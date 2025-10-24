„Magyarországot féltem ettől az önimádó pojácától – de ez legyen a választók »gondja«; viszont a balos okostojásokat és dollármédia munkatársait egyenesen sajnálom. Gondoljátok meg, végül is képzett, egyetemet végzett, sokan közülük művelt emberek és erre kaptak a nyakukba egy önimádó pojácát, akinek nincs csapata, szerencselovagok és sértődött fideszesek veszik körül; akinek nincs programja, csak minden alkalommal még az előzőnél is nagyobb ígérete; akinek helyzetértékelés helyett közhelyekre futja. Őt kell hallgatniuk, őt kell dicsérniük, őt kell minden kérdésükkel felsz@pniuk. Hát ez van gyerekek: ki milyen virágot szakít, olyat szagol. Addig marad nektek a remény, hogy legközelebb talán értelmesebb helytartó jelöltet küldenek.”