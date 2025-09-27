Ft
Európa Svédország Nagy Attila Tibor migráció Róma Allah Akbar migráns Olaszország Európai Unió baloldal

Kirándult egyet az ismert baloldali elemző: még a kereszténység központjában is muszlim falfirkával találkozott (FOTÓ)

2025. szeptember 27. 07:19

Mindent megörökített Nagy Attila Tibor.

Nagy Attila Tibor csütörtökön a Facebook-oldalán jelezte, hogy elutazott Rómába. „Üdvözletemet küldöm mindenkinek Rómából. Ezekben a napokban Olaszországban kirándulok” – fogalmazott a politikai elemző.

A kirándulása során több mindent is megörökített Nagy Attila Tibor, többek között egy „Allah Akbar” falfirkát, melyről így számolt be: „Allah Akbar!” – hirdeti az egyik felirat Rómában.

 

Korábbi történések Olaszországban

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Szicíliában két magyar lány migránsok által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett. Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szólalt meg az üggyel kapcsolatban Facebook-posztjában.

Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk”

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Svédországban sem jobb a helyzet

Arról is beszámolt korábban a Mandiner, hogy még egy svéd újságíró szerint is Orbán Viktornak volt igaza az illegális migráció kapcsán. Orbán kritikája jogos, mivel Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.

A szerző szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök inkább elkerüli ezek beismerését,

miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

Toma78
2025. szeptember 27. 09:35
Nagyon szép kép! a két csoki Mikulás ordibál a megafonba. A sok vén baszatlan libernyák meg ott tapsikol hátha a majom hörgés után lesz ajándék csoki rudi meg csoki tojás...😁🤣🙏
Válasz erre
0
0
Squalline
2025. szeptember 27. 09:32
A utolsó napokban a bitófák mellett: - Dehát mi befogadtunk titeket, mi olyan jóemberek voltunk veletek! - Befogadás? Milyen befogadás? Ez hódítás volt, kafir kutyák! (Kétségünk se legyen, hogy akkora az aktuális fonderpfájzerek, rutték, salisok, gréták, kajlik már mind hithű muszlimok lesznek, hisz mindig is azok voltak, csakúgy mint itthon az aktuális dobrevák, mp-mzp-k, de még a most palesztinszopó mihazánkosok is sorba nyomják fel a zsidónak vélt honfitársaikat némi apróért és kegyelemért, miközben az ideje(korán) muszlim nőt elvett soros gyerek röhög rajtuk a markába a rég megvásárolt ejrópai sejk-imám címével az érzékenyítő-átnevelő muszlim ngo táborok büszke tulajdonosaként).
Válasz erre
1
0
tikkadt-szocske
•••
2025. szeptember 27. 08:49 Szerkesztve
A Fényestekintetű Nyugat beadta önmagának a lassan ölő injekciót és most csodálkozva tapasztalja, hogy hatni kezd. Éljen a halálhoz való ( emberi ) jog.
Válasz erre
0
0
koron-kivuliek
2025. szeptember 27. 08:14
Mar nem sok minden maradt nekik :D A falfirka is bizonyitja. Radu ek mar elottuk ott jartak. Kiettek a tavakbol a hatyukat. Söt ök mar tabort is vertek a varos szelen.
Válasz erre
2
0
