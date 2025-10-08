Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Index fenyegetés Magyar Péter újságíró színpad sajtó hangfelvétel

„Aljas mocskos senkik”, „hazaárulók”, „propagandisták” – így mocskolja időről-időre a sajtó munkatársait Magyar Péter

2025. október 08. 17:59

Magyar Péter és a sajtó kapcsolata cseppet sem harmonikus. A Tisza Párt első embere színre lépése óta rendre fenyegeti és súlyos jelzőkkel illeti az újságírókat. Van, akiket egyenesen a Dunába lökne.

2025. október 08. 17:59
null

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjánál. Az Index egy hosszabb cikkben arról számolt be, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából

Magyar Péter rendre megfenyegeti a magyar sató képviselőit, oldaltól függetlenül.
Magyar Péter és az újságírók kapcsolata korántsem nevezhető harmónikusnk. Fotó: MTI/Hegedűs Róbert 

csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

 A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, akik között olyan személyek is megtalálhatók, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. 

Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, aki a párt alkalmazásának kifejlesztését koordinálta. Sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy az appon Amerikában dolgoznak.

A Magyar Nemzet keddi cikkében pedig bemutatta azt az ungvári illetőségű informatikust, Miroslav Tokart is, akinek a neve ugyancsak  feltűnt a kiszivárgott adatbázisban. Az Index kiderítette azt is, hogy Tokar a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Kiemelték azt a nem mellékes részletet is, hogy

a szóban forgó cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter eleinte tagadott

Emlékezetes, hogy az Index cikke után Magyar Péter hevesen tagadni kezdte a cikkben foglaltakat, – akárcsak a korábbi adatszivárogtatási botránykor, mikor több száz aktivista személyes és szenzitív adatai került napvilágra – és nem meglepő módon nekiugrott mind az Index, mind a sajtó azon képviselőinek, akik leközölték az értesülést.  

Az Index a történtek kapcsán megkereste a Tisza Pártot, 

de válaszok helyett csak a szokásos propagandázást kapták.

Ezután a Tisza-vezér egyik Facebook-bejegyzésében amellett, hogy a portált „az orbáni propaganda fegyverének nevezte”, azt is írta, hogy amely független médium az Index hazugságait terjeszti, annak plusz felületet ad, és az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának.

És ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is”

 – fogalmazott fenyegetően Magyar.

A fenyegetés mindenesetre hathatott, mert a többi „független médium” nem számolt be az ügyről,

  • sem a HVG, 
  • sem a 444.hu, 
  • sem a Magyar Hang, 
  • sem a Kontroll. 

A 24.hu végül fél négykor jelentetett meg egy rövid cikket a történtekről, de már a Telexnek küldött válasszal együtt.

Nem ezt a választ várhatta Magyar Péter a MÚOSZ-tól

De nem szabad elsiklani Mayar Péter azon bejegyzése felett sem, melyben felkérte a Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ), hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”.

Ebben a posztban Magyar arra is kitért, hogy számára „egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”.

A HVG a bejegyzést követően megkereste a MÚOSZ-t, és Kocsi Ilonától, a szövetség elnökétől azt a választ kapták, hogy

a konkrét esetről elegendő információ hiányában nem áll módjukban állást foglalni.

Hozzátette, hogy ugyan hivatalosan a kampány még nem kezdődött el, „de valójában már javában tart, és sajtónak óriási a felelőssége, hogy a szakma alapszabályai szerint működve felismerje az álhíreket, hogy többszörösen ellenőrizzen minden állítást, és az újságírói etikai normák szem előtt tartásával korrekten tájékoztassa olvasóit”.

Kocsi Ilona mindezek mellett idézte a MÚOSZ egy, szeptember 17-én megjelent állásfoglalását, amelyben leszögezték, hogy „a szakma alapszabálya szerint egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant. Tévedhet, ám utána helyreigazít, bocsánatot kér”.

„A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória” – zárta válaszát a szövetség elnöke.

Mint ismert, az ellenzéki politikus azóta még inkább pikkel az Index stábjára, mióta pert vesztett ellenük. Emlékezetes, hogy Magyar azután indított helyreigazítási pert a portál ellen, hogy 2025. augusztus 26-án megírták, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Dunába lökné bizonyos orgánumok munkatársait

A Mandiner olvasói előtt nem ismeretlen, hogy Magyar Péter időről-időre megfenyegeti azokat a médiaorgánumokat, amelyek a nagyközönség elé tárják botrányos ügyeit, de sorozatosan megszólítja azokt a ballieberális portálokat is, amelyek nem számolnak be az országjárásán elhangzottakról, demonstrációiról. 

Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a tavaly napvilágra került hangfelvétel, melyben az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték körbe több szerkesztőség vezetőjének.

A levél írója akkor hozzátette: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is. 

Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. 

A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába  lökné.”

Egy másik alkalommal pedig az M1 brüsszeli tudósítójába állt bele Magyar Péter. „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát, és a sokmillió forintért. Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent” – kiabált magából kikelve az ellenzéki politikus.

De arra is volt precedens, amikor 

állásuk elvesztésével fenyegette a sajtó munkatársait Magyar Péter.

Tavaly októberben például azt mondta: „Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom.”

A Tisza Párt elnökének tavaszi országjárása során még olyan is előfordult, hogy a színpadon állva, az összegyűlt szimpatizánsaival körülvéve gyalázta az eseményről tudósító egyik újságírót. 

Aljas mocskos senkik vagytok, Hazaárulók!” 

– közölte a pártelnök felszólalásában.

Sőt, volt, akivel a tettlegességig is elfajultak az indulatok. Riporterünk, Móna Márk kezére egy alkalommal már rácsukta az autó ajtaját. De mint ismert, Mónát azóta tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz is majdnem fellökte Kötcsén. A történtek miatt eljárás is indult.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos
2025. október 08. 19:22
Brüsszel joggal aggódik a sajtószabadság miatt, csak azt nem a kormánytól, hanem az üdvöskéjüktől kell félteni.
Válasz erre
0
0
pearl61
2025. október 08. 18:51
Csak azt mondja ki, amit magáról gondol a nárcisztikus madjar petyka: mocskos senki, hazaáruló, debil, (sörtől) büdös szájú… + amit láttunk/hallunk: asszonyverő, fiait kisemmiző, brüsszeli öleb, szaros gatyás, nyakánál fogva vezetett, pénzért megvehető, kartonbábúval beszélgető/hadakozó, bennfentes kereskedő, mentelmi jog mögé bújó, a szektásait is lenéző, már a kérdése is hazugság. Egyszóval: PSZICHOPATA
Válasz erre
0
0
mihint
2025. október 08. 18:46
Jól van, akció vége, Lipótmező felújítva megnyit, magyar kormány racionálisan magyar érdeket véd, és kész. És jól figyel arra, hogy érdemteleneket nem helyez pozícióba, se látszatból, se politikából, sem pedig pusztán "családilag". Jó lecke volt ez, remélem mindenki értette, akinek még fontos Magyarország.
Válasz erre
0
0
The Loner
2025. október 08. 18:20
Néhány kedves mondat Poloskától: „Nézz már magadra, olyan vagy, mint egy egysejtű fakocka”. „Sírjál, majd elmegy a tejed”. „Mit kell azzal a debil anyáddal beszélni”. „Ennyit érsz, csak gyakornoki papírokat tudsz intézni”. „Kinek csinálod a színházat, a szomszédoknak? Mosd már ki a szádat. Nézzél magadra.” „Miért kell ilyen debilen nézni?” „Röhögnek rajtad az emberek”. „Nézel bele a levegőbe, mint egy egysejtű szobanövény”. „Ülsz ott a sok okos ember között, és azt se tudod mi történik veled”. By: Bitrex®
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!