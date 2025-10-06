Ft
10. 06.
hétfő
Tisza Párt propaganda Index szakma Magyar Péter MÚOSZ sajtó alapszabály

Magyar Péter most csalódott lehet – nem erre a válaszra számíthatott a MÚOSZ-tól

2025. október 06. 18:38

A Tisza-vezér reakciót várt az újságíró szövetségtől az Index által szerinte elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”. A szervezet elnöke válaszolt is.

2025. október 06. 18:38
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán arról írt, hogy „azt már mindenki látja (és a független sajtónak is bizonyosan feltűnt), az Index egyértelműen az orbáni propaganda fegyvere lett, és mint ilyen, minden sajtóetikai és jogi határt átlépve hazudik már a kérdéseiben is”.

Majd azzal folytatta, hogy az a független médium, ami az Index „hazugságait” terjeszti, annak plusz felületet ad, „az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának”, és ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is.

Azaz a Tisza Párt elnöke ismét megfenyegette a sajtó munkatársait, mert beszámoltak arról az értesülésről, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. 

Reagált a MÚOSZ

Bejegyzésében a Tisza-vezér felkérte a Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ), hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett „sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt”.

Ebben a posztban Magyar arra is kitért, hogy számára „egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”.

A HVG a bejegyzést követően megkereste a MÚOSZ-t, és Kocsi Ilonától, a szövetség elnökétől azt a választ kapták, hogy 

a konkrét esetről elegendő információ hiányában nem áll módjukban állást foglalni.

Hozzátette, hogy ugyan hivatalosan a kampány még nem kezdődött el, „de valójában már javában tart, és sajtónak óriási a felelőssége, hogy a szakma alapszabályai szerint működve felismerje az álhíreket, hogy többszörösen ellenőrizzen minden állítást, és az újságírói etikai normák szem előtt tartásával korrekten tájékoztassa olvasóit”.

Kocsi Ilone mindezek mellett idézte a MÚOSZ egy, szeptember 17-én megjelent állásfoglalását, amelyben leszögezték, hogy „a szakma alapszabálya szerint egy újságíró szándékosan, rosszhiszeműen nem ír le valótlant. Tévedhet, ám utána helyreigazít, bocsánatot kér”. 

A szándékos károkozás, rosszhiszemű félrevezetés nem újságírói kategória”.

Magyar Péter pert vesztetett az Index-szel szemben

A lap itt felidézte, hogy néhány napja annak, hogy az Index megnyerte a pert, ami Tisza Párt indított ellenük azt követően, hogy a portál nem volt hajlandó helyreigazítást közölni a párt állítólagos adóterveiről szóló cikkük után.

A Fővárosi Törvényszék azzal indokoltra döntését, hogy az Index által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni – emlékeztetett a HVG.

A Fővárosi Törvényszék azzal indokoltra döntését, hogy az Index által ismertetett információk véleménynek minősülnek, amire nem lehet helyreigazítást kérni.

Nyitókép: Facebook

