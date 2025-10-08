Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kőolajszállítás Janaf olajszállítás Magyarország Mol olajtársaság teszt Horvátország olajvezeték kőolajvezeték

Megtörtént a várva várt találkozó: ezt üzente a Mol a horvátoknak

2025. október 08. 17:31

„Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott” – szögezték le.

2025. október 08. 17:31
Mol

A Mol konstruktív megbeszélést folytatott a kőolajszállító Janaf vezetőivel, a horvát társaságtól azt kérték, megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken; a Mol a horvátországi tesztekhez minden támogatást megad – közölte a Mol szerdán az MTI-vel közleményben.

A magyar olajtársaság kiemelte: nyitott bármilyen külsős szakértő bevonására is, de a finomítókért és a régió ellátásbiztonságáért a felelősséget a Mol viseli.

Jelezték a tárgyalópartnereknek, hogy kiszámítható piaci környezetben, versenyképes szolgáltatással javasolják új alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatot. A Mol mindig is az átlátható és piaci alapú árazás híve volt – jegyezték meg.

A közlemény szerint a Mol azt javasolta, hogy a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte garantálja a méltányos árazást és a folyamatos rendelkezésre állást.

Világossá tettük, hogy a Mol álláspontja nem változott:

a régió ellátásbiztonságához legalább két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség, hogy bármilyen havaria esetén is legyen megbízható kőolajellátás” – olvasható a magyar olajtársaság közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. október 08. 18:07
Nem értem, hogy a horvátok miért görcsölnek. Amúgy a háborúban inkább a szerbeket kellett volna támogatni, ezek a horvátok nem bizonyultak valami hálásnak. Simán kihasználnák szorult helyzetünket.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 08. 17:53
"két, nagy teljesítményű és versenyképes árakon dolgozó kőolajvezetékre van szükség" fotelszakértőként: ennek a feltételrendszernek az Adria csupán két ponton nem felel meg: - viszonylag kisebb teljesítményű - horvát „szövetségespartnerjószomszédbarátaink” pedig politikai alapon és/vagy gusztustalanul nyerészkedve árazzák a szállítást (mindezt bizonyára hálából a magyarok turisztikai lehúzatásáért és a jugoszláv polgárháborúban tőlünk kapott segítségért – ilyenek ezek a szlávok.)
Válasz erre
5
0
metálgitár
2025. október 08. 17:50
"a Janaf is tanulmányozza a legjobb nemzetközi példákat azokról a nyugat-európai szállítási vállalati tulajdonosi struktúrákról, ahol a kőolajat felhasználók tulajdonosi jelenléte" Muhaha. Ez tetszik, de nyilván nem fognak belemenni a horvátok. Ami nem is baj, mert akkor nem kell rajtuk keresztül vennünk drágán az olajat.
Válasz erre
4
0
SzaboGeza
2025. október 08. 17:45
Esetleg kompenzálódjanak bele az INA áraiba a különbségek, többé kevésbé!!!:)))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!