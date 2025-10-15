Nem hatott a jó szó a tiszásokra: csak azért sem írták alá a petíciót (VIDEÓ)

Megtört a jég: sorra pártolnak át a Fideszhez a tiszások (VIDEÓ)
Áttört egy falat a kormánypártok kezdeményezése.
Egyértelmű volt a helyzet.
Németh Balázs egy érdekes videót osztott meg a Facebook-oldalán kedden. A Fidesz-frakció szóvivője ugyanis arról számolt be, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is támogatja a Fidesz háborúellenes kampányát.
Takács Árpád a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy ő egészen mást tapasztalt.
Az ő felvételén nem igazán szerették volna a tiszások aláírni a Fidesz legújabb háborúellenes petícióját.
A videót itt tudja megtekinteni:
