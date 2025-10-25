Itt az újabb békemisszió? – hétfőn Rómába utazik Orbán Viktor

Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző
Deák Dániel elemző forrásaitól úgy értesült, hogy a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, amit most látunk az információs hadviselés.
Értesülések szerint kinttartózkodása alatt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is találkozik.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arról számolt be közösségi oldalán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Rómába utazik. Az elemző értesülése szerint
a kormányfő útja során találkozik majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is.
Jó pár napja Magyarországra szegeződik a világ szeme. Mióta Donald Trump arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró béketárgyalások helyszíne Budapest lesz, azóta megy a találgatás, – és természetesen információs hadviselés is –, hogy mikor ül majd tárgyalóasztalhoz a két világhatalom vezetője a magyar fővárosban vagy annak közvetlen közelében.
Emlékezetes, hogy ugyancsak Deák volt az, aki informátoraitól úgy értesült, hogy bár kedden szárnyra kélt egy olyan híresztelés, miszerint Trump határozatlan időre lefújta a találkozót, ez nem jelenti azt, hogy temetni kell végleg a békecsúcsot.
A szakértő kedd este mindenkit stratégiai nyugalomra intett, és azt írta,
mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni”.
Forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk. Sőt, hozzátette, az elkövetkezendő napokban friss bejelentés is várható.
Azóta a TASZSZ orosz hírügynökség amerikai forrásból pedig azt tudta meg, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, valamint Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbízottja október 25-én, szombaton Miamiban találkozik egymással.
Dmitriev pénteken érkezett az Egyesült Államokba, a CNN korábbi beszámolója szerint azért, hogy a két ország közötti békemegállapodásról tárgyaljon a Trump-adminisztráció tisztviselőivel. Arról viszont egyik lap sem értesült, hogy Witkoffon kívül fog-e mással is találkozni.
Vlagyimir Putyin megbízottja pénteken érkezett meg az Egyesült Államokban.