagyvaságnak nevezte Magyar legfrissebb, vádaskodásba átcsapó posztját, és értékes nyereményeket ajánlott fel azok között, akik bármiféle logikát fölfedeznek a liberális politikus bejegyzésében.

„Értékes jutalmakat (hőmérő, vécépapír, rendszerváltókártya) sorsolok ki azon kedves megfejtők között, akik az alábbi sorokban bármiféle logikát fölfedeznek. Tönkretesszük a Szigetet, hogy ne kelljen fölújítani fürdőket, vagy mi?