Meglepő bejelentést tett Navracsics Tibor – ez minden önkormányzatot érinteni fog

„Határozott mandátumot kaptam a kormánytól arra, hogy még ősszel kezdjek tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel azokról a problémákról, amelyek kezeléséhez az önkormányzati törvényen változtatni kell. Erről is tájékoztattam Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlését” – jelentette be Navracsics Tibor pénteken a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) ülésének második napján tartott sajtótájékoztatóján.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhozzáttte,

a lehetséges módosításoknak élvezniük kell majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását is,

úgy, mint a Versenyképes Járások Programnak, amelynek sikerei miatt a terveink szerint már október 15-én megjelennek a 2026-os pályázati felhívások: ebben 65 milliárd forintot osztanak majd szét.

„Az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek”