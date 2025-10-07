Ft
10. 07.
kedd
adatkezelés Tisza Párt Tisza Világ ujjlenyomat Radnai Márk Ukrajna Magyar Péter applikáció

Kocsis Máté rámutatott: már a tiszások ujjlenyomatai is az ukránoknál lehetnek

2025. október 07. 20:13

A Fidesz frakcióvezetője mindezt abból az oktatóvideóból szűrte le, melyben Radnai Márk magyarázta a Tisza Világ applikáció használatát.

2025. október 07. 20:13
null

Egyre nagyobb hullámokat vet a Tisza Párt újabb adatszivárogtatási botránya, melyben vastagon érintettek lehetnek az ukránok is. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre utalt, mikor megosztotta közösségi oldalán Radnai Márk azon oktatóvideóját, melyben a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a Tisza Világ applikációt hogy kell használni. 

Radnai ebben a videóban többek között hangsúlyozta, hogy a mobilalkalmazás ujjlenyomattal és Face ID-val védett. Erre Kocsis csak annyit reagált, 

Ez tök jó, te ökör! Ezek szerint már azok is az ukránoknál vannak”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ukrán kémek, ukrán programozók

Mint ismert, hétfőn robbant a hír az Indexen hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Természetesen erre az értesülésre a magyar közélet több szereplője is reagált, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Mint fogalmazott, „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik,

attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”

– figyelmeztetett a kormányfő.

További érdekesség, hogy nem meglepő mód az ügy kapcsán megszólalt Magyar Péter ukrán barátja, Tseber Roland Ivanovics is, aki szerint minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

