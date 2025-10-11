Ft
Magyarország Lendvai Ildikó Krasznahorkai László Nobel-díj

Nobel-díjat a kormánynak!

2025. október 11. 07:17

Adhatnának a kormánynak is Nobel-díjat. Irodalmit. Senkit nem ismerek, aki ennyiféle műfajban bontakoztatta volna ki tehetségét.

2025. október 11. 07:17
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Ha lúd, legyen kövér! Annyira jó érzés volt, hogy mind együtt örültünk Krasznahorkai László nagyon is megérdemelt Nobel-díjának. A kormánynak is elhittem, hogy örül, akkor is, ha Krasznahorkai sötét világa nem felel meg igazán a hivatalos irodalmi kánonnak, mely szerint, mint a legilletékesebb, a kulturális miniszter, leszögezte: »A világ legjobb dolga magyarnak lenni«. Új Nobel-díjasunknál ez azért nem maradéktalanul igaz minden pillanatra, hogy enyhén fogalmazzak. Krasznahorkai mondatai meglehetősen távol állnak a »Piros lett a paradicsom, nem sárga« világképétől. Ez természetesen nem baj, ízlések különböznek, kinek Krasznahorkai vagy más írótársa, kinek a paradicsom, attól még a kormányszívek is megdobogtak. Kicsinyes dolog volna ezt kétségbe vonni, az író némely kritikus gondolatát idézve pl. a hivatalos ukránpolitikáról.

Persze ezt az előtt nyilatkozta, hogy pénteken a miniszterelnöktől megtudhatta volna, hogy »az ukránok már az okostelefonokban vannak«. Még a Nemzeti Konzultációra hívó levelet sem kaphatta meg, benne finom célzással bizonyos Brüsszel-és ukránbérenc politikai pártokra. Akik felemelik az adónkat, hogy Zelenszkij zsebébe dugják. Végre megértettem, miért olyan drága a sajt.

De ha ilyen jó volt örülni egy díjnak, kétszer ekkora öröm volna két díj, nem igaz? Adhatnának a kormánynak is Nobel-díjat. Irodalmit. Senkit nem ismerek, aki ennyiféle műfajban bontakoztatta volna ki tehetségét. Nyelvi leleményük is felülmúlhatatlan, különösen a miniszterelnöké. A dakota lótól a libernyákokon át a legfrissebb »flasztercsávó«-ig fogalomkészletünk számos darabja neki köszönhető. Lustábbak kedvéért, akik nem ülnek péntekenként a rádió mellett, a »flasztercsávó« olyan városi nyikhaj, aki nem becsüli eléggé a falut, és ebből kifolyólag ellenzi a kormány gyanús agrárügyleteit. Flasztercsajokról nem beszélt, tehát én semmiképpen nem veszem magamra, de kíváncsi leszek, Raskó meg Ángyán, ezek a megátalkodott flasztercsávók hogy tisztázzák magukat.

No meg az a sokféle műfajban megmutatkozó páratlan cselekménybonyolítás és meggyőző erő! Az említett Nemzeti Konzultáció a katekizmus irodalmi és vallási hagyományait teremti újjá. Szent Cirill, aki az első káték kérdezz-feleleteit megalkotta, gyenge kezdő hozzájuk képest. Úgy tudom, Cirillék többfélét is összehoztak, külön a kezdő-, és külön a haladó hittanulóknak.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Krupp Skya
2025. október 11. 09:48
ÁVÓS ILDI Ragyog és Gagyog
Krupp Skya
2025. október 11. 09:47
Lassan mondom hogy Orbán Viktor is megértse!
ihavrilla
2025. október 11. 09:07
Ezt a szerencsétlen északi-boszorkányt is el kellene hagyni már.
lendvaiildiko
•••
2025. október 11. 08:58 Szerkesztve
vajon, ki kapta az idei irodalmi Nobel-díjat: (i) Krasznahorkai László (ii) Orbán Viktor - erre a kérdésre egyértelmű a válasz - Orbán Viktor és a FIDESZ. A választási küzdelem során a Nobel-díjas Krasznahorkai felemeli a szavát a primitív elnyomó Orbán és Fidesz ditatúra ellen, s az sem kizárt, harcra szólt fel a rezsim megdöntésére. Krasznahorkai eddigi életművét nem tegnap és tegnapelőtt írta meg. Milyen érdekes, hogy nem 5 évvel korábban kapta meg a megérdemelt Nobel díját. Nem épp most, s ez minősíti "szakmaiságot" a tudósi eleganciát, mely eluralt Európát, így Svédországot. Krasznyhormai jó sakkfigura ebben a játékban, ahogy egymás után értesülünk az EUrópai Bizottság rezsimváltást elősegítő húzásairól. Szégyelljék magukat, a hiszterikus skandináv államok, a balti csivavák pedig menjenek a fenébe!
