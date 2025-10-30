Ft
10. 30.
csütörtök
sztrájk Budapest Karácsony Gergely

Kritikus a helyzet a fővárosban: sztrájkkal fenyegetik Karácsony Gergelyt

2025. október 30. 14:03

Tájékoztatást követel a főpolgármestertől a demonstrációs és sztrájkbizottság.

2025. október 30. 14:03
null

Személyes tájékoztatást kérve, levélben fordult a főpolgármesterhez a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetek által korábban létrehozott demonstrációs és sztrájkbizottság, mert szerintük mára kritikussá vált az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott, csütörtöki keltezésű levélben emlékeztettek arra: a szakszervezetek korábban sztrájkbizottságot hoztak létre a fővárosban kialakult, a működésképtelenség határán egyensúlyozó akkori pénzügyi helyzet miatt. „Mára azonban kritikusra fordult a helyzet” – írták, idézve Karácsony Gergelynek azt a nyilatkozatát: „az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető”. 

Ez az állítás nyugtalansággal tölti el dolgozóinkat, akik ezeket a közszolgáltatásokat működtetik. Ebből a bejelentésből az olvasható ki, hogy már az idei évben kialakulhat olyan helyzet, ami veszélyezteti Budapest működését, valamint a 27 ezer munkavállaló munkahelyét, megélhetését”

– emelték ki. Ezért kérik a főpolgármestert, hogy személyes tanácskozás keretében adjon részletes tájékoztatást a pontos helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről. Arra is felhívják a figyelmét, hogy lassan már a jövő évi bértárgyalásokat is meg kell kezdeni helyi szinteken, amire nem sok esély van abban az esetben, ha az idei év működése sem biztosított.

Amennyiben nem kapunk megnyugtató választ kérdéseinkre, minden lehetséges eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy ne az általunk képviselt munkavállalók szenvedjék el annak következményeit, amelyért a felelősség nem őket terheli”

– zárul a levél.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Soós Lajos

Összesen 3 komment

5m007h 0p3ra70r
2025. október 30. 14:45
Nincs pénz közszolgáltatásokra, de azért a Rákosrendező kellett, meg a haldokló Szigetbe is szívesen égetne milliárdokat ez az agyhúgyköves faszfej.
neszteklipschik
2025. október 30. 14:21 Szerkesztve
Biztos, hogy ezért is a Zorbán lesz a hibás! (Meg Putyin.) Apropó, lippsevikek: a Selyemmajom miatt nem lesz Sziget, zúg már a "mocskos Tisza"? :-)))))
nempolitizalok-0
2025. október 30. 14:09 Szerkesztve
Ez nem zavarja meg a pronyót. Majd azt mondják neki, hogy Orbán nem ad pénzt, mert ellopja és a pronyó behúzza az x-et erre a bárgyú majomra és libsi-bolsi sleppjére. Nem véletlenül osztogatnak ezek kurvanagy prémcsiket és nem véletlenül költenek el százmilliókat kamu párfős, hangzatos nevű szervezetekre.
