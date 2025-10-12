Magyar Péter zaklatja, megalázza és kirekeszti azt, aki neki nem tetszik – ebből lett elegük a tiszásoknak

a szervezeten belül súlyos problémát okozott munkahelyi pszichoterror, a dolgozók szisztematikus megalázása, kirekesztése és ellehetetlenítése.

Ez szóbeli bántalmazástól az információk visszatartásáig terjedt, azzal a céllal, hogy az érintettek önbecsülését rombolják és kiszorítsák őket. „Ezt a problémát többször is jeleztük, de nemhogy javult volna a helyzet, hanem folyamatosan romlott” – áll a közleményben. De a helyzet csak tovább romlott, ellehetetlenítve a hatékony munkát. A nagykállói Sziget úgy nyilatkozott, hogy már nem tud hitelesen részt venni a párt tevékenységében.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az eseményeket a következőképp kommentálta: