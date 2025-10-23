„Nem értem, miért mond ilyet egy miniszterelnök. Én is magyar vagyok, mégsem mentem. Engem miért nem akar képviselni?

Nem értem, miért nem akar minden magyar miniszterelnöke lenni?

Nem értem, miért bélyegzi meg és rekeszti ki azokat, akik mást gondolnak?

Nem értem, miért nem azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb ember elégedett legyen?

Az EP-választáson 2,5 millió ember szavazott a Fidesz ellen, ez az összes szavazó 52 százaléka. Asszem, ez a többség matematikailag.