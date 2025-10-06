„Le kell lőni a behatoló drónokat!” – nincs jó megoldás a berepülések kezelésére

A drónok alkalmazása ilyen mértékben relatíve új jelenség – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa, aki ugyanakkor hozzátette: a hagyományos repülőgépekkel történő berepülések, légtérsértések azért nem voltak a Baltikumban példa nélküliek.

Az ugyanakkor mindenképpen újdonság, hogy a drónokkal eléggé mély berepüléseket hajtanak végre. Legutóbb a müncheni repülőtér volt érintett, és a mai napig nem sikerült megállapítani, hogy pontosan ki a felelős a történtekért – mutatott rá Kemény János.