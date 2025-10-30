Orbán Viktor bejelentette: lesz 14. havi nyugdíj (VIDEÓ)
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
A főnökükből kiindulva valószínűleg majd jól beperelnek mindenkit!
„Lesz 14. havi nyugdíj! Most fognak csak igazán felrobbanni a tiszás nyugdíjszakértők!
A főnökükből kiindulva valószínűleg majd jól beperelnek mindenkit!”
Simonovits András a Nők40-et pazarlónak és méltánytalannak nevezte, melynek kivezetése esetén nagy összegek szabadulnának fel, amiket „értelmesebb” dolgokra is lehetne fordítani.