Most érkezett: Salvini kimondta, amit Brüsszelben senki sem mer – Orbánt a szabadság jelképének nevezte

Nagy Imrétől Orbán Viktorig vezet a magyar szabadság útja – mondta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga kormánypárt vezetője az MTI-nek a római magyar nagykövetség rendezett október 23-ai ünnepségén szerda este. Salvini közölte, hogy novemberben részt vesz a Fidesz budapesti kongresszusán.

Matteo Salvini volt a díszvendége a fogadással egybekötött október 23-i ünnepségnek, amelyet Kovács Ádám Zoltán nagyövet vezetett. Több mint háromszáz vendég vett részt a megemlékezésen, köztük a nemzetközi diplomácia, valamint az olasz politika, kultúra és közélet képviselőivel.

A Patrióták Európáért pártcsoporthoz tartozó Liga főtitkára hangoztatta, hogy 1956 a mai napig a szabadság jelképének számít.

„Olaszország és Magyarország történelmét a szabadság köti össze, valamint a diktatúrák elleni küzdelem. A magyarok történelme a büszkeség története, mivel sikerült megszabadulniuk attól a bestiától, amelyet a kommunizmus képviselt a múlt században, és amelyet sajnos egyesek most is éltetnek vörös zászlókkal Olaszországban és Európa más részein” – közölte.