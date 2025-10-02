Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten: Magyar Pétert sokan buzogánynak tekintik a baloldalon

Magyar Péter másfél év alatt végigfutotta azt a pályát, hogy azt bizonygatta a Partizánban, soha nem hagyná el a jobboldalt, ma pedig olyan dolgokat mond, mint egy tőrőlmetszett baloldali. Rájött, hogy azok a lépések, amelyeket az elején tett, sehova nem vezetik, de ha identitást vált és kellően agresszív, rámenős és gátlástalan, akkor cserébe ő lehet a baloldal sztárja – mutatott rá Navracsics Tibor a Mandiner Klubesten csütörtökön.

Navracsics Tibor elmondta a véleményét Magyar Péterről a Mandiner Klubesten (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)

Október 2-án újra megrendezésre került a Mandiner Klubest, ezúttal is a főváros egyik legimpozánsabb helyszínén, a Várkert Bazárban. A közéleti beszélgetés vendége ezúttal Navracsics Tibor volt. A közigazgatási és területfejlesztési minisztert aktuális társadalmi és politikai témákról kérdezte kollégánk, Kacsoh Dániel.

Magyar Péterbe mindenki belelátott valamit a baloldalon, de senki sem az államférfit

„Ma nagyon sokan Magyar Péterben Botond buzogányát látják. Nem azt, aki egy államférfi, aki vízióval rendelkezik a magyar jövőről, akiben meg lehet bízni, mert majd a magyar nemzetet az igaz úton vezeti valamerre”, hanem azt az embert, aki majd megbuktatja Orbán Viktort és utána, majd eldöntik mások, mi következik – mondta Navracsics Tibor.