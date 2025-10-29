Miközben a budai diplomások kértek maguknak egy kutyapártos Kovács Gergőt, a mucsai fideszes Legyesbényén felépül Skandinávia

Ezt látni kell: hatalmasat égett a libsi provokátor, alaposan helyretette a Békemenet résztvevője (VIDEÓ)
A legyesbényei férfi nem hagyta, hogy a provokáció kibillentse.
Vigyázat, tények és objektív számok következnek: fedezékbe mindenki, akiknek előítéleteit súlyosan károsíthatja az ilyesmi.
„Végignéztem mindkét menetet. A legfőbb különbség: A békemeneten nem láttam mosolygó embert.
Mind ilyen mufurc ember, akiben semmi örömöt nem látni az arcán, életkedvet, életszeretetet, csillogó, őszinte szeretetteljes tekinteteket nem lehet látni.
Ha a riporter megkérdezte, akkor pedig aggresszívan válaszoló volt az illetékes ember. Mentálisan láthatóan nem éppen jó formában lévők, energiavámpírok, sérült emberek. Nemzeti Menet: Komoly tekintetű emberek, de azért mosolygós, csillogó szemű emberekből, akiknek volt öröm, mosoly az arcán, itt azt lehetett látni. Sokkal de sokkal többet. Sőt” – ezzel a végletekig árnyalt bejegyzéssel ajándékozta meg a tájékozódni vágyó közvéleményt egy Reddit-felhasználó október 24-én.
Ennek jegyében nézzük vissza a Kutyapárt által október 23-án feltöltött kis interjút,
azaz az „agresszív”, „mufurc” békemenetes „energiavámpír” esetét a gyűrött zakós, fésűt régen látott, okostelefonjába kapaszkodó pesti provokátorral.
Arról a videóról beszélek, amelyen egy derűs legyesbényei úr válaszolgat visszakézből a riporternek. „Nem lehetne [Magyar Pétert] csak így, amikor nem látja valaki, gumibottal így megütni?” – kapja a bácsi a többedik provokatív kérdést, mire hüledezve visszakérdez: „Maga normális, egyébként?”, a további értetlenkedésre hozzátéve: „A rendőr tartsa be a törvényt, oszt ne ütögessen senkit”. Amire a riporter (szemét álmélkodva a „Legyesbénye” táblára emelvén) egyetértőleg lezárja a beszélgetést.
Ettől még persze a videó alatti hozzászólásokban a kommentelők többsége simán kilátja ebből is, hogy a bácsi sötét, gyűlölettel teli suttyó, idegbeteg és földbuta, egy trágyadombról érkezett kretén
(nem idézek tovább – legyen elég annyi, hogy erősen árad), így hát botorság lenne meddő vitába bonyolódni. De ha már így szóba jött, ugorjunk el (párdon: le) erre az úgynevezett „trágyadombra”, Legyesbényére.
Nézzük meg, legalább virtuálisan, mi is ott a helyzet. Miközben a Kutyapárt vezette budai, bezzegpolgári XII. kerületben városi vaddisznókondák borogatják a házak elé kitett kukákat és uralnak egész utcákat, hogy is néz ki az a falu „odalent”, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.
A Google idén nyáron fotózott végig néhány utcát: a községháza virágos-muskátlis udvarának kerítésén ott sorakoznak a Magyar Falu Program keretében kapott támogatások táblái. Az elmúlt hat évben megújult az önkormányzat és a művház épülete és a helytörténeti múzeum (egyben menza) energetikai rendszere (plusz a tető is, a belső tereket idén teszik rendbe), volt némi útfelújítás, kaptak pénzt játszótér és többfunkciós közösségi park kialakítására (futópálya is lett, igen), de 830 millió érkezett a faluba a szennyvízelvezetés fejlesztésére is.
Csinos Borházat találunk a faluközpontban, a Google felvételein itt-ott zöld rendszámos autók, egy-egy tornácos épület tetején napelemkollekció.
Az árkok rendben tartva, a porták előtt olyan rend, gondosan metszett fákkal, hogy lesül az arcomról a bőr, ha a saját budai utcánk látképére gondolok. Az „anya-gyermekvédelmi tanácsadó” épülete szemmel láthatóan felújítva; egy Nagy-Magyarország-térképes porta sövényei dizájnosra nyírva, körös-körül nyíló rózsabokrok.
Ilyen ez a „trágyadomb” ott, Tokaj-Hegyalja vidékén.
Tény, hogy a népszámlálási adatok szerint Legyesbénye lakossága csökken, a 7 évesnél fiatalabbak aránya azonban 2011 és 2022 között 6,5-ről 9,2 százalékra nőtt, az érettségizettek és az egyetemi végzettségűek arányának egyidejű emelkedése mellett. A munkanélküliség tíz év alatt gyakorlatilag megfeleződött. Míg 2001 és 2011 között a településen belüli, „párkapcsolaton alapuló háztartások” (azaz a házaspárok, illetve élettársi kapcsolatok) száma 30 százalékkal csökkent, 2011 és 2022 között 3 százalékkal nőtt. 2022-re már minden negyedik otthon négy- vagy több szobás volt, a komfort nélküli lakások tűnnek elfele.
Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy még az internetet is ismerik arrafelé: 56 százaléknak vezetékes hozzáférése is van, és csak minden ötödik falubeli állította, hogy nem végez digitális tevékenységet.
Így kapott a Fidesz jelöltje 2022-ben 59 százalékot („nem értem, Olga, nem értem”).
Félve teszem hozzá a mucsázó liberálisoknak, hogy a település parlamenti képviselője, polgármestere, alpolgármestere és jegyzője (valamint összes ügyintézője) egyaránt nő, a képviselő-testületben pedig öt nő mellett egyetlen férfi árválkodik –
a jelek szerint az elmaradott sötét suttyó választópolgárok minden kvóta nélkül skandinávnál is skandinávabb viszonyokat alakítottak ki a legyesbényei helyi politikában.
Bezzeg a budai diplomások kértek maguknak egy Kovács Gergőt.
