Nem hatott a jó szó a tiszásokra: csak azért sem írták alá a petíciót (VIDEÓ)

Németh Balázs egy érdekes videót osztott meg a Facebook-oldalán kedden. A Fidesz-frakció szóvivője ugyanis arról számolt be, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is támogatja a Fidesz háborúellenes kampányát.

Nem ilyen könnyű a helyzet

Takács Árpád a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy ő egészen mást tapasztalt.

Az ő felvételén nem igazán szerették volna a tiszások aláírni a Fidesz legújabb háborúellenes petícióját.

A videót itt tudja megtekinteni: