„Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb lesz a védelmünk” – dübörög a Fidesz aláírásgyűjtése (VIDEÓ)

Elindult a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése.
Kétmillió aláírás a cél.
„Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért” – jelentette ki egyik keddi videójában Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója videóüzenetében emlékeztetett, hogy szombaton elindult a kormánypártok aláírásgyűjtése, mert látják, hogy
Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát. Többek között Magyarországot is.
Ezért Mandfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek” – húzta alá Kubatov.
A pártigazgató arra figyelmezetett, hogy a Tiszától a DK-ig támadnak majd, és megjegyezte, hogy ennek a szokásos kimenetele lesz majd: „képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket” – hangzott el.
A videóban a fideszes politikus azt is leszögezte, hogy minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb lesz a védelmünk. „Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról” – sorolta Kubatov Gábor, megjegyezve, hogy töltsük ki minél többen, álljunk ki minél többen a béke mellett.
kétmillió aláírás a cél.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, szombaton vette kezdetét a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése. A pesterzsébeti piacon Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent.
A kormányfőt hatalmas tömeg fogadta. Orbán Viktor a jelenlévőknek megjegyezte, „világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból”.
