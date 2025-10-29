Ft
10. 29.
szerda
Francesca Rivafinoli Békemenet buda Kovács Gergely

Miközben a budai diplomások kértek maguknak egy kutyapártos Kovács Gergőt, a mucsai fideszes Legyesbényén felépül Skandinávia

2025. október 29. 05:11

Vigyázat, tények és objektív számok következnek: fedezékbe mindenki, akiknek előítéleteit súlyosan károsíthatja az ilyesmi.

2025. október 29. 05:11
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Végignéztem mindkét menetet. A legfőbb különbség: A békemeneten nem láttam mosolygó embert.

Mind ilyen mufurc ember, akiben semmi örömöt nem látni az arcán, életkedvet, életszeretetet, csillogó, őszinte szeretetteljes tekinteteket nem lehet látni.

Ha a riporter megkérdezte, akkor pedig aggresszívan válaszoló volt az illetékes ember. Mentálisan láthatóan nem éppen jó formában lévők, energiavámpírok, sérült emberek. Nemzeti Menet: Komoly tekintetű emberek, de azért mosolygós, csillogó szemű emberekből, akiknek volt öröm, mosoly az arcán, itt azt lehetett látni. Sokkal de sokkal többet. Sőt” – ezzel a végletekig árnyalt bejegyzéssel ajándékozta meg a tájékozódni vágyó közvéleményt egy Reddit-felhasználó október 24-én.

Ennek jegyében nézzük vissza a Kutyapárt által október 23-án feltöltött kis interjút,

azaz az „agresszív”, „mufurc” békemenetes  „energiavámpír” esetét a gyűrött zakós, fésűt régen látott, okostelefonjába kapaszkodó pesti provokátorral.

Arról a videóról beszélek, amelyen egy derűs legyesbényei úr válaszolgat visszakézből a riporternek. „Nem lehetne [Magyar Pétert] csak így, amikor nem látja valaki, gumibottal így megütni?” – kapja a bácsi a többedik provokatív kérdést, mire hüledezve visszakérdez: „Maga normális, egyébként?”, a további értetlenkedésre hozzátéve: „A rendőr tartsa be a törvényt, oszt ne ütögessen senkit”. Amire a riporter (szemét álmélkodva a „Legyesbénye” táblára emelvén) egyetértőleg lezárja a beszélgetést.

Ezt is ajánljuk a témában

Ettől még persze a videó alatti hozzászólásokban a kommentelők többsége simán kilátja ebből is, hogy a bácsi sötét, gyűlölettel teli suttyó, idegbeteg és földbuta, egy trágyadombról érkezett kretén

(nem idézek tovább – legyen elég annyi, hogy erősen árad), így hát botorság lenne meddő vitába bonyolódni. De ha már így szóba jött, ugorjunk el (párdon: le) erre az úgynevezett „trágyadombra”, Legyesbényére.

Nézzük meg, legalább virtuálisan, mi is ott a helyzet. Miközben a Kutyapárt vezette budai, bezzegpolgári XII. kerületben városi vaddisznókondák borogatják a házak elé kitett kukákat és uralnak egész utcákat, hogy is néz ki az a falu „odalent”, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Vigyázat, tények és objektív számok következnek: fedezékbe mindenki, akiknek előítéleteit súlyosan károsíthatja az ilyesmi.

A Google idén nyáron fotózott végig néhány utcát: a községháza virágos-muskátlis udvarának kerítésén ott sorakoznak a Magyar Falu Program keretében kapott támogatások táblái. Az elmúlt hat évben megújult az önkormányzat és a művház épülete és a helytörténeti múzeum (egyben menza) energetikai rendszere (plusz a tető is, a belső tereket idén teszik rendbe), volt némi útfelújítás, kaptak pénzt játszótér és többfunkciós közösségi park kialakítására (futópálya is lett, igen), de 830 millió érkezett a faluba a szennyvízelvezetés fejlesztésére is.

Csinos Borházat találunk a faluközpontban, a Google felvételein itt-ott zöld rendszámos autók, egy-egy tornácos épület tetején napelemkollekció.

Az árkok rendben tartva, a porták előtt olyan rend, gondosan metszett fákkal, hogy lesül az arcomról a bőr, ha a saját budai utcánk látképére gondolok. Az „anya-gyermekvédelmi tanácsadó” épülete szemmel láthatóan felújítva; egy Nagy-Magyarország-térképes porta sövényei dizájnosra nyírva, körös-körül nyíló rózsabokrok.

Ilyen ez a „trágyadomb” ott, Tokaj-Hegyalja vidékén.

Tény, hogy a népszámlálási adatok szerint Legyesbénye lakossága csökken, a 7 évesnél fiatalabbak aránya azonban 2011 és 2022 között 6,5-ről 9,2 százalékra nőtt, az érettségizettek és az egyetemi végzettségűek arányának egyidejű emelkedése mellett. A munkanélküliség tíz év alatt gyakorlatilag megfeleződött. Míg 2001 és 2011 között a településen belüli, „párkapcsolaton alapuló háztartások” (azaz a házaspárok, illetve élettársi kapcsolatok) száma 30 százalékkal csökkent, 2011 és 2022 között 3 százalékkal nőtt. 2022-re már minden negyedik otthon négy- vagy több szobás volt, a komfort nélküli lakások tűnnek elfele.

Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy még az internetet is ismerik arrafelé: 56 százaléknak vezetékes hozzáférése is van, és csak minden ötödik falubeli állította, hogy nem végez digitális tevékenységet.

Így kapott a Fidesz jelöltje 2022-ben 59 százalékot („nem értem, Olga, nem értem”).

Félve teszem hozzá a mucsázó liberálisoknak, hogy a település parlamenti képviselője, polgármestere, alpolgármestere és jegyzője (valamint összes ügyintézője) egyaránt nő, a képviselő-testületben pedig öt nő mellett egyetlen férfi árválkodik –

a jelek szerint az elmaradott sötét suttyó választópolgárok minden kvóta nélkül skandinávnál is skandinávabb viszonyokat alakítottak ki a legyesbényei helyi politikában.

Bezzeg a budai diplomások kértek maguknak egy Kovács Gergőt.

Nyitókép: AI-illusztráció

faramuci
2025. október 29. 07:52
És ezeket a zsíroshajú provokátorokat tenyésztik az Ngo egyetemeken az adónkból.......a ruszki 5-éve kipaterolta ezeket az ügynökképző intézményeket a p@csába.. Fidesz ,tessék követni a jó példát!!!😎
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 29. 07:51
Csak mondom fodeszes picsa a vaddisznók kordában tartása a vadásztársaságok dolga.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 29. 07:49
szilvarozsa 2025. október 29. 07:27 Józan paraszti ász, kontra belpesti proli értelmiség ... Jaj cigány. Mióta belpest a 12.kerület?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 29. 07:44
Kovacs" vaddisznó" Gergő+ Berg Dani
Válasz erre
1
0
