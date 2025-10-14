Ft
háború Háború Ukrajnában Tisza Párt Tisza-sziget béke orosz-ukrán háború Magyar Péter Fidesz Németh Balázs petíció

Megtört a jég: sorra pártolnak át a Fideszhez a tiszások (VIDEÓ)

2025. október 14. 10:24

Áttört egy falat a kormánypártok kezdeményezése.

2025. október 14. 10:24
null

Németh Balázs egy érdekes videót osztott meg a Facebook-oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője  ugyanis arról számolt be, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is támogatja a Fidesz háborúellenes kampányát.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e a petíciót.

A standnál lévő tiszás elveszi az ívet és aláírja. Közben egy ott lévő nő is megkérdezi, hogy aláírhatja-e ő is.

A videó végén egy idős asszony is odamegy a tiszás standhoz, majd aláírja a háborúellenes ívet.

Németh Balázs ezt követően még egy idősebb férfi kérdésére válaszolva elmondja, hogy az uniós parlamentben az akar háborút, aki megszavazza, hogy minden pénzt fegyverekre költsenek, illetve az, aki most már nagy hatótávolságú rakétákra akarja költeni mindenki pénzét.

Az erről készült felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

csapláros
2025. október 14. 11:58
gyozoporgorugasa 2025. október 14. 11:24 ..."👌👌😂🤣És ha ezt a peticiót az európa emberek többsége, azaz magyarország lakosságának 1 század része aláírja akkor ez megváltozik. 😂😂🤣🤣👌👍"... Na és, ha NEM ? 1. Pénzre, fegyverre, katonára VAN MIRE bemutatnunk a nagy lengőt 2. Van ok MEGTAGADNI a NATO parancsot 3. Van okunk a semlegességünk MEGŐRZÉSÉRE: rajtunk keresztül SEMMI (se fegyver, se pénz) és SENKI (se katona). 3. Ti szarfaszú ügynökök és a teljes brüsszeli bagázs elmehet a kurva anyja büdös picsájába... mind a 99 század része... hahaha
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 14. 11:57
Hehe, ez az igazi viccpárt, nem a kutya.
Válasz erre
1
0
nyugalom
2025. október 14. 11:51
Undoritó dz a tatott szájú kepződmèny! Ilike hol van? Roka is jó?
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. október 14. 11:48
Ízisz gyozoporgorugasa 2025. október 14. 11:23 Z. Nem ártana a fejedet kihúzni a homokból, mert ebben a pózban a segged az ég felé és csak az nem basz meg, aki éppen nem akar!!! 💯😅🤣😂❗"" Ezt szájernek címezted gondolom, a karmelitában amint viktor pont restaurálja a seggét,vagy egy kisgyereknek a homokozóban aki éppen semjén zsoltibácsival találkozott. 🤣🤣😂😂✌👌👍
Válasz erre
0
2
