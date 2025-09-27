Kirándult egyet az ismert baloldali elemző: még a kereszténység központjában is muszlim falfirkával találkozott (FOTÓ)

Nagy Attila Tibor csütörtökön a Facebook-oldalán jelezte, hogy elutazott Rómába. „Üdvözletemet küldöm mindenkinek Rómából. Ezekben a napokban Olaszországban kirándulok” – fogalmazott a politikai elemző.

A kirándulása során több mindent is megörökített Nagy Attila Tibor, többek között egy „Allah Akbar” falfirkát, melyről így számolt be: „Allah Akbar!” – hirdeti az egyik felirat Rómában.

Korábbi történések Olaszországban

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Szicíliában két magyar lány migránsok által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett. Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szólalt meg az üggyel kapcsolatban Facebook-posztjában.