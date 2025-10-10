„Legutóbb akkor írtam Kunhalmi Ágnesről, amikor az Indexnek adott egy interjút, amelyben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. Akkor azt gondoltam, hogy a szocialisták standup humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás, de tévedtem.

Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik: