Itt az újabb békemisszió? – hétfőn Rómába utazik Orbán Viktor

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arról számolt be közösségi oldalán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Rómába utazik. Az elemző értesülése szerint

a kormányfő útja során találkozik majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is.

Mozgalmas napok

Jó pár napja Magyarországra szegeződik a világ szeme. Mióta Donald Trump arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró béketárgyalások helyszíne Budapest lesz, azóta megy a találgatás, – és természetesen információs hadviselés is –, hogy mikor ül majd tárgyalóasztalhoz a két világhatalom vezetője a magyar fővárosban vagy annak közvetlen közelében.