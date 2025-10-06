Ft
Nem biztos, hogy a Tisza Párt valóban létezik – Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

2025. október 06. 19:01

Nagyon jól vizsgázott a Fidesz immunrendszere – jelentette ki a Mandiner telt házas Klubestjén a Várkert Bazárban Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a pódiumbeszélgetésen kifejtette, miért látnak sokan „buzogányt” Magyar Péterben, létezik-e egyáltalán Tisza Párt, és azt is: melyik oldal kezdte el a gyűlöletkampányt.

2025. október 06. 19:01
Mandiner
Mandiner

Ahogy közeledik a választás, a választóknak előbb-utóbb találkozniuk kell az igazi Magyar Péterrel – 

vagy az igazi Tisza Párttal, már ha létezik ilyen egyáltalán

– mondta a Mandiner Klubestjén Navracsics Tibor, aki kitért arra is: Magyar Péter tőről metszett baloldali politikus, 

a frusztrált hétköznapi ember frusztrációjának kifejezője”.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Kacsoh Dániel kollégánk kérdéseire válaszolva felidézte a 15-20 évvel ezelőtti politikai közbeszédet, amely szerinte teljesen más jellegű volt; beszélt arról, hogyan „vérezteti ki” a kormány Budapestet (legújabban éppen 51 villamost kapott a főváros 54 milliárd forintért), és őszintén elmondja, 

miért tartja a „legaljasabb” húzásnak, hogy éppen Semjén Zsoltot vádolták meg pedofíliával. 

A beszélgetésből kiderül az is: nehezebb kampányra számít-e a korábbiaknál, és hogy szerinte melyik párt kerül ki győztesen a választásokból.

A Mandiner Klubest a Mandiner YouTube-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető: 

 

