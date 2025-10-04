Juhász Péter álhírgyártó haverja, aki egy imával eltüntette a platinalemezt – és közben kínaiul beszélt (VIDEÓ)

A történet itt még nem áll meg: a Látó szerint egy kanadai hölgy agysorvadása nemcsak megállt, hanem „Isten vissza is építette” a hiányzó részt.

Ehhez képest a következő pillanatban már ő maga kezdett „kínaiul” beszélni, miközben térdelt és sírt.

Nyelveken szólás, mint spirituális Duolingo – csak itt nem krediteket kapsz, hanem szent szellemet. Az élményt könnyfakasztóan írta le, de nehéz eldönteni, hogy a meghatottságtól sírt vagy attól, hogy nem értette saját magát sem.



A prédikátor büszkén vallotta, hogy „rámszállt a szent szellem, és leterített a földre” – így szabadult meg a kábítószertől és az alkoholtól.