Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NER dal Wolf Kati 444

Kedves 444! Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna

2025. október 09. 11:30

Csinálom a dolgom, énekelek, alkotok, tanítok, és ebből élek meg.

2025. október 09. 11:30
null
Wolf Kati
Wolf Kati
Facebook

„Kedves Bódog Bálint újságíró!

Megjelent egy írás a 444.hu felületén, amiben egy volt NER-es körről szóló írás címében találtam magam megszólítva, így most Bódog Bálintnak a cikk szerzőjének címzem elsősorban az alábbiakat. Az írásom, vagy reakció csak teljes terjedelmében vehető át és idézhető!

Vegyük sorra a »vádakat«, amiket összeollózott, egyesével reagálnék rájuk:
A Carameles »halszagú« dalról: énekesnő vagyok, sokad magammal énekeltem ebben valóban kissé elcseszettre sikerült dalban is. Voltunk ott mindenféle politikai meggyőződéssel, pont azért, hogy vegyes legyen, úgy szép a kultúra. Is. 

Hol itt a NER? A stúdióban nem volt(ak), az tuti.

2011-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon képviseltem az országot, a fellépésünk napján Orbán Viktor kiírta a fb oldalára talán (?), nem emlékszem, mindegy is, hogy hajrá Kati. Szerintem amikor egy produkció egy országot képvisel, akkor bárki kiírhatja, mint egy nemzetközi sport megmérettetésen is, hogy hajrá. Kiírhatja a sarki pék, a tanítónéni, vagy a miniszterelnök. Erre reagálta egy német lap, hogy Orbán kegyeltje vagyok, bojkottáljanak. Ezek szerint ott ugyanilyen »alapos, korrekt és tényszerű« az újságírás, mint Önnél.... Inkább azt gondolom, túl jól ment a magyar versenydal, kellett egy kis kekeckedés tőlük is, rajtam csattant. Hol itt a NER?

Többször voltam A Dal című műsorban zsűritag. Énekesnőként, szakmailag nem értek hozzá Ön szerint? Ebben vajon mi nem stimmel? Végigvette az összes zsűritagot, hogy NER-barát-e? Amíg én a zsűriben voltam, addig ránk semmilyen politikai vagy bármilyen nyomást nem gyakoroltak. Hol itt a NER?

2016-ban kaptam egy díjat az önkéntes munkámért, ezt Balog Zoltán adta át, ő akkor még miniszter volt, képzelje, sem őt nem kérdeztem meg, sem a többi díjazottat, hogy hogyan gondolkodik az életről. Örültem a díjnak, azóta is itt díszeleg a zongorámon, és bár az egyetlen díjam, ami nem zenei, hanem az önkéntes munkámnak köszönhető, amit 15 éve, az X-faktor óta rendszeresen végzek, és amire büszke is vagyok. Jöhet bárki, számos családon, gyermeken segítünk, Ön is csatlakozhat. Hol itt a NER?

Ezeket sikerült összeszedegetnie a cikkben, amiből azt sütötte ki a címben is harsogva, hogy NER kegyelt voltam. 

Nem tudok róla, hogy valaha bárki kegyeltje lettem volna, vagy lennék. 

Képzelje, Bálint, hogy én még rengeteg eseményt tudnék felsorolni az életemből, ahol mindenféle vegyes politikai érzelmű ember között mozogtam, énekeltem, dolgoztam, koncerteztem, stúdióztam, zsűriztem, felléptem. Nekem ez a liberalizmus, hogy nem a politikai hovatartozás alapján ítélem meg az embereket. Hanem a tetteik alapján.

Ezt is ajánljuk a témában

Kint voltam a Pride-on, igen, nem először, sőt Svédországban évekkel ezelőtt énekeltem is az ottani Pride-on, mert nekem fontos kiállni kisebbségben lévő emberek mellett. Ez sem arról szól, hogy bárki kegyeltje lennék.

Csinálom a dolgom, énekelek, alkotok, tanítok, és ebből élek meg. 

A számlámon nem talált soha és most sem egyetlen forintot, ami nem munkával került volna oda, hanem bárkihez való dörgölőzésből, és kegyeltje sem vagyok vagy voltam senkinek.

Szóval kikérem magamnak, hogy NER vagy bármilyen kegyeltnek hív. 

Amit maga csinál az nem újságírás, ahhoz tények, kutatás, nyomozás kell, és igazság-keresés, nem lózung, meg jól hangzó hülyeségek, amik nézettséget hoznak. ”

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nagy eszter
2025. október 09. 12:57
no hát ez a középszerű leányzó aztán tényleg nem NER, .
Válasz erre
0
1
Dixtroy
2025. október 09. 12:51
Pedig még a pálydra is elment, de így is betalálták a balcsimbókok. Sosem gondoltam a nerhez közelinek szerintem ő maga sem, ezért is hökkent meg ennyire.
Válasz erre
1
0
abcd2k
2025. október 09. 12:35
Elolvastam, aztán rákerestem Vuk dalára, amit már az unokám is dúdolgat. Nem értem, hogy lesz egy Wolf Katiból, aki már 7 éves korában ismerté vált bármilyen kitartott. Nem értem Wolf Katit sem, mért baj, ha lenerkitartottozzák. A NER csak teljesítményért fizet, legyen rá büszke és máris békén hagyják. Eleinte valószínűleg okoz némi jövedelem csökkenést, de ha beáll a mocskolódók közé a Vuk dala is lekerül a műsorról örökre.
Válasz erre
4
0
but-head
2025. október 09. 12:28
Amúgy ez a tipikus példája annak, hogyan csinálják a balosok - sunyi módon - azt, amit (szintén) folyamatosan próbálnak a konzervetívokra kenni. Jelesül az "ország megosztását". Keresnek egy mértékadó személyt, aki nem egyértelműen az ő oldalukon áll és elkezdik ütni addig, amíg - kényszerből - odaáll az ő oldalukra, vagy csöndben marad és megpróbál tartózkodni bármitől, amire ráfoghatják, hogy "lepaktált a Fidesszel".
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!