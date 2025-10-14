Ft
10. 14.
kedd
Néha tényleg egyszerűbb lenne csöndben maradni

2025. október 14. 14:48

Nem félelem ez, hanem undor.

2025. október 14. 14:48
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Nem tudom, hogy meddig kell még a legnyűvesebb hazugságokat elviselni, illetve lehet, hogy nem is hazugság, csak mondja, ami eszébe jut. Hiszen akinek Isten kamerát adott, annak fölkészültséget, észt és tájékozottságot is adott hozzá. Azt mondja a mókásmozgalom agitpropkája, hogy »Hont András mögött levő ismeretlen milliárdok«. Nagyságrendet tetszett téveszteni, ugyanakkor árulkodó, hogy szerintük egy ilyen méretű vállalkozást milliárdokból lehet csak üzemeltetni. 

Legalábbis kérdéseket vet föl azt illetően, hogy az ő dzsemborijukat mennyiből tartják el és kik is.

Az ismeretlen eredetet illetően, ha nem mondtam el százszor, hogy ott a két médiapartner, olyan közismerten NER-közeli cégek, mint a Google vagy az Unas webshopüzemeltető. Továbbá a két szép szememért valóban vállalkozók is, például vendéglátósok. Mondjuk, ha rákeres a címünkre, akkor rájöhetne, hogy a régi Szimpla az. Az a hely, ahol az Inga is megnyithatott volna, ha valaki hajlandó dolgozni. Mi ugyanis hónapok óta újítjuk föl, van köztünk olyan, aki heteken keresztül a két kezével. Így viszont elkerülhettünk olyan eseteket, mint amikor teszem azt, egy rejtélyesen finanszírozott EP-kampány főszereplőjével cimborál valaki, miközben hopp, véletlenségből éppen akkor nyit meg az a hely önkormányzati patronálás mellett, amely helyet hosszú évekig képtelen volt ötletgazdája összehozni.

Ezen kívül még szó esik velem kapcsolatban államhatalomról (?), Kubatov kopaszairól (akik ugyebár fradisták, tehát vegyülésem velük fölöttébb valószínűtlen), nem fogyó jegyekről, amiről elküldtem a screenshotokat a hasonlóan fölkészült mémoldalaknak satöbbi. Viszont ez utóbbi önleleplező módon rávilágít arra, hogy mi volt az a nyivákolás, amit a bolsojna Székelyudvarhelytől Salgótarjánig előadott, hogy miként akadályozzák meg a gonosz erői, hogy föllépjen. Ezek szerint így akadályozzák meg: nem mennek oda. 

Néha tényleg egyszerűbb lenne csöndben maradni, vagy visszatérni a vicces videókhoz, azok legalább jók voltak egykor. 

Bár az valószínűleg már nem menne, mivel a hősnő visszafordíthatatlanul száguld az ellendvaiildikósodás útján – Lendvai Ildikó kétségtelen műveltsége nélkül. 

Kötter Tamás

Facebook

Idézőjel

Zsófi! A Puzsér, Pottyondy és a noÁr-féléktől soha nem lennél biztonságban

Az országot a multikulti ideológia nevében elárasztanák a világ pöcegödreiből ideszállított emberi veszélyes hulladékokkal.

Amúgy azt sem sikerült eltalálni, hogy mit érzek. Nem, nem rettegést. Még tiszás akolmelegben is rámernék arra kérdezni, hogy miből működik például a kontroll.hu, és nem csupán azt a kockázat nélküli játékot játszanám, amit 35 éve majdnem mindenki, hogy belesimulva egy véleményközösségbe bőszen leplezném le a kijelölt túloldalt. Szóval nem félelem ez, hanem undor.”

Nyitókép: Facebook / Hont András

nemmondom-3
2025. október 14. 16:40
Ha nem tudnám, akkor azt kérdezném, hogy kiez a HP? De nem kérdezem.
regi-nyarakon21
2025. október 14. 16:23
Kiváló reakció, sok fontos észrevétellel. Honék jegyei fogytak, nem úgy mint pottyondié az erdélyi haknin. Valóban figyelemreméltó önleleplezés a milliárdos szponzorálás víziója - nekik valószínűleg ilyen nagyságrendben jut. Végül teljesen megértem Hontot, hogy undorodik, de jó lenne, ha sem az undor, sem a tisza trollok agresszív fenyegetőzése nem tántorítaná el attól, hogy igenis megtartsák az előadásaikat. Ellenkező esetben ez felér egy vereséggel, és azt bizonyítaná, hogy az agresszió diadalmaskodik
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2025. október 14. 16:19
Akkor Edina bevonult munkásőrnek. Csak az a kérdés, hogy október 6-a vagy október 23-a alkalmából. Puzsér Robi és P. Edina megérdemelték egymást --- együtt kellett volna maradniuk. Amekkora 2 idióta!
dryanflowd-
2025. október 14. 15:59
Néha tényleg egyszerűbb lenne... – "TEHÁT egy kép RÓLAM" (🤓)
