Engem miért nem akar képviselni?
„Nem értem, miért mond ilyet egy miniszterelnök. Én is magyar vagyok, mégsem mentem. Engem miért nem akar képviselni?
Nem értem, miért nem akar minden magyar miniszterelnöke lenni?
Nem értem, miért bélyegzi meg és rekeszti ki azokat, akik mást gondolnak?
Nem értem, miért nem azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb ember elégedett legyen?
Az EP-választáson 2,5 millió ember szavazott a Fidesz ellen, ez az összes szavazó 52 százaléka. Asszem, ez a többség matematikailag.
Nem értem, miért kell a kormányzó pártnak erőt mutatnia. Nem az lett volna az erő, ha egy működő országot építenek, ahol az emberek többsége elégedett, szabad és biztonságban érzi magát?
Ehelyett romokban lévő egészségügyet, óriási inflációt, növekvő szegénységet, félelmet és propagandára elköltött milliárdokat kaptunk.
Meg a világ egyik leggazdagabb emberét.
A magyarság közösség, nem pártpolitika.
Mindenki, aki itt él és szereti a hazáját, ugyanolyan magyar, mint azok, akik ma a békemenetre mentek.
Ezt a megosztottságot és mérgező légkört kell megszüntetni, ez az egyik legfontosabb feladata a rendszerváltásnak.
Nagyon remélem, hogy 2026 áprilisától egy jobb, igazságosabb és szabadabb országban élhetünk.”
