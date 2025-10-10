Tűzoltásba kezdhetett a Tisza: sablonválasz az aktivistáktól – vagy válogatott trágárságok és obszcén reakciók
Megkeresték azokat a tiszás önkénteseket, akiknek kiszivárogtak az adatai.
Minden kiderült.
„Legutóbb akkor írtam Kunhalmi Ágnesről, amikor az Indexnek adott egy interjút, amelyben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. Akkor azt gondoltam, hogy a szocialisták standup humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás, de tévedtem.
Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik:
»Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem is mindenkivel, de valamilyen típusú, leginkább okos kompromisszum kötése elengedhetetlen lesz ebben a rendszerben az ellenzéki oldalon is. 2026 akár ezen múlhat!«”
Nyitókép forrása: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala
„Kezd egy picit széthullani” – jellemezte a Tisza Pártot a publicista.