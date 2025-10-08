„Aljas mocskos senkik”, „hazaárulók”, „propagandisták” – így mocskolja időről-időre a sajtó munkatársait Magyar Péter

Kocsis Máté rámutatott: már a tiszások ujjlenyomatai is az ukránoknál lehetnek
A Fidesz frakcióvezetője mindezt abból az oktatóvideóból szűrte le, melyben Radnai Márk magyarázta a Tisza Világ applikáció használatát.
Magyar Péter és a sajtó kapcsolata cseppet sem harmonikus. A Tisza Párt első embere színre lépése óta rendre fenyegeti és súlyos jelzőkkel illeti az újságírókat. Van, akiket egyenesen a Dunába lökne.
A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjánál. Az Index egy hosszabb cikkben arról számolt be, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából
csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.
A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, akik között olyan személyek is megtalálhatók, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz.
Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta. Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.
A Magyar Nemzet keddi cikkében pedig bemutatta azt az ungvári illetőségű informatikust, Miroslav Tokart is, akinek a neve ugyancsak feltűnt a kiszivárgott adatbázisban. Az Index kiderítette azt is, hogy Tokar a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Kiemelték azt a nem mellékes részletet is, hogy
a szóban forgó cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Emlékezetes, hogy az Index cikke után Magyar Péter hevesen tagadni kezdte a cikkben foglaltakat, – akárcsak a korábbi adatszivárogtatási botránykor, mikor több száz aktivista személyes és szenzitív adatai került napvilágra – és nem meglepő módon nekiugrott mind az Index, mind a sajtó azon képviselőinek, akik leközölték az értesülést.
Az Index a történtek kapcsán megkereste a Tisza Pártot,
de válaszok helyett csak a szokásos propagandázást kapták.
Ezután a Tisza-vezér egyik Facebook-bejegyzésében amellett, hogy a portált „az orbáni propaganda fegyverének nevezte”, azt is írta, hogy amely független médium az Index hazugságait terjeszti, annak plusz felületet ad, és az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának.
És ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is”
– fogalmazott fenyegetően Magyar.
A fenyegetés mindenesetre hathatott, mert a többi „független médium” nem számolt be az ügyről,
A 24.hu végül fél négykor jelentetett meg egy rövid cikket a történtekről, de már a Telexnek küldött válasszal együtt.
De nem szabad elsiklani Mayar Péter azon bejegyzése felett sem, melyben felkérte a Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ), hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”.
Ebben a posztban Magyar arra is kitért, hogy számára „egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”.
A HVG a bejegyzést követően megkereste a MÚOSZ-t, és Kocsi Ilonától, a szövetség elnökétől azt a választ kapták, hogy
a konkrét esetről elegendő információ hiányában nem áll módjukban állást foglalni.
Hozzátette, hogy ugyan hivatalosan a kampány még nem kezdődött el, „de valójában már javában tart, és sajtónak óriási a felelőssége, hogy a szakma alapszabályai szerint működve felismerje az álhíreket, hogy többszörösen ellenőrizzen minden állítást, és az újságírói etikai normák szem előtt tartásával korrekten tájékoztassa olvasóit”.
Kocsi Ilona mindezek mellett idézte a MÚOSZ egy, szeptember 17-én megjelent állásfoglalását, amelyben leszögezték, hogy „a szakma alapszabálya szerint egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant. Tévedhet, ám utána helyreigazít, bocsánatot kér”.
„A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória” – zárta válaszát a szövetség elnöke.
Mint ismert, az ellenzéki politikus azóta még inkább pikkel az Index stábjára, mióta pert vesztett ellenük. Emlékezetes, hogy Magyar azután indított helyreigazítási pert a portál ellen, hogy 2025. augusztus 26-án megírták, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt.
A Tisza-vezér reakciót várt az újságíró szövetségtől az Index által szerinte elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”. A szervezet elnöke válaszolt is.
A Mandiner olvasói előtt nem ismeretlen, hogy Magyar Péter időről-időre megfenyegeti azokat a médiaorgánumokat, amelyek a nagyközönség elé tárják botrányos ügyeit, de sorozatosan megszólítja azokt a ballieberális portálokat is, amelyek nem számolnak be az országjárásán elhangzottakról, demonstrációiról.
Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a tavaly napvilágra került hangfelvétel, melyben az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték körbe több szerkesztőség vezetőjének.
A levél írója akkor hozzátette: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is.
Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint.
A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”
Egy másik alkalommal pedig az M1 brüsszeli tudósítójába állt bele Magyar Péter. „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát, és a sokmillió forintért. Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent” – kiabált magából kikelve az ellenzéki politikus.
De arra is volt precedens, amikor
állásuk elvesztésével fenyegette a sajtó munkatársait Magyar Péter.
Tavaly októberben például azt mondta: „Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom.”
A Tisza Párt elnökének tavaszi országjárása során még olyan is előfordult, hogy a színpadon állva, az összegyűlt szimpatizánsaival körülvéve gyalázta az eseményről tudósító egyik újságírót.
Aljas mocskos senkik vagytok, Hazaárulók!”
– közölte a pártelnök felszólalásában.
Sőt, volt, akivel a tettlegességig is elfajultak az indulatok. Riporterünk, Móna Márk kezére egy alkalommal már rácsukta az autó ajtaját. De mint ismert, Mónát azóta tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz is majdnem fellökte Kötcsén. A történtek miatt eljárás is indult.
Nyitókép: Képernyőfotó
Bocsánatot nem kért, csak távozott. Angolosan.
„A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – fejtegette a Tisza Párt elnöke.
Politikai nézetekre utaló személyes adatok kerültek nyilvánosságra, a GDPR szerint ez különösen súlyos esetnek minősül.
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.