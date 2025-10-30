Kritikus a helyzet a fővárosban: sztrájkkal fenyegetik Karácsony Gergelyt

Önmagát leplezte le Karácsony Gergely: több száz év alatt sem tudná utolérni a kormányt (VIDEÓ)
Amíg az Otthon Start Program tarol a főpolgármester látszatintézkedéseivel házal.
Tájékoztatást követel a főpolgármestertől a demonstrációs és sztrájkbizottság.
Személyes tájékoztatást kérve, levélben fordult a főpolgármesterhez a fővárosi cégek és intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetek által korábban létrehozott demonstrációs és sztrájkbizottság, mert szerintük mára kritikussá vált az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott, csütörtöki keltezésű levélben emlékeztettek arra: a szakszervezetek korábban sztrájkbizottságot hoztak létre a fővárosban kialakult, a működésképtelenség határán egyensúlyozó akkori pénzügyi helyzet miatt. „Mára azonban kritikusra fordult a helyzet” – írták, idézve Karácsony Gergelynek azt a nyilatkozatát: „az elvett újabb 6,2 milliárd miatt a budapestieknek biztosított közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott és okkal elvárt szinten nem működtethető”.
Ez az állítás nyugtalansággal tölti el dolgozóinkat, akik ezeket a közszolgáltatásokat működtetik. Ebből a bejelentésből az olvasható ki, hogy már az idei évben kialakulhat olyan helyzet, ami veszélyezteti Budapest működését, valamint a 27 ezer munkavállaló munkahelyét, megélhetését”
– emelték ki. Ezért kérik a főpolgármestert, hogy személyes tanácskozás keretében adjon részletes tájékoztatást a pontos helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről. Arra is felhívják a figyelmét, hogy lassan már a jövő évi bértárgyalásokat is meg kell kezdeni helyi szinteken, amire nem sok esély van abban az esetben, ha az idei év működése sem biztosított.
Amennyiben nem kapunk megnyugtató választ kérdéseinkre, minden lehetséges eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy ne az általunk képviselt munkavállalók szenvedjék el annak következményeit, amelyért a felelősség nem őket terheli”
– zárul a levél.
(MTI)
Nyitókép forrása: MTI/Soós Lajos
