Magyar Péter most csalódott lehet – nem erre a válaszra számíthatott a MÚOSZ-tól

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A Tisza-vezér reakciót várt az újságíró szövetségtől az Index által szerinte elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”. A szervezet elnöke válaszolt is.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán arról írt, hogy „azt már mindenki látja (és a független sajtónak is bizonyosan feltűnt), az Index egyértelműen az orbáni propaganda fegyvere lett, és mint ilyen, minden sajtóetikai és jogi határt átlépve hazudik már a kérdéseiben is”.
Majd azzal folytatta, hogy az a független médium, ami az Index „hazugságait” terjeszti, annak plusz felületet ad, „az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának”, és ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is.
Azaz a Tisza Párt elnöke ismét megfenyegette a sajtó munkatársait, mert beszámoltak arról az értesülésről, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Bejegyzésében a Tisza-vezér felkérte a Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ), hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”.
Ebben a posztban Magyar arra is kitért, hogy számára „egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”.
A HVG a bejegyzést követően megkereste a MÚOSZ-t, és Kocsi Ilonától, a szövetség elnökétől azt a választ kapták, hogy
a konkrét esetről elegendő információ hiányában nem áll módjukban állást foglalni.
Hozzátette, hogy ugyan hivatalosan a kampány még nem kezdődött el, „de valójában már javában tart, és sajtónak óriási a felelőssége, hogy a szakma alapszabályai szerint működve felismerje az álhíreket, hogy többszörösen ellenőrizzen minden állítást, és az újságírói etikai normák szem előtt tartásával korrekten tájékoztassa olvasóit”.
Kocsi Ilone mindezek mellett idézte a MÚOSZ egy, szeptember 17-én megjelent állásfoglalását, amelyben leszögezték, hogy „a szakma alapszabálya szerint egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant. Tévedhet, ám utána helyreigazít, bocsánatot kér”.
A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória”.
A lap itt felidézte, hogy néhány napja annak, hogy az Index megnyerte a pert, ami Tisza Párt indított ellenük azt követően, hogy a portál nem volt hajlandó helyreigazítást közölni a párt állítólagos adóterveiről szóló cikkük után.
A Fővárosi Törvényszék azzal indokoltra döntését, hogy az Index által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni – emlékeztetett a HVG.
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.