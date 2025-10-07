Ft
Hátborzongató videó terjed: ez vár a gyanútlan lakosságra, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök (VIDEÓ)

2025. október 07. 15:31

Egy hátborzongató, mesterséges intelligencia által készített felvételt osztottak meg.

2025. október 07. 15:31
null

Szentkirályi Alexandra egy hátborzongató, mesterséges intelligencia által készített videót tett közzé arról, mik történnének, ha esetleg Magyar Péter pártja nyerné meg a 2026-os választást.

„A Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne. Ilyen a vagyonadó is, ami egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést. Hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni.

A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat.

Ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak: ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

namégmitnem
2025. október 07. 15:58
Minden lehető törvnyes eszközzel: (peti)patkányt addig ütni, amig mozog.
goldie-2
2025. október 07. 15:53
Persze, hogy letiltották.
tapir32
2025. október 07. 15:46
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
