A horvátok minden eszközt bevetnek Magyarország ellen: Ursula von der Leyenhez fordultak az olajszállítás miatt

A Janaf és a Mol szerdán kezdi meg tárgyalásait az Adria vezeték jövőjéről, miközben vitatott hogy a rendszer képes-e biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát egyszerre – írta meg a Világgazdaság.

A két cég közt lévő vita középpontjában az ellátásbiztonság és a kapacitás kérdése áll. A Janaf azt állítja, hogy az Adria vezeték évente akár tizenöt millió tonna olajat tud szállítani. A Mol szerint azonban ez nem bizonyított, a rendszer pedig legfeljebb kiegészítő szerepre alkalmas. Magyarország inkább előnyben részesítené az orosz olajat a Barátság vezetéken keresztül.

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a két vállalat szerdán egyeztet. Mint fogalmazott, a Janaf díjai összhangban vannak más európai olajvezetékek áraival, és szerinte a hálózat alkalmas Magyarország és Szlovákia párhuzamos ellátására.

A Mol azonban közölte, hogy a Janaf még nem nőtt fel a feladathoz, ezért az Adria vezeték tartósan és megbízhatóan sem a százhalombattai, sem a pozsonyi finomítót nem tudja kiszolgálni.

A lap szerint ezt az érvelést Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után Donald Trump amerikai elnök is elfogadta, miután korábban az orosz olajról való leválást sürgette Európában. A két cég közös kapacitásteszteket is végzett, de az eredmények értelmezése ellentmondásos. A Mol szerint bebizonyosodott, hogy az Adria vezeték nem képes biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát, a horvát fél viszont ennek ellenkezőjét állítja.