Tarr Zoltán kormányfő Orbán Viktor miniszterelnök

„Mike Tyson csak tudja” – nem mindennapi hasonlattal rukkolt elő Orbán Viktor, ezt nem teszi zsebre Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. október 04. 20:26

Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének szavaira reagált.

2025. október 04. 20:26
null

„Amikor nem tudok éjszaka időben elaludni, mert forog a fejem, vagy más bajom van, akkor futballmeccseket vagy bokszmeccseket szoktam nézni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének szavaira is reagált. 

„Tegnap este, amikor a kerekek nem lassultak le, találtam egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt. A legtöbb olyan, hogy van egy megrendítő ütés, védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik” – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette: 

Nem szép látvány, de a Tisza ilyen.”

„Be akarnak zárni kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az ukránoknak az agrárpiacot, mondván, hogy nem vagyunk elég jók. Ezek mind szamárságok. Az ellenfél meg van rendülve, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat” – jelentette ki Orbán Viktor, aki végül úgy fogalmazott: „Árad a Tisza, elvitte a víz, nem kell ilyenkor már sorozni!”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

kobi40
2025. október 04. 21:54
Kiapad.
Titi
2025. október 04. 21:31
A kommunisták,liberálisok olyan bűnöket követtek el,hogy minimum azt kellene alkalmazni velük szemben,amit a tetves,gyilkos komcsik vetettek be az őket utálókkal,a nekik ellenállókkal szemben.A földig verni őket,addig ütni, amíg mozognak.A kis nyomorult leszármazottak is megtapasztalhatnák,amit a mi elődeink éltek át!A nagyszüleim olyan leckét kaptak a dögvész kommunistáktól,hogy a nagymamám nem merte igénybe venni a kárpótlást, nagyapám boltjának bezáratása,iparigazolványa bevonása miatt.Az aljas szabad madarak csatlakoztak a komcsikhoz, és kisemmiztek bennünket.Jól megtömte mindkét bagázs a zsebét,rajtunk, meg röhögtek.Ebben nem értek egyet Orbánnal.A nyomorult tetvek élősködtek rajtunk,nem vagyok hajlandó megbocsátást gyakorolni feléjük.Sajnos nem lehetséges,hogy ugyanazt éljék át,amit a felmenőink,de ne udvariaskodjunk!Ennek a világnak vége van,aki üt, annak többszörösen visszaütni!Áprilisban mindenki menjen szavazni,üssük ki a hazaáruló gazembereket,a láncos kutyával az élen!
csicseriborso3
2025. október 04. 20:41
Én most nem adok igazat a miniszterelnöknek. Az olyan ellenfél, aki akár a megrendítő ütés után is képes lenne pl. beleharapni a másik lábába, vagy / már elnézést az uraktól/ t.-kön rúgni a másikat, aki bizony nem sportszerűen játszik, azt folyamatosan figyelni kell, és bizony a teljes KO-ig kell ütni. Miután kihirdették az eredményt, akkor lesz vége a meccsnek.
uszoda
2025. október 04. 20:36
Azert hetet havat osszehordani ehy ip. kamarai sajtótájékoztatón elegge elvetemult dolog...
