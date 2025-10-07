Kocsis Máté rámutatott: már a tiszások ujjlenyomatai is az ukránoknál lehetnek

Egyre nagyobb hullámokat vet a Tisza Párt újabb adatszivárogtatási botránya, melyben vastagon érintettek lehetnek az ukránok is. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre utalt, mikor megosztotta közösségi oldalán Radnai Márk azon oktatóvideóját, melyben a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a Tisza Világ applikációt hogy kell használni.

Radnai ebben a videóban többek között hangsúlyozta, hogy a mobilalkalmazás ujjlenyomattal és Face ID-val védett. Erre Kocsis csak annyit reagált,

Ez tök jó, te ökör! Ezek szerint már azok is az ukránoknál vannak”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: