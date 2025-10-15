Ft
háború Tisza Párt Takács Árpád liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Fidesz Németh Balázs petíció

Nem hatott a jó szó a tiszásokra: csak azért sem írták alá a petíciót (VIDEÓ)

2025. október 15. 22:03

Egyértelmű volt a helyzet.

2025. október 15. 22:03
null

Németh Balázs egy érdekes videót osztott meg a Facebook-oldalán kedden. A Fidesz-frakció szóvivője ugyanis arról számolt be, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is támogatja a Fidesz háborúellenes kampányát.

Nem ilyen könnyű a helyzet

Takács Árpád a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy ő egészen mást tapasztalt.

Az ő felvételén nem igazán szerették volna a tiszások aláírni a Fidesz legújabb háborúellenes petícióját.

A videót itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 3 komment

Kanmacska
2025. október 15. 22:08
A primitívebb tiszások még nem hiszik el, hogy a selyemmajom megszorításokat, és nyomort hozna az országra. Azt gondolják, ez hazugság, a Tóni terjeszti csak. Úgy hiszik Orbánék így akarják lejáratni a drága, emberbarát, szeretetteljes TiSzát, aki majd jobb világot hoz, mert közelebb leszünk a gazdag EU-hoz, aki megdicsér és megjutalmaz minket, ha háborúzunk az orosszal, ha sok pénzt adunk az ukiknak és humánusan beengedjük a szegény, de szorgos iszlamistákat. Ezek az emberek tényleg agyhalottak. A gazdagok meg leszarják, mert kimenekítik a pénzüket és eldugják MP elől, aztán éppen olyan jól élnek, mint azelőtt. Lényeg, hogy vesszen Orbán és szívjanak a magyarok. Ezek meg az aljas jakobinusok.
Válasz erre
5
0
ihavrilla
2025. október 15. 22:05
Meg kell nézni a papírt. Egyszerű.
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. október 15. 22:05
A tiszások háborút szeretnének. Főként, ha más gyerekei esnének el Ukrajnában. nem az övék.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!