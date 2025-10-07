Hátborzongató videó terjed: ez vár a gyanútlan lakosságra, ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra egy hátborzongató, mesterséges intelligencia által készített videót tett közzé arról, mik történnének, ha esetleg Magyar Péter pártja nyerné meg a 2026-os választást.

„A Tisza az eddig kiszivárgott adóemelési tervek mellett új adókat is bevezetne. Ilyen a vagyonadó is, ami egy mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva. Ahhoz, hogy megértsük, mi ezzel a baj, nézzük egy lépéssel távolabbról a kérdést. Hogy bármilyen vagyonalapon kivetett adót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni.

A gyakorlatban ez egy vagyonosodási vizsgálat.

Ez azt jelenti, hogy mindenkihez érkezne egy hivatalos megkeresés, hogy hitelt érdemlő módon felmérje, milyen vagyontárgyai vannak: ingó és ingatlan vagyon, cégtulajdon és minden egyéb” – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A felvételt itt tudja megtekinteni: