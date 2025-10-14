„Nem tudom, hogy meddig kell még a legnyűvesebb hazugságokat elviselni, illetve lehet, hogy nem is hazugság, csak mondja, ami eszébe jut. Hiszen akinek Isten kamerát adott, annak fölkészültséget, észt és tájékozottságot is adott hozzá. Azt mondja a mókásmozgalom agitpropkája, hogy »Hont András mögött levő ismeretlen milliárdok«. Nagyságrendet tetszett téveszteni, ugyanakkor árulkodó, hogy szerintük egy ilyen méretű vállalkozást milliárdokból lehet csak üzemeltetni.

Legalábbis kérdéseket vet föl azt illetően, hogy az ő dzsemborijukat mennyiből tartják el és kik is.

Az ismeretlen eredetet illetően, ha nem mondtam el százszor, hogy ott a két médiapartner, olyan közismerten NER-közeli cégek, mint a Google vagy az Unas webshopüzemeltető. Továbbá a két szép szememért valóban vállalkozók is, például vendéglátósok. Mondjuk, ha rákeres a címünkre, akkor rájöhetne, hogy a régi Szimpla az. Az a hely, ahol az Inga is megnyithatott volna, ha valaki hajlandó dolgozni. Mi ugyanis hónapok óta újítjuk föl, van köztünk olyan, aki heteken keresztül a két kezével. Így viszont elkerülhettünk olyan eseteket, mint amikor teszem azt, egy rejtélyesen finanszírozott EP-kampány főszereplőjével cimborál valaki, miközben hopp, véletlenségből éppen akkor nyit meg az a hely önkormányzati patronálás mellett, amely helyet hosszú évekig képtelen volt ötletgazdája összehozni.

Ezen kívül még szó esik velem kapcsolatban államhatalomról (?), Kubatov kopaszairól (akik ugyebár fradisták, tehát vegyülésem velük fölöttébb valószínűtlen), nem fogyó jegyekről, amiről elküldtem a screenshotokat a hasonlóan fölkészült mémoldalaknak satöbbi. Viszont ez utóbbi önleleplező módon rávilágít arra, hogy mi volt az a nyivákolás, amit a bolsojna Székelyudvarhelytől Salgótarjánig előadott, hogy miként akadályozzák meg a gonosz erői, hogy föllépjen. Ezek szerint így akadályozzák meg: nem mennek oda.