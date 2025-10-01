Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Abony Mezőkeresztes rendelet

Nemcsak pénzt kér Abony azoktól, akik a városba költöznének

2025. október 01. 17:16

A helyi identitás védelmére hivatkozva „mértékletes betelepülési hozzájárulást” vezetne be Abony önkormányzata. A polgármester azt mondja, nem az elzárkózás a céljuk.

2025. október 01. 17:16
null

A helyi identitás védelmére hivatkozva „mértékletes betelepülési hozzájárulást” vezetne be Abony önkormányzata azoknak, akik a városba szeretnének költözni. Emellett még azt is korlátozná, hogy egy ingatlanba mennyien lakhatnak – olvasható a település közösségi oldalkán. 

Mint írják: „a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság”. Mindezek mellett kiskorú esetében óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást is megkövetelnének. 

Továbbá elővásárlási jog illetné meg az önkormányzatot, az eladó ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosait, valamint az Abonyban ingatlantulajdonnal rendelkezőket.

Pető Zsolt polgármester hangsúlyozta: 

„A rendelet célja nem az elzárkózás, 

hanem közösségünk értékeinek, rendjének és identitásának megőrzése. Fontosnak tartjuk, hogy az Abonyiak véleménye a további előkészítő munkában is érvényesüljön”.

Ebben a cikkünkben írtunk az önazonossági törvényről, amit a parlament június 11-én 141 igen, 41 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Mezőkeresztes meg sem várta a helyi önazonossági törvény július elsejei hatályba lépését, már június 27-én hozott egy rendeletet a Borsot-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes önkormányzata, amely értelmében elővásárlási joga lesz a városnak az ingatlanokra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Abony önkormányzatának közösségi oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 01. 17:45
a cel az kenne legyen ,hogy megvalogassak az uj lakosokat !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!