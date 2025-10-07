Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter Alapjogokért Központ ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal

Eldőlt az első dominó: ettől a ponttól indult el Magyar Péterék lejtmenete

2025. október 07. 16:27

„A Tisza további, októberi mélyrepülése várható” – írták az elemzésben.

2025. október 07. 16:27
null

A Fidesz behúzta a szeptembert is – olvasható az Alapjogokért Központ kutatását összegző dokumentumban, melyet kedden juttattak el az MTI-hez.

Mivel az adóemelések ügye elkezdett fokozatosan „ráégni” Magyar Péterékre, az őket támogató politikai és médiagépezet egy totálisan alaptalan rágalomhadjárattal próbálta meg újra átvenni a napirend uralását:

a baloldal által oly sokat emlegetett tényfeltárás azonban minden részletében cáfolta a rendszerváltoztatás óta sose látott destabilizációs kísérlet hírhamisítását. A szeptembert tehát a Fidesz-KDNP nyerte meg, az ukrajnai háború miatt a sorkötelezettség visszaállításáról, vagy az ukrán háttérrel fejlesztett pártapplikáció adatszivárgásáról szóló hírek alapján pedig

a Tisza további, októberi mélyrepülése várható

– derül ki az Alapjogokért Központ részletes elemzéséből.

Kevesebb mint 200 nap van hátra a jövő évi parlamenti választások első lehetséges időpontjáig, és bár a hivatalos kampányidőszak még nem kezdődött el, így is számtalan, a választók szempontjából kiemelt esemény történt szeptember hónapban. A kampányhajrá előtti hetedik hónap eseményei sem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet – írták.

Az Alapjogokért Központ azt vizsgálta, miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye, a politikai küzdőtér szereplői hogyan teljesítettek szeptemberben, és milyen pozícióból várhatják az országgyűlési választásig még hátralévő fél évet.

A jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját

Az elemzés szerint a jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját,

ugyanis elindult a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó új lakásvásárlási támogatás, az Otthon Start Program, amely amellett, hogy az albérletárak emelkedésében is fordulatot hozott, továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. A Tisza Párt ezzel szemben a nyár végén nyilvánosságra került adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz elfogadhatatlan fegyverviselési botrányának ügyében kísérelt meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni – hangsúlyozták.

Az elemzés készítői emlékeztettek, szeptember kezdetén még attól volt hangos a magyar közvélemény, hogy nyár végén nyilvánosságra került az a dokumentum, amely szerint egy választási győzelem esetén háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére, hatalmas adóemelésre és a családokat segítő kedvezmények rendszerének felülvizsgálatára készülhet Magyar Péter pártja.

Egyre népszerűtlenebb a Tisza Párt

A dokumentum szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei alapján csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani adószint, amellett, hogy már az átlagbér összege is a 22 százalékos adósávba esne. Ennek kapcsán Tarr Zoltán kijelentései borzolták a kedélyeket, hiszen az egyik Budapest környéki Tisza-sziget rendezvényén, Dálnoki Áronnal – a kiszivárgott dokumentum adóprogramjának írójával és párt gazdasági munkacsoportjának vezetőjével – együtt a progresszív adórendszer vélt előnyei mellett érveltek, beismerve és megerősítve, hogy kormányra kerülésük esetén többkulcsos jövedelemadót vezetnének be.

A sorsdöntő téma

Ezen a rendezvényen hangzott el Tarr Zoltántól, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjétől a szeptemberi politikai arénát biztosan, de talán a következő hónapok történéseit is nagyban meghatározó és a választók szempontjából a jövő évi döntésüket formálható állítás, miszerint: „választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A Tisza Párt aggodalmát jól mutatta, hogy a botrányt követő kríziskommunikáció során próbálták nagyobbnál nagyobb ígéretekkel orvosolni a helyzetet,

a választók azonban nem voltak nyitottak a magyarázkodásra. Az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából ugyanis kiderült, hogy a felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os parlamenti választásokat követően megemelné a lakossági adóterheket. Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárgott javaslatot tartják valósnak.

A kiszivárgott tervek alapján a Tisza Párt azonban nemcsak a magánszemélyek jövedelmét terhelné a jelenlegi 15 százalék helyett jelentősen magasabb adókkal, hanem a vállalkozások, Európában egyedülállóan alacsony, 9 százalékos társasági adóját is 25 százalékra emelnék. A szóban forgó tervek nemcsak a választópolgárok felháborodását váltotta ki, hanem – ahogyan arra több elemzőközpont is rámutatott – Magyarország versenyképességének romlását és vállalkozások tömegének kivonulását, leépítéseket és exportcsökkenést is eredményezhetnék. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében rávilágít, hogy a társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra, ugyanis az elmúlt 15 évben körülbelül egymillió új munkahely jött létre Magyarországon, amelyek nagy részét külföldi befektetők biztosítják. A társasági adó emelésének lehetősége pedig a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetét és hazánk versenyképességét is negatívan befolyásolná, a befektetők jelentős hányadának kivonulását eredményezve.

A választópolgárok szempontjából lényeges továbbá, hogy Magyar Péter pártja pert indított az adóterveket tartalmazó dokumentumot nyilvánosságra hozó lappal szemben, azonban később a bíróságon alulmaradt. Ezt követően számos más médium, állami intézmény és köztisztviselő után a kedvezőtlen ítéletet hozó törvényszék is a pártelnök célkeresztjébe került. Az ilyen és ehhez hasonló megbélyegzések és „bosszúlisták” felállítása azonban láthatóan nem segíti Magyar Péter a saját állítása szerint a „szeretet Magyarországát építő államférfi” imázsának építését, amellett, hogy bizonyos társadalmi csoportokban erős ellenérzéseket is kiválthat – áll az Alapjogokért Központ elemzésében.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dejavu
2025. október 07. 18:23
délelőtt nem Mandiztam, ezért érdeklődöm, hogy ma először bukik el végleg?
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. október 07. 18:21
Remélem megkérdezik majd tőle, miért nem szavazott a magyarverő terrorista mentelmi joga ellen? EGY szavazat hiányzott . Mp magyarverő terroristákat támogat, ez már nem kérdés.
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. október 07. 18:11
Már csak a csőcselék szavazna a Tiszára és a barna nadrágosra, és a buzik, meg azok, akik szívesen együttműködnének Róka Rékával, hogy végre felnőttként elveszítsék a szüzességüket, ami olyan boldogtalanná és agresszívvá teszi őket....és a beteg nutellás perintfalvi fanok. Mocskos Tisza, trágya(pedofil)szagú tiszások.......
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 07. 18:09
Szóval ma IS megbukott. Hétszer.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!