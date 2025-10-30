Kritikus a helyzet a fővárosban: sztrájkkal fenyegetik Karácsony Gergelyt

Személyes tájékoztatást kérve, levélben fordult a főpolgármesterhez a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetek által korábban létrehozott demonstrációs és sztrájkbizottság, mert szerintük mára kritikussá vált az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott, csütörtöki keltezésű levélben emlékeztettek arra: a szakszervezetek korábban sztrájkbizottságot hoztak létre a fővárosban kialakult, a működésképtelenség határán egyensúlyozó akkori pénzügyi helyzet miatt. „Mára azonban kritikusra fordult a helyzet” – írták, idézve Karácsony Gergelynek azt a nyilatkozatát: „az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető”.

Ez az állítás nyugtalansággal tölti el dolgozóinkat, akik ezeket a közszolgáltatásokat működtetik. Ebből a bejelentésből az olvasható ki, hogy már az idei évben kialakulhat olyan helyzet, ami veszélyezteti Budapest működését, valamint a 27 ezer munkavállaló munkahelyét, megélhetését”

– emelték ki. Ezért kérik a főpolgármestert, hogy személyes tanácskozás keretében adjon részletes tájékoztatást a pontos helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről. Arra is felhívják a figyelmét, hogy lassan már a jövő évi bértárgyalásokat is meg kell kezdeni helyi szinteken, amire nem sok esély van abban az esetben, ha az idei év működése sem biztosított.