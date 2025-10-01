Nemcsak pénzt kér Abony azoktól, akik a városba költöznének

A helyi identitás védelmére hivatkozva „mértékletes betelepülési hozzájárulást” vezetne be Abony önkormányzata azoknak, akik a városba szeretnének költözni. Emellett még azt is korlátozná, hogy egy ingatlanba mennyien lakhatnak – olvasható a település közösségi oldalkán.

Mint írják: „a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság”. Mindezek mellett kiskorú esetében óvoda- vagy iskolalátogatási igazolást is megkövetelnének.

Továbbá elővásárlási jog illetné meg az önkormányzatot, az eladó ingatlannal szomszédos ingatlanok tulajdonosait, valamint az Abonyban ingatlantulajdonnal rendelkezőket.

Pető Zsolt polgármester hangsúlyozta: