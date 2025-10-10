Meglepő bejelentést tett Navracsics Tibor – ez minden önkormányzatot érinteni fog

Nem biztos, hogy a Tisza Párt valóban létezik – Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)
Milyen az igazi Magyar Péter, miért tartják „buzogánynak”, és ki kezdte a gyűlölködést a politikai közbeszédben?
„Az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen”– jelentette ki a miniszter Zalaegerszegen, a a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén.
„Határozott mandátumot kaptam a kormánytól arra, hogy még ősszel kezdjek tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel azokról a problémákról, amelyek kezeléséhez az önkormányzati törvényen változtatni kell. Erről is tájékoztattam Zalaegerszegen a Megyei Jogú Városok Szövetségének Közgyűlését” – jelentette be Navracsics Tibor pénteken a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) ülésének második napján tartott sajtótájékoztatóján.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhozzáttte,
a lehetséges módosításoknak élvezniük kell majd az önkormányzatok és az önkormányzati szövetségek támogatását is,
úgy, mint a Versenyképes Járások Programnak, amelynek sikerei miatt a terveink szerint már október 15-én megjelennek a 2026-os pályázati felhívások: ebben 65 milliárd forintot osztanak majd szét.
Navracsics erről azt mondta: nem zárkóznak el attól, hogy közép- és hosszú távon akár a Versenyképes Járások Programot, de akár a teljes önkormányzati rendszert még inkább hozzáigazítsák az önkormányzatok, polgármesterek és önkormányzati képviselők igényeihez és elképzeléseihez.
„Nekünk is
az a célunk, hogy Magyarország az erős önkormányzatok országa legyen,
hiszen az országunk is csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak, magas színvonalon tudják ellátni a feladataikat, és a polgárok elégedettségét is ki tudják vívni a működésükkel. Éppen ezért a szaktárca a jövőben is partner szeretne lenni az önkormányzatokkal folytatott párbeszédben” – mondta a miniszter.
