„Hogyha odaszarna, azt is megzabálnák” – Hont András értékes nyereményeket sorsol ki a helyes megfejtők között

Magyar Péter megint begőzölt – vadonatúj ellenséget talált magának
A liberális politikus szokás szerint átment személyeskedésbe.
A publicista kiakadt Magyar Péter legfrissebb posztjának zagyvaságán.
Mint arról beszámoltunk, komoly hullámokat vetett Karácsony Gergely szerdai bejelentése, miszerint jövőre nem rendezik meg a Sziget fesztivált. A Fővárosi Közgyűlésen részt vevő pártok képviselői sajátos szemüvegen át tálalták a történteket, a „legrosszabbul” talán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely járt, akinek még kommentben is válaszolt a begőzölt Magyar Péter.
A történteket Hont András sem hagyta szó nélkül. A publicista zagyvaságnak nevezte Magyar legfrissebb, vádaskodásba átcsapó posztját, és értékes nyereményeket ajánlott fel azok között, akik bármiféle logikát fölfedeznek a liberális politikus bejegyzésében.
„Értékes jutalmakat (hőmérő, vécépapír, rendszerváltókártya) sorsolok ki azon kedves megfejtők között, akik az alábbi sorokban bármiféle logikát fölfedeznek. Tönkretesszük a Szigetet, hogy ne kelljen fölújítani fürdőket, vagy mi?
De még ennél is jobbak a kommentdebilek, akik jönnek ez alá a zagyvaság alá, és odaírják, hogy köszönjük, Péter, hogy eligazítást adtál!
Most csak azért nem írom, hogyha odaszarna, azt is megzabálnák, mert az álteológus még találva érezné magát, és beperelne” – fogalmazott Hont.
Fotó: Facebook/Hont András