Meglepő bejelentést tett Navracsics Tibor – ez minden önkormányzatot érinteni fog

2025. október 10. 21:36

„Az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen”– jelentette ki a miniszter Zalaegerszegen, a a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén.

2025. október 10. 21:36
„Határozott mandátumot kaptam a kormánytól arra, hogy még ősszel kezdjek tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel azokról a problémákról, amelyek kezeléséhez az önkormányzati törvényen változtatni kell. Erről is tájékoztattam Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlését” – jelentette be Navracsics Tibor pénteken a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) ülésének második napján tartott sajtótájékoztatóján.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhozzáttte, 

a lehetséges módosításoknak élvezniük kell majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását is, 

úgy, mint a Versenyképes Járások Programnak, amelynek sikerei miatt a terveink szerint már október 15-én megjelennek a 2026-os pályázati felhívások: ebben 65 milliárd forintot osztanak majd szét.

„Az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek”

Navracsics erről azt mondta: nem zárkóznak el attól, hogy közép- és hosszú távon akár a Versenyképes Járások Programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok, polgármesterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez.

„Nekünk is 

az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen, 

hiszen az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak, magas színvonalon tudják ellátni a feladataikat, és a polgárok elégedettségét is ki tudják vívni a működésükkel. Éppen ezért a szaktárca a jövőben is partner szeretne lenni az önkormányzatokkal folytatott párbeszédben” – mondta a miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

MTI/Mandiner

Nyitókép: Navracsics Tibor Facebook-oldala

"Az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen” Marhaság. Egy csomó felesleges közpénz égető, a 3200 település önkormányzat legalább a felét rég még kellett volna szüntetni.
Keleti határmenti régiók gazdasági erősítése, iparosítás összehangolása a mezőgazdasággal. Ugyanez az északkeleti határ vonalán, és akkor lesz erős önfenntartó önkormányzat, járás
Az általános iskolákat vissza kellene adni az önkoriknak, mint fenntartónak. Amelyik önkormányzat erre nem képes., amnnak kellene szolidaritási támogatást adni. A mostani szolidaritási hozzájárulások általában nagyobb összegeket vonnak el, mint amennyibe az iskolák fenntartása került. Így természetesen kisebb összegeket kellene elvonni a gazdagabb településektől, ezzel segítve a hátrányos helyzetű ztelepüléseket.
