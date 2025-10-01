Megvannak az első eredmények: így pörgette fel a lakáspiacot az Otthon Start Program

Szélesebb kínálatból is válogathatnak az új lakást kereső, ugyanis az augusztusi keresleti boomot meglovagolva

szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon,

miatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Mint írják, országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.

A háromszázalékos hitel élénkítőleg hat a konstrukciónak meg megfelelő lakások piacán is.

„Azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca” – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.