Pogány Induló drog Horváth László Gyöngyös

Koncerted előtt nézz szét Durandán – durván kiosztotta Horváth László Pogány Indulót

2025. október 11. 13:56

„A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott” – tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

2025. október 11. 13:56
null

„Mielőtt Pogány Induló ma este feltenné szokásos kérdését Gyöngyösön is, előre megválaszolom. Igen, a gyöngyösiek szívtak már rendesen. De nem kábítószert, hanem a kábítószer miatt” – írja Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebookon.

„Persze, mindez a produkciót nem zavarja, a lejátszások pörögnek, a jegybevétel itt is meglesz, a turnébusz megy tovább. Ami viszont itt marad nekünk Gyöngyösön, azok a bekristályozott öntudatlan zombik, a cucc áráért feltört lakások és kocsik, az otthonukban félelemben lefekvő idősek, az anyatejjel függővé tett csecsemők, a roncs életek” – fűzte hozzá.

Majd hozzátette, hogy 

ha érdekel, nézz szét koncert előtt: Duránda, Harmadosztály, meg fogod találni”.

„A rajongóid, követőid közül is találsz majd ott. Ha ott is megkérdezed, hogy szívtak-e ma rendesen, ott is igennel fognak válaszolni. A szívás itt a kristály. Dalszövegként hangzatos az »adok-veszek«, de jegyzőkönyvben és vallomásban már nem hangzik olyan jól. Az új pszichoaktív anyaggal való visszaélésre vagy kábítószer-kereskedelem bűntettre nehéz rímet találni. Megoldást se könnyű. Akkor pláne nem, ha újabb lyukakat ütnek azon a közös csónakon, amiből megfeszített munkával épp merjük ki a vizet. Pogány Indulóval az okokról, a felelősség mértékéről, a kiút esélyéről semmi értelme beszélni, ugyanis Pogány Induló mindössze egy jól fizető karakter. Megformálói elválaszthatatlanná tették tőle a kábítószert. Így népszerű, így termeli a pénzt. Persze ennek tapsolnak a terjesztők is, mert nekik is hozza a hasznot” – írta Horváth.

„Ez pedig így nincs rendben, itt határt kell húznunk, mert fiatal sorsokról, gyermekéletekről beszélünk” – zárta a bejegyzését a kormánybiztos.

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook

 

 

satrafa-2
2025. október 11. 14:31
Nem pontosan értem, hogy miért üzenget egy kábítószerkereskedelem felszámolásával megbízott kormánybiztos egy narkós kölyöknek, aki reklámozza a drogfogyasztást?! A kormánybiztos hatékonysága NULLA, már elnézést... :( Vagy eszközt nem adtak a kezébe?
survivor
2025. október 11. 14:26 Szerkesztve
belbuda Ha neked egy Caligula- Nero -Heliogabalus típusú miniszterelnök kell... el lehet intézni..... (Első körben érdekel 2 M nyugger véleménye , akiknek nem lesz 13. havi nyugdíja és rezsicsökkentése...)
westend
2025. október 11. 14:20
belbuda 2025. október 11. 14:18 "Álszent,őszintétlen képmutatásból,mindig csillagos ötös" - bizony poloskatrollocska, főképp amikor slimfit pötikéd nő- és családvédelmi konferenciát tart. Na az tényleg mindent visz :)
belbuda
2025. október 11. 14:18
Álszent,őszintétlen képmutatásból,mindig csillagos ötös az állampártnak…még szerencse,hogy Fürtomi Brüsszelben nyomja…🫣
