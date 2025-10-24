Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer Debrecen vidék diktatúra mitológia forradalom

Megmozdult a nemzet: óvatos becslések szerint is nagyjából egymillió főre tehető az aktív résztvevők száma

2025. október 24. 12:25

Túlzás nélkül állítható, hogy 1956 a nemzetet megmozgató eseménysorozat volt.

2025. október 24. 12:25
null
Gali Máté
Gali Máté

„Azt hiszem, október 23-ára emlékezni azt jelenti, hogy nemzeti mitológiánk egy fejezetét, egy időszakát kell újra megfogalmaznunk. A népek történetének vannak mélyen elemzett, mélyen átélt, kegyetlen tanulságokat tartalmazó, racionális konzekvenciái. De kell hogy legyenek a mitológia tárgykörébe tartozó, mitológiaként őrzött, átélt eseményei. Ha nincsenek mitológiák, ha nincs mitológia, akkor nincs lelki közösség. (…) Nekünk a mitológiánk része számos szabadságharcunk, számos szabadságküzdelmünk. A mitológiák éltetik a nemzetet, a mitológiák – akár a Rákóczi-szabadságharc, akár 1848–49, akár 1956 – a nemzet lelkiségének, a nemzet hitének, akaratának egy történeti képben való megőrzése és összegyűjtése.” Az idézett gondolatokat hazánk első szabadon választott miniszterelnöke, Antall József mondta el 1990. október 23-án az Országgyűlés ünnepi ülésén. Kifejezték azt, hogy az 1956-os, nemzeti szabadságharccá szélesedő forradalom kitörölhetetlen, mindmáig identitásformáló nyomot hagyott a magyarság történelmében és történeti emlékezetében. 

Túlzás nélkül állítható, hogy 1956 a nemzetet megmozgató eseménysorozat volt. Kifejezetten széles körű társadalmi támogatást élvezett, óvatos történészi becslések alapján is nagyjából egymillió főre tehető az aktív résztvevők száma. Noha a fegyveres küzdelmek súlypontja kétségkívül Budapesten volt, a forradalom és szabadságharc vidéken kezdődött, és ott is fejeződött be. Szegeden az egységes Dolgozó Ifjúság Szövetségéből kiváló és újjászerveződő Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége már október 16-án olyan tizenhat pontból álló követeléslistát terjesztett elő, amely túlmutatott az államszocia­lista rendszer megreformálásának szándékán. Többek között ugyanis a megszálló szovjet csapatok kivonását, a koncepciós politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, többpártrendszert, általános, egyenlő és titkos választásokat kívántak elérni. Vidéken dördültek el az első lövések is, méghozzá Debrecenben október 23-án. Egyetemisták és munkások békés tiltakozó nagygyűlése volt aznap a városban, és a délután folyamán Komócsin Zoltán, a megyei pártbizottság első titkára utasítására karhatalmisták a tömegbe lőttek. A demonstrálók közül ketten a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig később hunyt el a sebesülései következtében. 

Vidéken a forradalom nem ért véget a november 4-ei szovjet invázió után sem, 

néhány kistelepülésen még 1957 márciusában is működtek azok a forradalmi bizottságok, amelyek a tanácsrendszert váltották fel, és helyi szintű politikai, valamint gazdasági kérdésekkel egyaránt foglalkoztak. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tolltzoli1985
2025. október 24. 13:24
most a tiszáról beszélnek..
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. október 24. 13:11
Ott voltam. Életemben ekkora ember tömeget nem láttam. Fantasztikus volt.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!