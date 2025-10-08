Ft
Magyarország Mol tét olajvezeték Orbán Viktor Európai Bizottság

A horvátok minden eszközt bevetnek Magyarország ellen: Ursula von der Leyenhez fordultak az olajszállítás miatt

2025. október 08. 07:00

A szerdai tárgyalások tétje hogy Magyarország és Szlovákia olajellátása a horvát Adria vezetékre épülhet-e vagy továbbra is a Barátság marad az olcsóbb és biztosabb útvonal.

2025. október 08. 07:00
null

A Janaf és a Mol szerdán kezdi meg tárgyalásait az Adria vezeték jövőjéről, miközben vitatott hogy a rendszer képes-e biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát egyszerre – írta meg a Világgazdaság.

A két cég közt lévő vita középpontjában az ellátásbiztonság és a kapacitás kérdése áll. A Janaf azt állítja, hogy az Adria vezeték évente akár tizenöt millió tonna olajat tud szállítani. A Mol szerint azonban ez nem bizonyított, a rendszer pedig legfeljebb kiegészítő szerepre alkalmas. Magyarország inkább előnyben részesítené az orosz olajat a Barátság vezetéken keresztül. 

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a két vállalat szerdán egyeztet. Mint fogalmazott, a Janaf díjai összhangban vannak más európai olajvezetékek áraival, és szerinte a hálózat alkalmas Magyarország és Szlovákia párhuzamos ellátására.

A Mol azonban közölte, hogy a Janaf még nem nőtt fel a feladathoz, ezért az Adria vezeték tartósan és megbízhatóan sem a százhalombattai, sem a pozsonyi finomítót nem tudja kiszolgálni. 

A lap szerint ezt az érvelést Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után Donald Trump amerikai elnök is elfogadta, miután korábban az orosz olajról való leválást sürgette Európában. A két cég közös kapacitásteszteket is végzett, de az eredmények értelmezése ellentmondásos. A Mol szerint bebizonyosodott, hogy az Adria vezeték nem képes biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát, a horvát fél viszont ennek ellenkezőjét állítja. 

Az ügy a múlt hónapban az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján is felmerült. A testület jelezte, hogy figyelemmel kíséri a fejleményeket, mert az Adria vezeték fontos szerepet kaphat a magyar és a szlovák ellátás diverzifikálásában, ami illeszkedik a RepowerEU céljaihoz.

Plenkovic elmondta, hogy egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság szakértői véleményéről, és hozzátette, hogy a tranzitdíjban is nyitott a kompromisszumra. Jelezte, hogy nagyobb lekötött mennyiség és hosszabb futamidő esetén alacsonyabb díj is elképzelhető. A Bloomberg értesülései szerint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy iparági konferencia margóján megerősítette, hogy a szerdai egyeztetés megtörténik.

Az uniós vezetők koppenhágai informális találkozóján a kérdés Orbán Viktor és Plenkovic között is vitát váltott ki. A magyar miniszterelnök később azt mondta, hogy a nézetkülönbségek kezelhetők, de Magyarország nem kíván változtatni energiastratégiáján, mert a tengeri olaj drágább az orosznál, a tranzitdíj pedig tovább növeli a terheket, így az átállás kétszeres veszteséggel járna.

***

***

ördöngös pepecselés
2025. október 08. 07:50
"a Janaf díjai összhangban vannak más európai olajvezetékek áraival" ezzel gyakorlatilag azt az aljasságot támasztja alá, hogy a "mocskos nyugat" kerülőúton(Indián, Kínán) akarja hozzánk eljuttatni az orosz olajat azért, hogy jól megvámolhassa
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2025. október 08. 07:46
Egyébként meg lényegtelen, hogy az Adria vezeték el tudná-e látni a két országot. Akkor sem állna érdekünkbe pusztán egy vezetékre korlátozni a lehetséges beszerzési irányokat, ha el tudná. Nyilvánvaló, hogy az egy irányú beszerzés kiszolgáltatottabbá tenné az országot, anyagilag, ellátásbiztonság szempontjából zsarolhatóvá. Miért kellene nekünk ebbe az irányba elindulni?
Válasz erre
0
0
indaniso
2025. október 08. 07:46
Megbízhatatlan, hazug, szarházi szlávok ezek a horvátok is. Hülye aki beteszi a lábát a méregdrága, túlzsúfolt, retkes tengetpartjukra. Ha egy magyar se menne oda felkopna az álluk. Mindjárt megtanulnák hol a helyük, és kinyalnák a seggünket.
Válasz erre
1
0
metálgitár
2025. október 08. 07:44
Hát az áruk meg a tőke szabad áramlása már szart ér? Vagy az csak akkor számít, ha az ideológiát (pl. buzimesekönyvet) kell ráerőltetni Magyarországra?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!