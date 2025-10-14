Ft
háború Kubatov Gábor kormánypárt aláírásgyűjtés fegyver videóüzenet Fidesz

„Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb lesz a védelmünk" – dübörög a Fidesz aláírásgyűjtése (VIDEÓ)

2025. október 14. 18:22

Kétmillió aláírás a cél.

2025. október 14. 18:22
null

„Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért” – jelentette ki egyik keddi videójában Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója videóüzenetében emlékeztetett, hogy szombaton elindult a kormánypártok aláírásgyűjtése, mert látják, hogy

Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát. Többek között Magyarországot is.

Ezért Mandfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek” – húzta alá Kubatov.

A pártigazgató arra figyelmezetett, hogy a Tiszától a DK-ig támadnak majd, és megjegyezte, hogy ennek a szokásos kimenetele lesz majd: „képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket” – hangzott el. 

Minél több aláírás, annál nagyobb védelem

A videóban a fideszes politikus azt is leszögezte, hogy minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb lesz a védelmünk. „Ez rólunk szól, a gyerekeinkről szól és a magyarok biztonságáról” – sorolta Kubatov Gábor, megjegyezve, hogy töltsük ki minél többen, álljunk ki minél többen a béke mellett.

 videóhoz a pártigazgató megjegyzésként hozzáfűzte, 

kétmillió aláírás a cél.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Világos üzenetet kell küldeni

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szombaton vette kezdetét a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtése. A pesterzsébeti piacon Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent.

A kormányfőt hatalmas tömeg fogadta. Orbán Viktor a jelenlévőknek megjegyezte, „világosan meg kell mondani: se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból”.

Nyitókép: 

isler111
2025. október 14. 18:37
Hajrá Fidesz!!!!
Lilyana2
2025. október 14. 18:27
Megírhatnák hol vannak az aláírásgyűjtések, odamennék! Nálunk itt szokott lenni a piacnál, az Alleenál vagy a körtéren, de most nincs sehol!
