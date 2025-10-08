Megdöbbent a baloldali politikai elemző: Magyarország szomszédjában nem tüntethet mindenhol az ellenzék

Kirándult egyet az ismert baloldali elemző: még a kereszténység központjában is muszlim falfirkával találkozott (FOTÓ)
Újabb élményeiről számolt be Facebook-oldalán Nagy Attila Tibor.
„Ha nem a saját szememmel látom, el sem hiszem, hogy ekkora terület van lezárva Belgrádban a szerb parlament (szkupstina) épülete előtt. A »tanulni akaró« hatalompárti diákok, fiatalok a tiltakozó egyetemistákkal szembeszállva sátortábort vertek fel a parlament előtti parkban.
Ezt a népnyelv gúnyosan Ćaciland-nek keresztelte el.
A helyszínen engem nem az lepett meg, hogy a Pionirski parkban látható a sátortábor – erről a médiatudósítások alapján már régóta tudok –, de azzal kissé sokkoló volt szembesülni, hogy az egész park le van zárva kordonnal. Sőt, még a parlament előtt útszakaszra is jutott pár sátor, amelyek nagyon nem illenek bele a látképbe. A parkba nem lehet csak úgy besétálni.
A kordon egy pontja meg volt nyitva, de amint beléptem, rögtön elém jött egy nem valami barátságos férfi.
Mondtam, szívesen elbeszélgetnék a »tanulni vágyó«, Vucic-párti emberekkel, de nem lehet – ők most nincsenek itt. Mehettem vissza. De nemcsak nem használhatják a belgrádiak és a turisták sem a parkot, tüntetni sem igazán lehet, merthogy a parlament előtti terület – mint említettem – a tér egy részét a sátrak foglalják el. A rendőrség pedig őrzi azokat. Mert aki civilként a hatalom mellé áll, a hatóságok segítik” – írta a politikai elemző.
