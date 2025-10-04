Ft
cimborája Látó János Juhász Péter történet

Juhász Péter álhírgyártó haverja, aki egy imával eltüntette a platinalemezt – és közben kínaiul beszélt (VIDEÓ)

2025. október 04. 14:25

Látó János, Juhász Péter cimborája szerint utóbbi sokkal hatékonyabb: egy mozdulattal eltünteti a fémet a vállból, visszanöveszti az agyat, és mellékesen megszabadít az alkoholizmustól – természetesen mindenféle orvosi beavatkozás nélkül, csak a hit erejével. És ha ez nem elég, még kínaiul is imádkozik.

2025. október 04. 14:25
null

Miután Kocsis Máté nyilvánosságra hozta annak a férfinak a nevét, aki elindította a Szőlő utcai álhírbotrányt, kiderült: nem mindennapi figuráról van szó. Látó János megnyilatkozásai egy külön világba engednek bepillantást – olyannyira, hogy nehéz volt kiválasztani az öt legabszurdabbat. 

A férfi ugyanis többek között azt is állítja, hogy ő „Jézus illatát hordja magán”…


Látó János 40 éve „Jézus Krisztus követője” és 35 éve tanít, 

ám a mondandója inkább egy modern stand-up estére emlékeztet. 

Egyik tanítványa vállműtét után „hirtelen” meggyógyult, és – figyelem! – a platina is eltűnt a testéből. Az orvos pedig, aki minden bizonnyal a földi logikát félretette, állítólag annyit írt a zárójelentésbe: „Isteni csoda történt.” 

A történet itt még nem áll meg: a Látó szerint egy kanadai hölgy agysorvadása nemcsak megállt, hanem „Isten vissza is építette” a hiányzó részt. 

Ehhez képest a következő pillanatban már ő maga kezdett „kínaiul” beszélni, miközben térdelt és sírt. 

Nyelveken szólás, mint spirituális Duolingo – csak itt nem krediteket kapsz, hanem szent szellemet. Az élményt könnyfakasztóan írta le, de nehéz eldönteni, hogy a meghatottságtól sírt vagy attól, hogy nem értette saját magát sem.


A prédikátor büszkén vallotta, hogy „rámszállt a szent szellem, és leterített a földre” – így szabadult meg a kábítószertől és az alkoholtól.

 Állítása szerint egy órán át „jöttek ki belőle a gonosz szellemek”, amihez képest egy józanító kúra már csak gyenge kávé. 

Később egy cigánytelepen hetven részeg ember tért meg egyetlen prédikáció alatt.

Bár Juhász Péter cimborája hosszan ostorozza azokat, akik „sztárok akarnak lenni az interneten”, maga is a kamerába prédikál, miközben csodáiról mesél. 

Az „afrikai szélhámosok” szerinte rontják a kereszténység hitelét – csak azt felejti el, hogy az ő történetei pont ugyanúgy hangzanak. 

Látó még egy orvostanhallgatót is „megtérít” azzal, hogy megmondja a nevét – amit persze a szent szellem súgott meg neki. Ha ez így megy tovább, hamarosan valaki majd bejelenti: „Meggyógyult a józan ész is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: BorsOnline

2025. október 04. 15:35
Nabazmeg.
bagoly-29
2025. október 04. 15:08
Egy bolond..... de nem százat, hanem sok ezer elvakult és hiszékeny idiótát!
szilvarozsa
2025. október 04. 14:46
"Később egy cigánytelepen hetven részeg ember tért meg egyetlen prédikáció alatt." Ez igaz lehet, csak fordítva. A prédikációja alatt 70 ember részegedett le.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. október 04. 14:33 Szerkesztve
azt elhiszem hogy valakinek a vállából kilopta a platinát
