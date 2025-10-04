„Mike Tyson csak tudja” – nem mindennapi hasonlattal rukkolt elő Orbán Viktor, ezt nem teszi zsebre Magyar Péter (VIDEÓ)

„Tegnap este, amikor a kerekek nem lassultak le, találtam egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt. A legtöbb olyan, hogy van egy megrendítő ütés, védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik” – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette:

Nem szép látvány, de a Tisza ilyen.”

„Be akarnak zárni kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az ukránoknak az agrárpiacot, mondván, hogy nem vagyunk elég jók. Ezek mind szamárságok. Az ellenfél meg van rendülve, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat” – jelentette ki Orbán Viktor, aki végül úgy fogalmazott: „Árad a Tisza, elvitte a víz, nem kell ilyenkor már sorozni!”