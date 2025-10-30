Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
főnök Tisza Párt tiszás nyugdíjszakértő Magyar Péter per

Lesz 14. havi nyugdíj! Most fognak csak igazán felrobbanni a tiszás nyugdíjszakértők!

2025. október 30. 21:08

A főnökükből kiindulva valószínűleg majd jól beperelnek mindenkit!

2025. október 30. 21:08
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Lesz 14. havi nyugdíj! Most fognak csak igazán felrobbanni a tiszás nyugdíjszakértők!

A főnökükből kiindulva valószínűleg majd jól beperelnek mindenkit!”

Nyitókép: 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2025. október 30. 22:00
Z. Ausztriában és Lengyelországban is van 14. havi nyugdíj!!! Akkor nálunk is lesz!!! 💯❗ Kivéve a károgókat!!! Nekik poloska megszorításai kellenek... Nosza kapják is meg... Mindenről le lehet mondani, nem erőszakolja senki rájuk az orbáni pénzeket!!! De akkor befoghatják a pofájukat, hogy minden is kevés, ha egyszer a Tisza mélyszegénység kell nekik!!! 💯🤭❗
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. október 30. 21:32 Szerkesztve
Jó, hogy kampány van és választást kell nyerni, de ezt azért már én is túlzásnak tartom. Pedig a következő 20 évben én is biztosan Orbánra szavazok, de akkor is. Hol lesz ennek vége? Lesz majd 15.16.17. stb... havi nyugdíj? Ha nem miért nem? Nyugdíjprémium igen, ha a gazdaság jól teljesít meg a 13. havi ott van, vagy annak esetleges emelése valamennyivel az igen. De 14. havi nyugdíj állandóra innentől kezdve az nem. Az a megátalkodott munkásőr nyugdíjas, aki eldöntötte, hogy ő márpedig a Selyemmajomra fog leszavazni, azt nem fogja meghatni a 14. havi nyugdíj sem. A többi nyugdíjas meg úgyis leszavaz a Fideszre. "Csomag ajánlat" van a politikában sajnos, vagyis sok mindennel nem ért egyet az ember, de ha az egész ajánlatot nézem, akkor nem kérdés kire szavaz az ember...
Válasz erre
1
0
nyugalom
•••
2025. október 30. 21:18 Szerkesztve
A szektás vén szakertő is felveszi a 13. -at no es a havi kedvezmenyeket! O meg poliska xzülei is!
Válasz erre
4
0
Kanmacska
2025. október 30. 21:16
Én örülök, hogy lesz 14. havi nyugdíj! akik egy életet végigdolgoztak az ország szolgálatában, igenis megérdemlik!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!