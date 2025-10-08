A horvátok minden eszközt bevetnek Magyarország ellen: Ursula von der Leyenhez fordultak az olajszállítás miatt

Megremegtek a falak Brüsszelben: mindenki berezelt Orbán szövetségesétől
Nem sok lehetősége maradt Németországnak a Die Welt szerint.
A szerdai tárgyalások tétje hogy Magyarország és Szlovákia olajellátása a horvát Adria vezetékre épülhet-e vagy továbbra is a Barátság marad az olcsóbb és biztosabb útvonal.
A Janaf és a Mol szerdán kezdi meg tárgyalásait az Adria vezeték jövőjéről, miközben vitatott hogy a rendszer képes-e biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát egyszerre – írta meg a Világgazdaság.
A két cég közt lévő vita középpontjában az ellátásbiztonság és a kapacitás kérdése áll. A Janaf azt állítja, hogy az Adria vezeték évente akár tizenöt millió tonna olajat tud szállítani. A Mol szerint azonban ez nem bizonyított, a rendszer pedig legfeljebb kiegészítő szerepre alkalmas. Magyarország inkább előnyben részesítené az orosz olajat a Barátság vezetéken keresztül.
Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kedden bejelentette, hogy a két vállalat szerdán egyeztet. Mint fogalmazott, a Janaf díjai összhangban vannak más európai olajvezetékek áraival, és szerinte a hálózat alkalmas Magyarország és Szlovákia párhuzamos ellátására.
A Mol azonban közölte, hogy a Janaf még nem nőtt fel a feladathoz, ezért az Adria vezeték tartósan és megbízhatóan sem a százhalombattai, sem a pozsonyi finomítót nem tudja kiszolgálni.
A lap szerint ezt az érvelést Orbán Viktorral folytatott megbeszélése után Donald Trump amerikai elnök is elfogadta, miután korábban az orosz olajról való leválást sürgette Európában. A két cég közös kapacitásteszteket is végzett, de az eredmények értelmezése ellentmondásos. A Mol szerint bebizonyosodott, hogy az Adria vezeték nem képes biztonságosan ellátni Magyarországot és Szlovákiát, a horvát fél viszont ennek ellenkezőjét állítja.
Az ügy a múlt hónapban az Európai Bizottság sajtótájékoztatóján is felmerült. A testület jelezte, hogy figyelemmel kíséri a fejleményeket, mert az Adria vezeték fontos szerepet kaphat a magyar és a szlovák ellátás diverzifikálásában, ami illeszkedik a RepowerEU céljaihoz.
Plenkovic elmondta, hogy egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság szakértői véleményéről, és hozzátette, hogy a tranzitdíjban is nyitott a kompromisszumra. Jelezte, hogy nagyobb lekötött mennyiség és hosszabb futamidő esetén alacsonyabb díj is elképzelhető. A Bloomberg értesülései szerint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy iparági konferencia margóján megerősítette, hogy a szerdai egyeztetés megtörténik.
Az uniós vezetők koppenhágai informális találkozóján a kérdés Orbán Viktor és Plenkovic között is vitát váltott ki. A magyar miniszterelnök később azt mondta, hogy a nézetkülönbségek kezelhetők, de Magyarország nem kíván változtatni energiastratégiáján, mert a tengeri olaj drágább az orosznál, a tranzitdíj pedig tovább növeli a terheket, így az átállás kétszeres veszteséggel járna.
