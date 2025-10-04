„Mike Tyson csak tudja” – nem mindennapi hasonlattal rukkolt elő Orbán Viktor, ezt nem teszi zsebre Magyar Péter (VIDEÓ)

Orbán Viktor minden vállalkozást érintő hatalmas bejelentést tett!
A miniszterelnök közölte, október 6-tól indul a fix 3 százalékos kamatozású hitel!
Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének szavaira reagált.
„Amikor nem tudok éjszaka időben elaludni, mert forog a fejem, vagy más bajom van, akkor futballmeccseket vagy bokszmeccseket szoktam nézni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatón ahol Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselőjének szavaira is reagált.
„Tegnap este, amikor a kerekek nem lassultak le, találtam egy videót, ami Mike Tyson hét legnagyobb kiütéséről szólt. A legtöbb olyan, hogy van egy megrendítő ütés, védtelen marad az ellenfél, még kettőt rásoroznak és összeomlik” – fogalmazott a kormányfő, majd hozzátette:
Nem szép látvány, de a Tisza ilyen.”
„Be akarnak zárni kórházakat, kevesebb iskolát akarnak, át akarják adni az ukránoknak az agrárpiacot, mondván, hogy nem vagyunk elég jók. Ezek mind szamárságok. Az ellenfél meg van rendülve, sportszerű ember ilyenkor már nem üt rá kettőt, hármat” – jelentette ki Orbán Viktor, aki végül úgy fogalmazott: „Árad a Tisza, elvitte a víz, nem kell ilyenkor már sorozni!”
Iskolabezárás, kórházi ágyritkítás, „nyugdíjreform”, közigazgatási tisztogatás, agrártámogatások megvonása, igazságügyi puccs – többek között ezekről beszélt a Tisza alelnöke.
