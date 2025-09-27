Kirándult egyet az ismert baloldali elemző: még a kereszténység központjában is muszlim falfirkával találkozott (FOTÓ)

Kitálalt a svéd publicista: ezért hazudja le még a csillagos eget is az Orbán Viktort össztűz alatt tartó Ulf Kristersson
Szinte mindenben igaza van a magyar miniszterelnöknek, csak egy dologban tévedett.
Mindent megörökített Nagy Attila Tibor.
Nagy Attila Tibor csütörtökön a Facebook-oldalán jelezte, hogy elutazott Rómába. „Üdvözletemet küldöm mindenkinek Rómából. Ezekben a napokban Olaszországban kirándulok” – fogalmazott a politikai elemző.
A kirándulása során több mindent is megörökített Nagy Attila Tibor, többek között egy „Allah Akbar” falfirkát, melyről így számolt be: „Allah Akbar!” – hirdeti az egyik felirat Rómában.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, Szicíliában két magyar lány migránsok által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett. Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szólalt meg az üggyel kapcsolatban Facebook-posztjában.
Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk”
– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Arról is beszámolt korábban a Mandiner, hogy még egy svéd újságíró szerint is Orbán Viktornak volt igaza az illegális migráció kapcsán. Orbán kritikája jogos, mivel Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.
A szerző szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök inkább elkerüli ezek beismerését,
miközben pártja korábban tagadta a migráció negatív következményeit.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Szinte mindenben igaza van a magyar miniszterelnöknek, csak egy dologban tévedett.
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP