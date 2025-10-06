Nem biztos, hogy a Tisza Párt valóban létezik – Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

Megidézték Orbán Viktort a németek, miután drónészlelés miatt le kellett zárni a müncheni repteret
Rohamosan fogy a németek türelme.
Nagyon jól vizsgázott a Fidesz immunrendszere – jelentette ki a Mandiner telt házas Klubestjén a Várkert Bazárban Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a pódiumbeszélgetésen kifejtette, miért látnak sokan „buzogányt” Magyar Péterben, létezik-e egyáltalán Tisza Párt, és azt is: melyik oldal kezdte el a gyűlöletkampányt.
Ahogy közeledik a választás, a választóknak előbb-utóbb találkozniuk kell az igazi Magyar Péterrel –
vagy az igazi Tisza Párttal, már ha létezik ilyen egyáltalán
– mondta a Mandiner Klubestjén Navracsics Tibor, aki kitért arra is: Magyar Péter tőről metszett baloldali politikus,
a frusztrált hétköznapi ember frusztrációjának kifejezője”.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Kacsoh Dániel kollégánk kérdéseire válaszolva felidézte a 15-20 évvel ezelőtti politikai közbeszédet, amely szerinte teljesen más jellegű volt; beszélt arról, hogyan „vérezteti ki” a kormány Budapestet (legújabban éppen 51 villamost kapott a főváros 54 milliárd forintért), és őszintén elmondja,
miért tartja a „legaljasabb” húzásnak, hogy éppen Semjén Zsoltot vádolták meg pedofíliával.
A beszélgetésből kiderül az is: nehezebb kampányra számít-e a korábbiaknál, és hogy szerinte melyik párt kerül ki győztesen a választásokból.
