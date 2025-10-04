Juhász Péter álhírgyártó haverja, aki egy imával eltüntette a platinalemezt – és közben kínaiul beszélt (VIDEÓ)

Állítása szerint egy órán át „jöttek ki belőle a gonosz szellemek”, amihez képest egy józanító kúra már csak gyenge kávé.
Később egy cigánytelepen hetven részeg ember tért meg egyetlen prédikáció alatt.
Bár Juhász Péter cimborája hosszan ostorozza azokat, akik „sztárok akarnak lenni az interneten”, maga is a kamerába prédikál, miközben csodáiról mesél.
Az „afrikai szélhámosok” szerinte rontják a kereszténység hitelét – csak azt felejti el, hogy az ő történetei pont ugyanúgy hangzanak.
Látó még egy orvostanhallgatót is „megtérít” azzal, hogy megmondja a nevét – amit persze a szent szellem súgott meg neki. Ha ez így megy tovább, hamarosan valaki majd bejelenti: „Meggyógyult a józan ész is.”