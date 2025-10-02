Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten: Magyar Pétert sokan buzogánynak tekintik a baloldalon

Páros lábbal szállt bele Orbán Viktorba Magyar Péter kémbotrányban érintett barátja: végül saját magát égette le (VIDEÓ)
Ismét megrendezték a Mandiner Klubestet a Várkert Bazárban. Kacsoh Dániel kollégánk beszélgetőpartnere ezúttal Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt, aki nemcsak Magyar Péterről beszélt, de arról is, miért mosolygott Karácsony Gergely mellett Budapest új villamosainak átadásán.
Magyar Péter másfél év alatt végigfutotta azt a pályát, hogy azt bizonygatta a Partizánban, soha nem hagyná el a jobboldalt, ma pedig olyan dolgokat mond, mint egy tőrőlmetszett baloldali. Rájött, hogy azok a lépések, amelyeket az elején tett, sehova nem vezetik, de ha identitást vált és kellően agresszív, rámenős és gátlástalan, akkor cserébe ő lehet a baloldal sztárja – mutatott rá Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten csütörtökön.
Október 2-án újra megrendezésre került a Mandiner Klubest, ezúttal is a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a Várkert Bazárban. A közéleti beszélgetés vendége ezúttal Navracsics Tibor volt. A közigazgatási és területfejlesztési minisztert aktuális társadalmi és politikai témákról kérdezte kollégánk, Kacsoh Dániel.
„Ma nagyon sokan Magyar Péterben Botond buzogányát látják. Nem azt, aki egy államférfi, aki vízióval rendelkezik a magyar jövőről, akiben meg lehet bízni, mert majd a magyar nemzetet az igaz úton vezeti valamerre”, hanem azt az embert, aki majd megbuktatja Orbán Viktort és utána, majd eldöntik mások, mi következik – mondta Navracsics Tibor.
Szerinte Magyar Pétert az tette sikeressé a baloldalon, hogy mindenki belelátott valamit.
„Az újságírók azt, aki által a Fidesz-kormányt lehet bírálni, és aki mindig valamilyen olyan durva kiszólást tett, amit meg lehet aztán írni hírként. Az ellenzéki politikusok egy része azt látta, hogy Magyar Péter lesz majd az, aki »elintézi nekünk a Fideszt és Orbán Viktort, és utána majd mi alakítotunk kormányt«” – fogalmazott a miniszter.
„De ahogy közelednek a választások, találkozni kell majd az igazi Magyar Péterrel, és találkozni kell a Tisza Párttal, ha létezik egyáltalán ilyen szervezet Magyarországon” – mutatott rá.
Kacsoh Dániel ezzel kapcsolatban megjegyezte, Magyar Péter viszont magáról nem buzogányként gondolkodik, hanem királyként.
Kacsoh Dániel a beszélgetés egyik pontján felhozta, hogy egy korábbi miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely egyszer azt ígérte, csak akkor lép vissza Márki-Zay Péter javára, ha elüti a villamos. Így jött szóba, hogy Navracsics Tibor és Karácsony Gergely csütörtökön közösen adták át Budapest új villamosait.
„Itt az összeesküvés, hogy mi már szereztünk neki egy villamost, 51-et egészen pontosan.
54 milliárd forintért 51 villamost kap az a szegény Budapest, amit a kormány kivéreztet”
– jegyezte meg ironikus hangnemben a miniszter.
„Azt megelőzően, körülbelül 3 héttel 25 milliárd forintért szintén uniós forrásból indítottuk el ezt az Egészséges utcák programot, amely Budapest utcáinak egy részét teszi gyalogos barátabbá, egészségesebbé.
Összességében tehát egy hónap alatt közel 80 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapott az a Budapest, amit elvileg és az ő állításuk szerint kivéreztet a kormány.”
Navracsics Tibor ezzel kapcsolatban kifejtette, azért vett részt az átadáson és azért mosolygott a kormánnyal ellenséges Karácsony mellett, mert miniszterként ő felel az uniós forrásokért, Budapest pedig ezekből a forrásokból valósít meg programokat. Ilyenkor pedig két lehetőség van:
„Egy politikust azért fizetnek, hogy azokkal is leüljön beszélni, éppen a választópolgárok megbízásából, akivel nem ért egyet, és akivel esetleg nem kellemes leülni” – fűzte hozzá.
„Megszületett a virtuális valóság a magyar politikában. Merthogy ez az első olyan botrány, aminek az égvilágon semmi valóságalapja nincsen” – mondta Navracsics Tibor a baloldal legújabb álhírbotrányával kapcsolatban, melyben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest alaptalanul vádolták pedofíliával.
A miniszter rámutatott, hogy Semjén Zsolt a parlamentben a vádakra érthető, emberi reakciót adott. Navracsics Tibor azt is leszögezte, hogy Semjén Zsolttal kapcsolatban még a korrupció vádja sem merülhet fel, de még olyan mindennapi, emberi gyarlóságok sem, mint hogy gőgös vagy nagyképű lenne.
Navracsics Tibor Semjén Zsoltot a magyar politika legintegránsabb személyiségének nevezte. „Zsolt az az ember, aki mindig mindenkire maximálisan odafigyel, bármilyen probléma van, teljes lelkiismeretességgel jár el, egész egyszerűen nem tudok rá rosszat mondani. És ebből a szempontból ez volt a legaljasabb szerintem is. Ez az, ami mindenkit ledöbbentett. Hogy miért pont őt?” – mondta.
A miniszter arra is rámutatott, hogy ugyan próbálják azt terjeszteni, hogy az ilyen álhírre alapuló gyűlöletkampányokat a Fidesz hozta be a magyar politikába, de az első ilyen az volt, amikor a baloldal az Orbán-Nastase-paktummal kapcsolatban 23 millió román munkavállalóval riogatott.
Kacsoh Dániel arra is rákérdezett Navracsics Tibornál, az ezért a területért felelős miniszterként mit tud elmondani mostanában az uniós forrásokkal kapcsolatban, amelyek befagyazstásával hazánkat próbálják zsarolni Brüsszelben.
„Azt, hogy ma adtam át 51 villamost Budapesten” – vágta rá a miniszter.
„Másrészt azt, hogy jönnek az európai uniós források” – szögezte le, hozzátéve, hogy a saját választókerületében és országszerte is majdnem minden héten át tudna adni egy új projektet.
„A legviccesebb az volt, amikor egyszer Magyar Péter Ajkán nagygyűlést tartott, és ott elmondta, hogy ha ő kerül kormányra, ő hazahozza az uniós forrásokat, tőle légvonalban 500 méterre én, a város szocialista polgármesterével éppen egy olyan hidat adtam át, ami európai uniós forrásból valósult meg” – emlékezett vissza Navracsics.
Ne higgyék el, hogy nem jönnek az uniós források, jönnek!”
– hangoztatta a miniszter.
A tárcavezető hozzátette, a felfüggesztett pénzek nem most, hanem később jelenthetnek problémát, „de hátha addigra még tudunk tárgyalni. Én szerintem az Európai Bizottság a választásokig tartja fenn ezt a helyzetet, mert ő Lengyelországot akar játszani Magyarországon is. De ezt nem fogjuk megengedni, mert nyerni fogunk a választáson.”
Az estet a V-Tech zenekar koncertje zárta.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton