10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Matteo Salvini Donald Trump Orbán Viktor

Most érkezett: Salvini kimondta, amit Brüsszelben senki sem mer – Orbánt a szabadság jelképének nevezte

2025. október 23. 06:12

Az olasz miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít.

2025. október 23. 06:12
cseh választás, Andrej Babiš Matteo Salvini és Orbán Viktor társaságában.

Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az MTI-nek a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

Matteo Salvini volt a díszvendége a fogadással egybekötött október 23-i ünnepségnek, amelyet Kovács Ádám Zoltán nagyövet vezetett. Több mint háromszáz vendég vett részt a megemlékezésen, köztük a nemzetközi diplomácia, valamint az olasz politika, kultúra és közélet képviselőivel.

A Patrióták Európáért pártcsoporthoz tartozó Liga főtitkára hangoztatta, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít.

„Olaszország és Magyarország történelmét a szabadság köti össze, valamint a diktatúrák elleni küzdelem. A magyarok történelme a büszkeség története, mivel sikerült megszabadulniuk attól a bestiától, amelyet a kommunizmus képviselt a múlt században, és amelyet sajnos egyesek most is éltetnek vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein” – közölte.

A szabadság mellett a barátság kapcsolja egymáshoz az olaszokat és a magyarokat, és „barátság fűz bennünket a jelenlegi egyik legfelvilágosultabb, legbátrabb, legkövetkezetesebb, leglojálisabb politikai vezetőhöz, aki Olaszországot is segíti azzal, hogy nemet mond Brüsszelnek a mi nevünkben és mások nevében”. 

A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet

 – mondta.

Matteo Salvini Európa másik közös értéknek a békét nevezte. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnöknek köszönhetően izraeliek és palesztinok számára felcsillant a béke reménye, és hasonló eredményt kell elérni Ukrajnában is.

Trump elnök nem véletlenül Budapestet jelölte meg az egyensúly, a párbeszéd, a diplomácia helyszíneként azzal a céllal, hogy egy asztalhoz ültesse Putyint és Zelenszkijt. Remélem, hogy ez minél előbb megtörténik, mivel ez előnyt jelentene mindenki számára, és remélem, hogy Brüsszelben vagy Párizsban senki sem bojkottálja a békefolyamatot. Tudjuk, hogy a brüsszeli palotákban Orbán nem igazán népszerű, mivel bátor, szabad, független és nem megvásárolható” – hangoztatta Salvini.

Magyarország zsarolás alatt áll, Brüsszel eurómilliárdokat tart vissza, amelyek a magyar polgárokat illetnék meg, azért, hogy „Orbánt és népét zsarolja. Ez gusztustalan, szégyen, zavarba ejtő. Remélem, hogy minél előbb Budapesten lesz a béketalálkozó, csodálatos jelzés lenne a brüsszeli bürokratáknak” – mondta.

Matteo Salvini, aki 2018 óta gyakori vendége a római magyar nemzeti ünnepeknek, beszédet is tartott a fogadáson, amelyben a történelem egyik legsötétebb és egyben legnagyobb fényű eseményének nevezte az '56-os magyar forradalmat, amely szerinte a polgári ellenállásról, a bátorságról és a függetlenségről szólt.

Megjegyezte, hasonló függetlenséget érdemelnek a magyarok ma is, „mert ha elfogadjuk, kire szavaznak az olaszok vagy a németek, akkor azt is el kell fogadni, akit a magyarok választottak”.

Úgy vélte Magyarország és Olaszország között nem „vörös, hanem piros-fehér-zöld” vonal húzódik: Brüsszel ideológiai és politikai indokkal blokkolja a magyarok forrásait, ami „nem korrekt, nem demokratikus, nem normális”, de miközben egyesek Orbán Viktor elszigetelésén dolgoznak, „nem hagyjuk magára Orbánt, az őt támogató jó társaság egyre bővül”.

Trump elnök is népszerűtlen bizonyos szalonokban, de szerencsére nem a szalonokban tartják a választást”

 – mondta Matteo Salvini.

Beszéde végén a két ország közötti együttműködés példájaként a trieszti magyar kikötő megépítését nevezte meg. Bejelentette, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán. Megjegyezte, hogy a két ország közötti barátságra utal az is, hogy Olaszország kiváló szövetségi kapitányt adott a magyaroknak Marco Rossi személyében.

(MTI)

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

auditorium
2025. október 23. 08:35
Salvini gerinces, karakán, bátor, szókimondó politikus. Ahogy az olaszok mondják: "ha le palle". Nem igy a két jobbközép kollegája, akik inkább kerülik OV és a magyar kormány politikájának NYILVÁNOS támogatását. Titokban szimpatizálnak, de Brux-ben hallgatnak, ölelkeznek, mosolyognak a vezetőkkel és nagy ukránbarátok, bár fiaikat nem küldenék a harcba. Ha a három jobbközép-jobb párt egy követ fújna, akkor többségben lennének. Ez vonatkozik az EU-ban szétszórt jobbközép-jobb pártokra, ahol a jobb pártokat "fasisztoid v. nácipártnak" könyvelik el és ezzel már kizárták őket a politikai életből, demokratikusan. Bezzeg a szélsőbal-bal-zöld-antifák összezárnak és nem finnyáskodnak szavazásnál.
Gubbio
2025. október 23. 07:48
Ütősebb lett volna ezt Giorgia szájából hallani, mondjuk az egész brüsszeli szélhámos bagázs előtt. Várjuk a pillanatot, kedves Giorgia, aki Orbán Viktornak köszönheted, hogy ott vagy, ahol vagy - amit azóta már elfelejtettél!
gyzoltan-2
2025. október 23. 07:28
"Az olasz miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít." Salvini üres véleménye nem érinti, nem érintheti a tényeket... Tartok tőle, pontosabban úgy tartom, hogy 1956-ban teljesen hasonlóan használták fel a magyarságot, a magyarság szabadságvágyát kihasználva, amint azt ma is teszik az ukránokkal..! Ma, az ukrán zászló alatt, mögött, a fenntartó USA-t, a NATO-t, az EU-t "sejthetjük"..! 1956-os "forradalmunk" kiválóan volt időzítve a Szuezi-csatorna megszerzéséhez, Nasszer megbuktatási szándékához..! -a tökéletes egyidejűség csakis a perfid angolok aggodalmas okoskodásán csúszott el, mely végül is az offenzíva kudarcát eredményezte! "A magyar szabadság útja Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet" A cári család gyilkosának, egyik kivégző internacionalista hóhérának, az elkötelezetten Moszkva-hű Nagy Imrének az 1956-os gyalázatos szerepének értékelése, valós feldolgozása, az utókorra vár, amint a jelen megítélése is..!
belbuda
2025. október 23. 06:41
Háát...ha a Salvini mondja... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!