Óriási blamázs ez Magyar Péternek – újabb látványos erődemonstrációt tartott Orbán és a Fidesz

Október 23-án a Fidesz nyugodtságot és magabiztosságot sugárzott, a legnagyobb ellenzéki párt pedig mindent bevetett, hogy ne látsszon, milyen szervezeti problémákkal és káderhiánnyal küzd.