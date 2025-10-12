Magyar Péter zaklatja, megalázza és kirekeszti azt, aki neki nem tetszik – ebből lett elegük a tiszásoknak

A botrány után itt az újabb dráma: tovább apad a Tisza
A most távozó szigetvezető indoklása nagyban összecseng a korábban feloszlott Tisza szigetek megszűnése mögött meghúzódó problémákkal.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is reagált az újabb Tisza Sziget feloszlására.
Ahogy arról korábban beszámoltunk nagykállói Tisza Sziget csoport vezetése váratlanul lemondott, és tevékenységük felfüggesztését jelentette be. A döntést Arató Miklós, a csoport eddigi kapcsolattartója közölte a Harangod Tisza Sziget Nagykálló nevében. A közlemény szerint a Sziget tagjai kezdetben hittek abban, hogy a Tisza Pártban valódi változást érhetnek el, de az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy az ígéretek és a valóság között jelentős ellentmondás van. A stabilitás, kiszámíthatóság és megbízható vezetés hiánya tarthatatlanná vált. Kiemelték, hogy
a szervezeten belül súlyos problémát okozott munkahelyi pszichoterror, a dolgozók szisztematikus megalázása, kirekesztése és ellehetetlenítése.
Ez szóbeli bántalmazástól az információk visszatartásáig terjedt, azzal a céllal, hogy az érintettek önbecsülését rombolják és kiszorítsák őket. „Ezt a problémát többször is jeleztük, de nemhogy javult volna a helyzet, hanem folyamatosan romlott” – áll a közleményben. De a helyzet csak tovább romlott, ellehetetlenítve a hatékony munkát. A nagykállói Sziget úgy nyilatkozott, hogy már nem tud hitelesen részt venni a párt tevékenységében.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az eseményeket a következőképp kommentálta:
Magyar Péter zaklatja, megalázza és kirekeszti azt, aki neki nem tetszik, és ebből elegük lett.
Na igen, ez van, amikor megismerik. Senki nem fontos neki. Te sem leszel az. Ne hagyd, hogy átverjenek!” – írta a politikus.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
Sorra érkeznek a reakciók a Tisza Párt elnökének azon bejelentésére, hogy ismét elhalasztja a jelöltállítást.
