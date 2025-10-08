Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy Attila Tibor tüntetés ellenzék Szerbia parlament Belgrád

Megdöbbent a baloldali politikai elemző: Magyarország szomszédjában nem tüntethet mindenhol az ellenzék

2025. október 08. 23:08

Nagy Attila Tibor még a kulisszák mögé sem tudott bekukkantani.

2025. október 08. 23:08
Nagy Attila Tibor

Újabb élményeiről számolt be Facebook-oldalán Nagy Attila Tibor.

„Ha nem a saját szememmel látom, el sem hiszem, hogy ekkora terület van lezárva Belgrádban a szerb parlament (szkupstina) épülete előtt. A »tanulni akaró« hatalompárti diákok, fiatalok a tiltakozó egyetemistákkal szembeszállva sátortábort vertek fel a parlament előtti parkban.

Ezt a népnyelv gúnyosan Ćaciland-nek keresztelte el.

A helyszínen engem nem az lepett meg, hogy a Pionirski parkban látható a sátortábor – erről a médiatudósítások alapján már régóta tudok –, de azzal kissé sokkoló volt szembesülni, hogy az egész park le van zárva kordonnal. Sőt, még a parlament előtt útszakaszra is jutott pár sátor, amelyek nagyon nem illenek bele a látképbe. A parkba nem lehet csak úgy besétálni.

A kordon egy pontja meg volt nyitva, de amint beléptem, rögtön elém jött egy nem valami barátságos férfi.

Mondtam, szívesen elbeszélgetnék a »tanulni vágyó«, Vucic-párti emberekkel, de nem lehet – ők most nincsenek itt. Mehettem vissza. De nemcsak nem használhatják a belgrádiak és a turisták sem a parkot, tüntetni sem igazán lehet, merthogy a parlament előtti terület – mint említettem – a  tér egy részét a sátrak foglalják el. A rendőrség pedig őrzi azokat. Mert aki civilként a hatalom mellé áll, a hatóságok segítik”írta a politikai elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Youtube

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!