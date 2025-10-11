Koncerted előtt nézz szét Durandán – durván kiosztotta Horváth László Pogány Indulót

Elszabadultak az indulatok a Szigeten: zúgott a „mocskos Fidesz” (VIDEÓ)
Örömittasan számolt be a jelenségről Fekete-Győr András.
„A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott” – tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
„Mielőtt Pogány Induló ma este feltenné szokásos kérdését Gyöngyösön is, előre megválaszolom. Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt” – írja Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebookon.
„Persze, mindez a produkciót nem zavarja, a lejátszások pörögnek, a jegybevétel itt is meglesz, a turnébusz megy tovább. Ami viszont itt marad nekünk Gyöngyösön, azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek” – fűzte hozzá.
Majd hozzátette, hogy
ha érdekel, nézz szét koncert előtt: Duránda, Harmadosztály, meg fogod találni”.
„A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni. A szívás itt a kristály. Dalszövegként hangzatos az »adok-veszek«, de jegyzőkönyvben és vallomásban már nem hangzik olyan jól. Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélésre vagy kábítószer-kereskedelem bűntettre nehéz rímet találni. Megoldást se könnyű. Akkor pláne nem, ha újabb lyukakat ütnek azon a közös csónakon, amiből megfeszített munkával épp merjük ki a vizet. Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről semmi értelme beszélni, ugyanis Pogány Induló mindössze egy jól fizető karakter. Megformálói elválaszthatatlanná tették tőle a kábítószert. Így népszerű, így termeli a pénzt. Persze ennek tapsolnak a terjesztők is, mert nekik is hozza a hasznot” – írta Horváth.
„Ez pedig így nincs rendben, itt határt kell húznunk, mert fiatal sorsokról, gyermekéletekről beszélünk” – zárta a bejegyzését a kormánybiztos.
