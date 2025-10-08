„Aljas mocskos senkik”, „hazaárulók”, „propagandisták” – így mocskolja időről-időre a sajtó munkatársait Magyar Péter

Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a tavaly napvilágra került hangfelvétel, melyben az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték körbe több szerkesztőség vezetőjének.

A levél írója akkor hozzátette: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is.

Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint.

A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”

Egy másik alkalommal pedig az M1 brüsszeli tudósítójába állt bele Magyar Péter. „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát, és a sokmillió forintért. Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent” – kiabált magából kikelve az ellenzéki politikus.

De arra is volt precedens, amikor

állásuk elvesztésével fenyegette a sajtó munkatársait Magyar Péter.

Tavaly októberben például azt mondta: „Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom.”

A Tisza Párt elnökének tavaszi országjárása során még olyan is előfordult, hogy a színpadon állva, az összegyűlt szimpatizánsaival körülvéve gyalázta az eseményről tudósító egyik újságírót.

Aljas mocskos senkik vagytok, Hazaárulók!”

– közölte a pártelnök felszólalásában.

Sőt, volt, akivel a tettlegességig is elfajultak az indulatok. Riporterünk, Móna Márk kezére egy alkalommal már rácsukta az autó ajtaját. De mint ismert, Mónát azóta tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz is majdnem fellökte Kötcsén. A történtek miatt eljárás is indult.

