Elindult a lejtőn Magyar Péter: Ceglédi Zoltán új megvilágításba helyezte a Tisza Párt vergődését (VIDEÓ)

„Esik szét a Tisza Párt” – erre a következtetésre jutott Ceglédi Zoltán az Öt című műsorban. „Én látok egy sűrűsödő krízist a Tiszánál pont a szervezési tekintetben” – fogalmazott a publicista, majd felhívta rá a figyelmet, hogy Magyar Péter nem előrelátó, és többnyire csak az első lépéseknél mutatkozott profi politikusnak. Ezek közül kiemelte azt, hogy például ügyesen eldöntötte, „milyen nyakkendőben jelenjen meg Gulyás Mártonnál”, de az is szóba került, hogy ügyesen kijátszotta a bekészített hangfelvételt, valamint több influenszert is a saját oldalára állított.

A jelöltállításnál, a rendezvényszervezésnél, valamint az adatbáziskezelésnél is „kezd egy picit széthullani” – állapította meg Ceglédi Zoltán.

Korábban a Mandiner arról is beszámolt, hogy mi volt az a pont, ahonnan elkezdett veszíteni a „népszerűségéből” a Tisza Párt. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke ugyanis nem akart mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának.

A párt Dálnoki Áron által vezetett gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. És ez még közel sem minden: a javaslat szerint az adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák. Ez érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, és az egész családi adókedvezményt, amivel a családok havi százezrektől eshetnek el.

A felvételt itt tudja megtekinteni: