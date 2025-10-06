„Le kell lőni a behatoló drónokat!” – nincs jó megoldás a berepülések kezelésére

Drónriasztás miatt totális káosz a müncheni reptéren: ezrekkel kellett a padlón aludniuk a Budapestre tartó utasoknak
Több ezer ember rekedt a terminálon.
A német kancellár szükség esetén a legegyszerűbb megoldást javasolja, de itthon azért más a helyzet.
A drónok alkalmazása ilyen mértékben relatíve új jelenség – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Kemény János, a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa, aki ugyanakkor hozzátette: a hagyományos repülőgépekkel történő berepülések, légtérsértések azért nem voltak a Baltikumban példa nélküliek.
Az ugyanakkor mindenképpen újdonság, hogy a drónokkal eléggé mély berepüléseket hajtanak végre. Legutóbb a müncheni repülőtér volt érintett, és a mai napig nem sikerült megállapítani, hogy pontosan ki a felelős a történtekért – mutatott rá Kemény János.
A szakember arról is beszélt, hogy a drónok semlegesítése is komoly gondokat okoz, a legtöbb helyen ugyanis a hadsereg honi bevetését különféle minősített jogi esetekhez kötik, tehát ez egyáltalán nem automatikus, és sok időbe telik.
Praktikus oldalról közelítve
az ilyen eszközök lelövése veszélyt jelenthet a repülőtér körüli polgári lakosságra.
Ahogy a szakértő fogalmazott, a másik megoldás, hogy elkezdik zavarni azokat a rádiófrekvenciákat, amelyek tipikusan ezeknek az eszközöknek az irányítására szolgálnak, de ennek hátulütője, hogy a repülőtér működésében is komoly zavarokat okozhat.
Szerinte a megoldás ebben a helyzetben az lehet, ha a nagyobb repülőterek körül vagy azoktól távolabb lehetővé válna ezeknek az eszközöknek az észlelése. Ha már az észlelés megvan, akkor el lehet kezdeni sakkozni azzal, hogy milyen ellenintézkedéseket tud és hajlandó tenni az adott ország.
Súlyos következményei lettek az esetnek.
Visszatérve a német incidensre, az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett incidensek komoly fenyegetést jelentenek országa számára. „Ez a fenyegetés azoktól származik, akik próbára akarnak tenni bennünket. Azt gyanítjuk, hogy Oroszország áll az incidensek mögött” – közölte a német kancellár.
A drónvédelmi rendszerek gyors beszerzésével kapcsolatban így vélekedett: „Vannak olyan technológiák a világon, amelyek lehetővé teszik az ilyen jellegű támadások elhárítását, és Németországnak szüksége van ezekre.”
Merz kijelentette, hogy
szükség esetén le kell lőni a behatoló drónokat.
Hozzátette, hogy ezért elsősorban a rendőrség felelős, de bevonhatja a német hadsereget, a Bundeswehrt is.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP