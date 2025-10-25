Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV. Leó pápa Budapesti békecsúcs Magyarország Giorgia Meloni Róma Orbán Viktor találkozó miniszterelnök

Itt az újabb békemisszió? – hétfőn Rómába utazik Orbán Viktor

2025. október 25. 11:47

Értesülések szerint kinttartózkodása alatt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is találkozik.

2025. október 25. 11:47
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője arról számolt be közösségi oldalán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Rómába utazik. Az elemző értesülése szerint 

a kormányfő útja során találkozik majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel és XIV. Leó pápával is.

Mozgalmas napok

Jó pár napja Magyarországra szegeződik a világ szeme. Mióta Donald Trump arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró béketárgyalások helyszíne Budapest lesz, azóta megy a találgatás, – és természetesen információs hadviselés is –, hogy mikor ül majd tárgyalóasztalhoz a két világhatalom vezetője a magyar fővárosban vagy annak közvetlen közelében.

Emlékezetes, hogy ugyancsak Deák volt az, aki informátoraitól úgy értesült, hogy bár kedden szárnyra kélt egy olyan híresztelés, miszerint Trump határozatlan időre lefújta a találkozót, ez nem jelenti azt, hogy temetni kell végleg a békecsúcsot.

A szakértő kedd este mindenkit stratégiai nyugalomra intett, és azt írta, 

mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy ha találkoznak, akkor Budapesten fognak találkozni”.

Forrásai szerint a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, a nyilvánosságban ugyanakkor információs hadviselést láthatunk. Sőt, hozzátette, az elkövetkezendő napokban friss bejelentés is várható.

Ezt is ajánljuk a témában

Szombaton találkozik a két elnöki különmegbízott

Azóta a TASZSZ orosz hírügynökség amerikai forrásból pedig azt tudta meg, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja, valamint Kirill Dmitriev, az orosz elnök nemzetközi együttműködésekért felelős különmegbízottja október 25-én, szombaton Miamiban találkozik egymással.

Dmitriev pénteken érkezett az Egyesült Államokba, a CNN korábbi beszámolója szerint azért, hogy a két ország közötti békemegállapodásról tárgyaljon a Trump-adminisztráció tisztviselőivel. Arról viszont egyik lap sem értesült, hogy Witkoffon kívül fog-e mással is találkozni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. október 25. 12:58
Igen, emlitette az ol. mèdia is, h. találkozni fog a magyar Miniszterelnök Melonival Rómában. Három témában azonos a véleményük: 1) Nem akarnak katonákat küldeni a harcba. 2) Ellenzi az orosz bankbetétek kamatjának elkobzását, amit a belga gazdasági miniszter is helyeselt, mert nemzetközi jogba ütközne. 3) Ellenzi az egyöntetű szavazás szükségességének megszüntetését a minőségi szavazás (6O%) ellenében. Egyetlen témában különbözik a FdI (Meloni) és FI (W- Tajani) politikája: ez Ukrajna. Mind a kettő feláldozná országa gazdaságát és biztonságát Z- kéréséért. Lehet, h. a baráti látogatáson kivül "agyelszivás" is lesz, vagy meg akarja győzni, h. Ukrajna EU-tag legyen. Egyébként hallgatóslagosan sokan elismerik OV-t, mert tudják , h. OV tapasztalt és gondolkodó politikus, de nem mutatják, illetve csak Salvini meri nyiltan védelmébe venni OV-kormányát és Mo-t. Mellesleg Ukrajna csak 2O3O-tól lenne EU-tag. Közben sok nyugati cég újra épitené, már kijelölték melyik ország, mit.
Válasz erre
1
0
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 25. 12:57 Szerkesztve
Ízisz 2025. október 25. 12:50 Z. Ízisz kiazazsoltibacsi 2025. október 25. 12:48 ...hát nem is a poloska agyhalott szekta csordával vonultam!!! Tökéletesen megfelel a Fidesz a Patrióták csordája... Mi nem fogunk Ukrajna érdekében golyófogók lenni, a hülye tiszásokkal szembe!!! 💯🤭❗ Senki sem lesz golyófogó Ukrajna érdekében. Csak ti fossátok barnára a lábszáratok emiatt. "A nagy harcosok". Harc, harc, harc, lőni, tölteni, lőni, tölteni. 🤭
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. október 25. 12:50
Z. Ízisz kiazazsoltibacsi 2025. október 25. 12:48 ...hát nem is a poloska agyhalott szekta csordával vonultam!!! Tökéletesen megfelel a Fidesz a Patrióták csordája... Mi nem fogunk Ukrajna érdekében golyófogók lenni, a hülye tiszásokkal szembe!!! 💯🤭❗
Válasz erre
1
1
kiazazsoltibacsi
2025. október 25. 12:36
Takagikiazazsoltibacsi 2025. október 25. 12:27 Mi nem támogatjuk, de ti sajátpénzetekből fizethettek, mehettek a frontra. Mi tart vissza? Annyira nem támogatjátok, hogy tavaly februárban még a gazdád-urad is megszavazta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyt, a szankciók megszavazásáról nem is szólva. :)
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!