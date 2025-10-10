Ft
10. 10.
péntek
Tisza Párt Kunhalmi Ágnes Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Kunhalmi Ágnes leleplezte Magyar Pétert, borult az egész Tisza-terv

2025. október 10. 05:53

Minden kiderült.

2025. október 10. 05:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Legutóbb akkor írtam Kunhalmi Ágnesről, amikor az Indexnek adott egy interjút, amelyben elmesélte, hogy ő milyen remek képviselő volt, ezért is választották meg egyéniben. Akkor azt gondoltam, hogy a szocialisták standup humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás, de tévedtem. 

Ágnes a Facebook-oldalán újból megszólalt és meggondolatlanul leleplezte Magyar Pétert és az egész Tisza-tervet, mégsem úgy állnak a dolgok, ahogy azt fennen hirdetik:

»Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon. Ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem is mindenkivel, de valamilyen típusú, leginkább okos kompromisszum kötése elengedhetetlen lesz ebben a rendszerben az ellenzéki oldalon is. 2026 akár ezen múlhat!«”

Nyitókép forrása: Kunhalmi Ágnes Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

states-2
2025. október 10. 08:22
A relatív többség azt jelenti, hogy többség, tehát nincs szükség külső támogatásra, és ez még ott ült a parlamentben vagy 20 évig.
opht
2025. október 10. 08:19
Miért nem hagyja már abba ez az ember? Állításai szerint folyamatosan elsüllyedt, haldoklik, szétesik a Tisza, MP megkapta a kegyelemdöfést, koporsójába beverték az utolsó szöget, aztán folytatja és folytatja. MP valami főnix Csépányi külön bejáratú valóságában?
belbuda
2025. október 10. 07:19
Jaj,már megint egy nagy leleplezés,borul minden… Balázs,nem unod még ezeket a lufikat? Jó,jó,tudom,téged ezért fizetnek…🤨
Perczel Éva
2025. október 10. 07:13
»Ha 2026 áprilisában a Fidesz–KDNP győzne, ám csak relatív többséget szerezne, az Orbán-kormány csak a Mi Hazánk külső támogatásával maradhatna hatalmon." Ezek szerint Kunhalmi Ágnes nem olvasta Toroczkai azon nyilatkozatát, hogy bármilyen eredmény lesz, ők azt nem fogadják majd el-jelentse ez a fenyegetés bármit is....
