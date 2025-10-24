Orbán Viktor nemzetegyesítő beszédet tartott, Magyar Péternek meg csak Orbán-idézetek és az „én-én-én” jutottak
És még a gép szerint is Orbán Viktor győzött. Varga Mátyás Zsolt írása.
Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.
„Mérő Vera 2.0 szakad el a valóságtól, már mesterséges »barátokban« bízik, amelyek szerint 5-6-szor, de akár 8-9-szer többen lehettek a tiszás meneten.
Kiváló irrealitás-érzék, szerintem a baloldali elemzők is csak pislognak eme mutatvány láttán. Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.
Bocs, Vera.”
