10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pojáca Magyarország program dollármédia

Magyarországot féltem ettől az önimádó pojácától

2025. október 24. 09:10

Gondoljátok meg, végül is képzett, egyetemet végzett, sokan közülük művelt emberek és erre kaptak a nyakukba egy önimádó pojácát.

2025. október 24. 09:10
null
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Magyarországot féltem ettől az önimádó pojácától – de ez legyen a választók »gondja«; viszont a balos okostojásokat és dollármédia munkatársait egyenesen sajnálom. Gondoljátok meg, végül is képzett, egyetemet végzett, sokan közülük művelt emberek és erre kaptak a nyakukba egy önimádó pojácát, akinek nincs csapata, szerencselovagok és sértődött fideszesek veszik körül; akinek nincs programja, csak minden alkalommal még az előzőnél is nagyobb ígérete; akinek helyzetértékelés helyett közhelyekre futja. Őt kell hallgatniuk, őt kell dicsérniük, őt kell minden kérdésükkel felsz@pniuk. Hát ez van gyerekek: ki milyen virágot szakít, olyat szagol. Addig marad nektek a remény, hogy legközelebb talán értelmesebb helytartó jelöltet küldenek.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

nyugalom
2025. október 24. 09:37
A tarajos félkegyelmű!
0
0
sagirdilsiz-2
2025. október 24. 09:24
A napraforgót ki kell venni a szaglászandó növényhatározóból. Jött a szántáson MP, meglátta a napraforgót, összevillant a tekintetük. Ez egy napraforgó. mondta MP. Ez egy napraforgó mondta a napraforgó. És eldobta az agyát.
0
0
gullwing
2025. október 24. 09:18
Gondoljátok meg, végül is képzett, egyetemet végzett, sokan közülük művelt emberek és erre kaptak a nyakukba egy önimádó pojácát, akinek nincs csapata, szerencselovagok és sértődött fideszesek veszik körül Frusztrált selejtek ezek MIND.
4
0
