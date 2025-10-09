Többször voltam A Dal című műsorban zsűritag. Énekesnőként, szakmailag nem értek hozzá Ön szerint? Ebben vajon mi nem stimmel? Végigvette az összes zsűritagot, hogy NER-barát-e? Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?
2016-ban kaptam egy díjat az önkéntes munkámért, ezt Balog Zoltán adta át, ő akkor még miniszter volt, képzelje, sem őt nem kérdeztem meg, sem a többi díjazottat, hogy hogyan gondolkodik az életről. Örültem a díjnak, azóta is itt díszeleg a zongorámon, és bár az egyetlen díjam, ami nem zenei, hanem az önkéntes munkámnak köszönhető, amit 15 éve, az X-faktor óta rendszeresen végzek, és amire büszke is vagyok. Jöhet bárki, számos családon, gyermeken segítünk, Ön is csatlakozhat. Hol itt a NER?
Ezeket sikerült összeszedegetnie a cikkben, amiből azt sütötte ki a címben is harsogva, hogy NER kegyelt voltam.
Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna, vagy lennék.
Képzelje, Bálint, hogy én még rengeteg eseményt tudnék felsorolni az életemből, ahol mindenféle vegyes politikai érzelmű ember között mozogtam, énekeltem, dolgoztam, koncerteztem, stúdióztam, zsűriztem, felléptem. Nekem ez a liberalizmus, hogy nem a politikai hovatartozás alapján ítélem meg az embereket. Hanem a tetteik alapján.