Mérő Vera már mesterséges „barátokban” bízik, amelyek szerint akár 8-9-szer többen lehettek a tiszás meneten

2025. október 24. 13:47

Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.

2025. október 24. 13:47
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
„Mérő Vera 2.0 szakad el a valóságtól, már mesterséges »barátokban« bízik, amelyek szerint 5-6-szor, de akár 8-9-szer többen lehettek a tiszás meneten.

Kiváló irrealitás-érzék, szerintem a baloldali elemzők is csak pislognak eme mutatvány láttán. Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.

Bocs, Vera.”

Nyitókép: Facebook

CirmoS
2025. október 24. 16:30
Az ilyen Mérő féle buborékban élő idióták Márkizaynál is pontosan ezt adták elő.... Az eredményt tudjuk.....🤣🤣🤣🤣
Perczel Éva
2025. október 24. 16:23
Na igen! Ha valakinek ilyen zseni, matematikus apukája van, annak könnyű a számokkal varázsolni.
tapir32
2025. október 24. 16:22
A globalista Magyar Péter gyűlöli a magyar nemzetet! A globalisták soha nem képviselnek nemzeti érdekeket. Magyar Péter a globalista Weber frakciójában nem is képviselhet nemzeti érdekeket, nem teheti meg. Aki a háború folytatását akarja, az a kárpátaljai magyarokat küldi a halálba! Magyar Péter magyargyűlölő, a gyilkosokat támogatja! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
Majdmegmondom
2025. október 24. 16:15
Eddig is minden megszólalásában lejáratta magát. Most miért lenne ez másképp?
