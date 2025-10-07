Hátborzongató videó terjed: ez vár a gyanútlan lakosságra, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök (VIDEÓ)

Friss adatok bizonyítják: a Fidesz már nyolc százalékponttal előzi a Tiszát
A kiábrándult tiszások elsősorban a Kétfarkú Kutya Pártnál és a Mi Hazánknál találtak új politikai otthonra.
Egy hátborzongató, mesterséges intelligencia által készített felvételt osztottak meg.
Szentkirályi Alexandra egy hátborzongató, mesterséges intelligencia által készített videót tett közzé arról, mik történnének, ha esetleg Magyar Péter pártja nyerné meg a 2026-os választást.
„A Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne. Ilyen a vagyonadó is, ami egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést. Hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni.
A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat.
Ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak: ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.
