„Minél több aláírás gyűlik össze, annál nagyobb lesz a védelmünk” – dübörög a Fidesz aláírásgyűjtése (VIDEÓ)

„Nem akarjuk, hogy a mi gyerekeink és unokáink meghaljanak Ukrajnáért” – jelentette ki egyik keddi videójában Kubatov Gábor. A Fidesz pártigazgatója videóüzenetében emlékeztetett, hogy szombaton elindult a kormánypártok aláírásgyűjtése, mert látják, hogy

Brüsszel háborúba akarja kényszeríteni egész Európát. Többek között Magyarországot is.

Ezért Mandfred Weber és a brüsszeli vezetők mindent megtesznek” – húzta alá Kubatov.

A pártigazgató arra figyelmezetett, hogy a Tiszától a DK-ig támadnak majd, és megjegyezte, hogy ennek a szokásos kimenetele lesz majd: „képesek hazudni, fenyegetni és hülyének nézni minket” – hangzott el.

Minél több aláírás, annál nagyobb védelem