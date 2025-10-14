Megtört a jég: sorra pártolnak át a Fideszhez a tiszások (VIDEÓ)

Németh Balázs egy érdekes videót osztott meg a Facebook-oldalán. A Fidesz-frakció szóvivője ugyanis arról számolt be, hogy még az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is támogatja a Fidesz háborúellenes kampányát.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e a petíciót.

A standnál lévő tiszás elveszi az ívet és aláírja. Közben egy ott lévő nő is megkérdezi, hogy aláírhatja-e ő is.

A videó végén egy idős asszony is odamegy a tiszás standhoz, majd aláírja a háborúellenes ívet.

Németh Balázs ezt követően még egy idősebb férfi kérdésére válaszolva elmondja, hogy az uniós parlamentben az akar háborút, aki megszavazza, hogy minden pénzt fegyverekre költsenek, illetve az, aki most már nagy hatótávolságú rakétákra akarja költeni mindenki pénzét.